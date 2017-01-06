 "Не удивлюсь, если Пинчук инвестирует в Валдайский форум Путина или делает взносы в "Единую Россию"", - журналист. ВИДЕО

"Мы знаем, что он финансировал и финансирует на много миллионов долларов избирательные фонды американских политиков. Причем он финансировал избирательную кампанию обоих кандидатов в президенты США. Я не удивлюсь, если такой многовекторный человек, который инвестирует во всех политиков, возможно, финансирует Валдайский форум Путина, а может делает взносы куда-то в "Единую Россию". Для него - это нормально. Для него - это бизнес", - отметил Бутусов.
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Напомним, что украинский олигарх Виктор Пинчук написал для The Wall Street Journal, что Украине стоит принять ситуацию на Донбассе такой, какой она есть, и провести местные выборы. Кроме того, по его мнению, Украине надо отказаться от ЕС и НАТО.
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Ни одно заворованное в Украине не тешит себя надеждами что Параша будет жить дальше. У нас нет в стране не то что НИ ОДНОГО ПРАВЕДНОГО МИЛЛИОНЭРА , а даже и ни одного праведного крупного или среднего бизнесмена. У нас вообще как бы нет нормального бизнеса. Может кроме мелкого только..И то...Или кто то верит в честный бизнес в котором не украдено ни гривны?? При наших то властях?? Вы - наивные дети если верите в это! Тот же лживый Пиздюк тратило на свою "хорошую рекламу " миллион а крало - сотни миллионов. Это такая тактика. Как и у вальцмана. Они сейчас хотят и парашу вздрючить и Украину..С одних получить - у других - украсть..Все нацелены на "слишком лояльную и долго разбирющуюся и бюрократическую Европу" Все они будут там.. Ну жиды может в Израиле..Это тоже страна которой - похуй что пидор..и вор.Лишь бы жид. Они не выдадут. Во всяком случае пока там премьером не станет нормальный еврей а не пидорский жид.
Поэтому смотрите на вещи трезво. Не слушайте продажных политологов и разных шавок Типа Карасёва и прочих..про "меценатство". Им платят..Нет ничего бесплатного кроме удара в рыло.
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