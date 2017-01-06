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Все про:Единая Россия (276) Пинчук (184) Путин (20570) Бутусов Юрий (1132)

 "Не удивлюсь, если Пинчук инвестирует в Валдайский форум Путина или делает взносы в "Единую Россию"", - журналист. ВИДЕО

Олигарх Виктор Пинчук тесно связан с Россией и нет ничего удивительного в его заявлениях, опубликованных в колонке для The Wall Street Journal.

Об этом в прямом эфире телеканала 112 заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Мы знаем, что он финансировал и финансирует на много миллионов долларов избирательные фонды американских политиков. Причем он финансировал избирательную кампанию обоих кандидатов в президенты США. Я не удивлюсь, если такой многовекторный человек, который инвестирует во всех политиков, возможно, финансирует Валдайский форум Путина, а может делает взносы куда-то в "Единую Россию". Для него - это нормально. Для него - это бизнес", - отметил Бутусов.

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Напомним, что украинский олигарх Виктор Пинчук написал для The Wall Street Journal, что Украине стоит принять ситуацию на Донбассе такой, какой она есть, и провести местные выборы. Кроме того, по его мнению, Украине надо отказаться от ЕС и НАТО.

Смотрите также: Чубаров о статье Пинчука: Он пытается привлечь внимание Трампа, поскольку рассчитывал на победу Клинтон. ВИДЕО


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А вызнаете что:
Ни одно заворованное в Украине не тешит себя надеждами что Параша будет жить дальше. У нас нет в стране не то что НИ ОДНОГО ПРАВЕДНОГО МИЛЛИОНЭРА , а даже и ни одного праведного крупного или среднего бизнесмена. У нас вообще как бы нет нормального бизнеса. Может кроме мелкого только..И то...Или кто то верит в честный бизнес в котором не украдено ни гривны?? При наших то властях?? Вы - наивные дети если верите в это! Тот же лживый Пиздюк тратило на свою "хорошую рекламу " миллион а крало - сотни миллионов. Это такая тактика. Как и у вальцмана. Они сейчас хотят и парашу вздрючить и Украину..С одних получить - у других - украсть..Все нацелены на "слишком лояльную и долго разбирющуюся и бюрократическую Европу" Все они будут там.. Ну жиды может в Израиле..Это тоже страна которой - похуй что пидор..и вор.Лишь бы жид. Они не выдадут. Во всяком случае пока там премьером не станет нормальный еврей а не пидорский жид.
Поэтому смотрите на вещи трезво. Не слушайте продажных политологов и разных шавок Типа Карасёва и прочих..про "меценатство". Им платят..Нет ничего бесплатного кроме удара в рыло.
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это общая характерная черта ВСЕХ ОЛИГАРХОВ СО ВСЕХ СТРАН, для них кроме своего корыта ничего нет, ни родины, ни народа ничего человеческого. все эти глобалисты-глисты представители финансовых групп разрушают и свои государства и хрупкий мир. В управлении политиков давно уже нет их истребили и заменили финансисты, которые трясут мир глобальными кризисами, приторговывая судьбами ими же обокранных граждан, сталкивая их лбами, устраивая бои на выживание в континентальных масштабах. Спасение это их физическое истребление пока они не развязали 3 мировую войну
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никто не вспоминает еще одного"патриёта" днепропетровского Тигипко, СБУ просто забыла, как он весной в ДНР говорил лугандонам, держитесь, «Держитесь, мужики! Через 2 месяца - мы в России!», - Тигипко ...Теперь спокойно ведет бизнес, Тигипко купил Универсал Банк ,Сергей Тигипко купил у россиян гостиницу Radisson // Ліга.Бизнес
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Не удивлюсь, если Пинчук инвестирует в Валдайский форум Путина или делает взносы в "Единую Россию"", - журналист. ВИДЕО
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