 "Все! Заблокировали! Вынимай его из машины!", - львовские патрульные задержали после погони пьяного водителя, совершившего два ДТП. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на департамент коммуникаций МВД
, инцидент произошел 4 января после того, как патрульным поступила информация о ДТП на улице Лычаковской. Приехав на место ЧП, правоохранители выяснили, что предполагаемый виновник аварии скрылся с места происшествия, о чем им сообщил водитель автомобиля ВАЗ-2109. Водитель также сообщил, что виновник ДТП находился за рулем автомобиля ВАЗ-2121 "Нива" и предоставил фрагмент номерного знака. Пока инспекторы оформляли ДТП, рядом проехал автомобиль "Нива", который совпадал с описанием беглеца.
Полицейские начали погоню и потребовали остановки световыми и звуковыми сигналами. Однако водитель, наоборот увеличил скорость и попытался скрыться. Во время преследования патрульным удалось остановить водителя "Нивы" на улице Погулянка, но он вырвался, повредив служебный автомобиль полиции. Инспекторы продолжили преследование, и уже на улице Зеленой заблокировали автомобиль нарушителя. Водителя доставили в Лычаковский районный полиции. Читайте также: Задержанный помощник нардепа Савчука требовал 140 тыс. за блокирование обращений к депутату, - прокуратура