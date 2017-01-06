 "Я все делал, а они издевались и били меня. Ничего не платили", - боевик "ДНР" сдался СБУ. ВИДЕО

"Житель Славянского района в 2014 году отправился в Донецк на заработки, где вступил в одно из бандформирований "ДНР". Стоял на блокпостах, выполнял хозяйственные работы. Из-за постоянных избиений и издевательств боевиков мужчина решил покинуть ряды НЗФ и воспользоваться программой Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома". Сейчас он находится на мирных территориях вместе с семьей и призывает других участников незаконных вооруженных формирований возвращаться домой и прекратить бессмысленную войну с собственным народом", - рассказали в ведомстве.
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Долго еще программа "тебя ждут дома", будет выпускать ублюдков, прыгавшими с калашами и убивающих наших воинов???
Им еще и голоса ретушировать начали??? Ай да толерасты!! Ай да УБЛЮДКИ!!!
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Когда свои его нашли и стали забирать, один из солдат спросил « местных» -: « Что же вы за люди! Он же за Вас воевал!». В ответ солдаты услыхали --: « А нам пох-й какая власть, лишь бы пенсию хорошую платили».
Делайте выводы.
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Парашу виносив? Тоді він "парашутист", тобто російський десантник. Розстріляти!
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