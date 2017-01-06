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 Безопасность и оборона - приоритет на 2017 год. Украинская армия становится сильнее день ото дня, - Гройсман. ВИДЕО

Украинская армия с каждым днем становится сильнее.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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"Безопасность и оборона является и остается одним из главных приоритетов правительства на 2017 год. Украинская армия становится сильнее каждый день", - написал он.

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безопасность это старие-новые мусора?
Так напрасно гнойный ося на них надеется, они его бегство прикрывать не будут, а скорее всего сами и порвут, чтобы избежать расплаты.
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И эту девочку Порошенко наградил Звездой "Героя Украины". Бизнес-партнёру и другу вове приятно сделал...
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Он наградил, но дочку Шарикова вознесла Вона на вершину.
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Котлы со своими генералами-недоделками тоже Вона создавала?
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А оставшиеся в живых солдаты говорят, что котлы - это дело рук муденко с поросёнко. Я им больше верю.
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Коли вже в пріоритеті буде - рівень життя простих людей?!!!.............
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Вылезла шелудивая свинья,своими толстыми губами повещать.Про Мариупольских солдат вспомни,вонючка !
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Кстати да,про Мариуполь еще заплывшей мордой скажет...А в Мариуполе между прочим дубняк полный, несмотря на 3 градуса тепла,воздух влажный, холодный,дождь срывается,да при минус 15 не так холодно тут как при небольшом морозе,тумане и ветра с востока и моря,климат мать его.
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Ну вот,уже и в оборонную сферу этот "непопулист" полез...Куда ты полез,тебе про экономику и уровень жизни звиздеть уже надоело,или нечего?
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Вообще-то он премьер ,если ты не забыло. Ему подчиняются все министерства. В том числе и МО.
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И?А у нас в Мариуполе тту управлял сначало пограничник теперь начальник с предприятия ахметова, метинцест который не имеет никакого отношения и образования по электротехнике,транспортным технологиям и экономике, как думаешь это хорошо? А тту жопа,порежут на метал и все...С приходом ахметова в город, Мариуполь можно хоронить
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Так ахметка хозяин. Вот его и спроси ,почему он таких ставит на должности. Гройсман при чем здесь ?
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Это я к тому ,что на рынке этому ни разу не популисту самое место,как бабка базарная голосит,скоро будет то,скоро это...И коммунизм построим к 2000 годам
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Двуликий анус экономики )))))
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Как плющит воналюбов, Воне не на чем пиариться.............где зраду искать
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там не зрада, там полный... шыкаладный глаз и безальтернативность.
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Время воны прошло,надеюсь...А кто то пытается реанимировать говно мамонта
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Конечно прошло, но воналюбы пытаются создать видимость поддержки как у педофила плешивого................на помойку истории вона уже выброшена
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Сегодня у них праздник. Стока строчить не перестрочить
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Можно и земельку распродать.Есть кому защищать.
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Этой жадной свыне гнуссману - на толчке торговать ширпотребом надо, а оно,необразованное - о высоком, армии, стране..
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Болтология - Пустые, ничего не значащие разговоры (обычно облеченные в серьезную, значительную форму).
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Мантры про армию у них уже стали,как вопли безумного шамана ................
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слабовато, кремлеботы
поднапрягитесь и выдайте что-нибудь похлеще
только чур, не в лужу
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Здесь они под украинскими флагами,а на ФБ заводят аккаунты под украинскими фамилиями и типа живут в Украине.
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Коли вже хтось смердючою онучею заб'є оце бездонне пи#дливе табло, щоб воно не паскудило великих свят своїми скурвинськими брехнями.
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А где же фейс самого гроси..? В экран уже не влазит..?
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Загрузи на монитор обои с Гройсманом и плюй сколько угодно
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чет он второй день советскими лозунгами говорит???
Почем опиум для народв,гройсмойша?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБезопасность и оборона - приоритет на 2017 год. Украинская армия становится сильнее день ото дня, - Гройсман. ВИДЕО
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