 Безопасность и оборона - приоритет на 2017 год. Украинская армия становится сильнее день ото дня, - Гройсман. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ,
об этом на своей странице в Facebook
написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Безопасность и оборона является и остается одним из главных приоритетов правительства на 2017 год. Украинская армия становится сильнее каждый день", - написал он. Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО
Так напрасно гнойный ося на них надеется, они его бегство прикрывать не будут, а скорее всего сами и порвут, чтобы избежать расплаты.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
поднапрягитесь и выдайте что-нибудь похлеще
только чур, не в лужу
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Почем опиум для народв,гройсмойша?
Ответить