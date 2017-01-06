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 "Все! Заблокировали! Вынимай его из машины!", - львовские патрульные задержали после погони пьяного водителя, совершившего два ДТП. ВИДЕО

В Львове полиции пришлось гнаться за водителем автомобиля "Нива", который, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил два ДТП.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, инцидент произошел 4 января после того, как патрульным поступила информация о ДТП на улице Лычаковской. Приехав на место ЧП, правоохранители выяснили, что предполагаемый виновник аварии скрылся с места происшествия, о чем им сообщил водитель автомобиля ВАЗ-2109. Водитель также сообщил, что виновник ДТП находился за рулем автомобиля ВАЗ-2121 "Нива" и предоставил фрагмент номерного знака. Пока инспекторы оформляли ДТП, рядом проехал автомобиль "Нива", который совпадал с описанием беглеца.

Полицейские начали погоню и потребовали остановки световыми и звуковыми сигналами. Однако водитель, наоборот увеличил скорость и попытался скрыться. Во время преследования патрульным удалось остановить водителя "Нивы" на улице Погулянка, но он вырвался, повредив служебный автомобиль полиции. Инспекторы продолжили преследование, и уже на улице Зеленой заблокировали автомобиль нарушителя. Водителя доставили в Лычаковский районный полиции.
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