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 "Я все делал, а они издевались и били меня. Ничего не платили", - боевик "ДНР" сдался СБУ. ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины привлекли к Программе "Тебя ждут дома" бывшего участника незаконных вооруженных формирований "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Житель Славянского района в 2014 году отправился в Донецк на заработки, где вступил в одно из бандформирований "ДНР". Стоял на блокпостах, выполнял хозяйственные работы. Из-за постоянных избиений и издевательств боевиков мужчина решил покинуть ряды НЗФ и воспользоваться программой Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома". Сейчас он находится на мирных территориях вместе с семьей и призывает других участников незаконных вооруженных формирований возвращаться домой и прекратить бессмысленную войну с собственным народом", - рассказали в ведомстве.

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Два года ушло у этого тела на то, чтоб понять что его ипут. Отправте его назад, пусть закрепит опыт.
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За эти два года, эта гнида не слабо подсолила нашим воинам, а ихние слезы и сопли......это уже блуждающая среди них, заточеная инструкция, на случай если его повяжут
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все делал, бедный, а они противные, не оценили...
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Выполнял различные работы: варил еду обдроченцам, в которую сцал и срал, приговаривая "Слава Украине". Вы ему верите? СБУ говорит, шо так оно и было.Крест на пузе. Пиздец.
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А Вы уверены что на видео сепаратист а не работник СБУ?
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Да это одно и тоже (вспомните Крым, Луганск и Донецк)
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Думаю Вы не поняли моей мысли. Данная программа "тебя ждут дома" имеет пропагандистское значение и две особенности - завлекать тех кто действительно не виновен и тех кто виновен но тоже решил сбежать от сепаров но "закосить" солгать о своей невинности перед работниками СБУ. Вед нет сомнения что просто на слово всем этим перебежчикам никто на их слово не поверит. А возможности узнать врет человек или нет предостаточно. И мы не узнаем о тех здавшихся кого разоблачили во лжи. Этого в СМИ не сообщат.
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"На блок пост воду носить, дрова рубать"-
Долго еще программа "тебя ждут дома", будет выпускать ублюдков, прыгавшими с калашами и убивающих наших воинов???
Им еще и голоса ретушировать начали??? Ай да толерасты!! Ай да УБЛЮДКИ!!!
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Юрий Булкин Не будьте столь наивны веря в рекламу а данное видео и есть такой рекламой ....програма "Тебя ждут дома" это способ отлова сепаратистов с последующим их наказанием за их убийства и преступления. Это способ когда "кролик" сам идет "удаву" в пасть.
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Хотелось бы верить в вашу версию, но думаю что наши соплежуи, спрятавшие головы под ГЕЙропейскую юбку, на такую стратегию не способны.
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Донбасс -- 2015 год. В селе на дороге стоит подбитый танк украинских ВС -30-я Мех бригада. В пяти метрах от танка лежит мех.вод - парнишка лет 20-и. А в десяти метрах от него, сидят и курят местные жители. Солдат просит -: « Пить!». Но никто не подойдёт. И так он пролежал там 28!!-часов без всякого внимания.
Когда свои его нашли и стали забирать, один из солдат спросил « местных» -: « Что же вы за люди! Он же за Вас воевал!». В ответ солдаты услыхали --: « А нам пох-й какая власть, лишь бы пенсию хорошую платили».
Делайте выводы.
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Реально,суцільна вата.Саме вони люблять "сильную вертикаль власти",тобто прутень в сраці-це все спадок генетики монголо-мокшан.Якби наші українські вояки розстріляли кожного десятого з цього села,то тоді би вони заповажали,і наступного разу принесли би того воїна на руках.Повірте,я не прихильник таких методів,але то є сутність кацапа-коли з ним ліберально,то воно буде об твої вишивані рушники чоботи витирати,а велика кількість відтятих голів навпаки робить того хто їх відтинав їхнім героєм.
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завалить этих "местных" надо было,раз они такие суки
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Те саме "похуй ,какая власть,лишь бі платили" я чула від харківської міліції,яка мовчки дивилася як біситься вата перед захопленням ХОДА в квітні 2014.Ті люди і зараз працюють.
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у меня изначально не было никаких иллюзий по отношению к даунбасерам...Больше всего бесит, когда эти скоты ноют "услышь дамбас!"
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Бедненькая даунбасская сучечка... Жаль,что наши украинские спецслужбы мало над тобой издевались и били,портят весь имидж карателей.
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Так ему еще за это свои же подсрачников давали-вобщем страдал неимоверно
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Не хочу Дамбасс в Украину! Надолго! Может навсегда. Патриотов оттуда забрать любым способом, создать фонд помощи, обязательно помогу. А вот уж кто патриот, а кто дебил, кинутый обдрочами, или того хуже- мразь сепарская- то работа СБУ!!!
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Та перестань-кацапня відкотиться додому,а місцеву вату треба буде кріпити по-повній.Забрати право вибору,право на зброю та таке інше,і перевиховувати.Це так ніяких земель ненастачиш,кацапня все позасирає-мало того що Кубань втрачено назавжди?
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программа хорошая. только кормить и поить его и его семью за чей счет? если воно не здебно было ни на что другое как завербоваться на хозработы к врагу. конечно надо поприветствовать "мужественный поступок" перебезчика. обрадовться что еще один прозрел любовью к Украине. порадоваться титаническому труду наших генралов по переманиванию назад заблудших овец. но радостней читать новости ГУР.вотребята шпионят. молодцы. каждый день там самострел или пьяная драка. -убывают вражины. давно говорю .надо водкой залить
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>>Стоял на блокпостах, выполнял хозяйственные работы<<
Парашу виносив? Тоді він "парашутист", тобто російський десантник. Розстріляти!
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Какого коллаборациониста ни возьми все на блок-постах стояли и никто украинцев не убивал. Сколь же блок постов в лугандоне?
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какой дебиловатый лугандоновец? неужели там все такие?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Я все делал, а они издевались и били меня. Ничего не платили", - боевик "ДНР" сдался СБУ. ВИДЕО
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