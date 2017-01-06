 "Как-будто под боярышником", - белорусский комментатор о состоянии российского тренера на хоккейном матче. ВИДЕО

"Насколько мне известно, боярышник действует успокоительно, и мне казалось, что Олег Валерьевич, возможно, нервы таким образом успокоил и переусердствовал", - рассказал позже спортивный комментатор.
Настойка боярышника в России имеет дурную репутацию алкогольного суррогата. В конце 2016 года в Иркутской области погибло более 70 человек, которые выпили концентрат для ванн. Его продавали под маркой "Боярышник".
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...какую ягоду убили!
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Доклад американской разведки о кибератаках вызвал распродажу российских акций http://www.marketwatch.com/story/russia-etfs-fall-as-us-intelligence-officials-testify-on-hacking-2017-01-05 …
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Биржевые инвестиционные фонды, торгующие акциями компаний с российским капиталом, стали нести серьезные потери из-за начала распродажи ценных бумаг в их портфелях после заявления Нацразведки США о вмешательстве Кремля в выборы американского президента.
По данным издания, активы фонда VanEck Vectors Russia ETF подешевели на 1,4%. За 5 января фонд продал 5,6 миллиона акций, при этом в среднем за 30 дней он продает около 11,7 миллиона акций. Кроме того, активы iShares MSCI Russia Capped ETF потеряли в цене 1,19%, а фонд Direxion Daily Russia Bull 3x Shares потерял на российских акциях 3%.
Директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер 5 января заявил, что на следующей неделе будет опубликован доклад, раскрывающий причины, по которым президент России Владимир Путин решил вмешаться в американские выборы.
По данным американской разведки, Кремль приказал взломать e-mail-аккаунты представителей Демократической партии США.
Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм также заявил, что США введут новые санкции против России в связи с хакерскими атаками.
В конце декабря США ввели новые санкции в отношении России из-за предполагаемого вмешательства российских хакеров и спецслужб в выборы американского президента. Под санкции попали шесть человек и пять организаций, в том числе ФСБ и ГРУ. Администрация президента Барака Обамы также выслала 35 дипломатов и закрыла две загородных резиденции российского посольства в Нью-Йорке и Мэриленде.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал незаконными новые санкции из-за хакерских атак. Он также добавил, что обвинения в адрес российской стороны являются беспочвенными.
http://andreistp.livejournal.com/8677792.html
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Тайга.инфо @taygainfo
«Боярышнику» уже нашли замену. В Красноярске четверо умерли после употребления алкогольного коктейля «Тайм аут» http://tayga.info/131957 pic.twitter.com/zeRzQCUiY0
06:13 - 6 января 2017 · Novosibirsk, Russia
8989 Ретвитов 211 отметка «Нравится»
З.Догг 🐕 😱😝😈✌ @mskndg
Их не насторожило что "алкогольный коктейль" продавался в 1,5-литровых пластиковых бутылках https://lenta.ru/news/2017/01/06/alcohol/ …
08:50 - 6 января 2017
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lРос.саперы расчищают Алеппо от рос.кассетных суббоеприпасов, заряжаемых в рос.кассетные бомбы
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Это часовня Николая Чудотворца в деревне Осередской около села Ракула в Архангельской области. Она была построена в 1728 году, а в 2016 ее решили отреставрировать. Источник
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Рассейская архитектура - она такая
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водобачковый инструменторган установили?
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Запомните эту гниду из Беларуси. "Шансонье" русского мира на украинском Донбассе. Вдохновение черпает от смерти украинцев!
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Мария Захарова вошла в Топ-2016 красавиц России по версии LifeNews.
- Налейте мне боярышника, поручик! ©
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Педофил путин понимает - если уйдёт с Донбасса, мир содрогнётся от преступлений рашистов. Затем усиление санкций к РФ и Гаага для причастных
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Американцы в панике: ''што ест баяричник??''
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CNN и AP сообщают, что Трамп выбрал Дэна Коатса на пост главы Нацразведки США, который хочет обрушить россию http://edition.cnn.com/2017/01/05/politics/dan-coats-picked-to-be-director-of-national-intelligence/index.html …
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Во время аннексии Крыма этот сенатор одним из первых поднял вопрос санкций для московских агрессоров и призвал защитить суверенитет Украины от посягательств оккупантов Путина.
Избранный президент США Дональд Трамп, несмотря на прокремлевские высказывания во время предвыборной кампании, не перестает удивлять кадровыми назначениями. Так, 5 января 2017 года он назначил бывшего сенатора от штата Индиана Дэниела Коутса на пост директора Национальной разведки.
Новый директор американской разведки известен своей последовательной и стабильной критикой российской агрессии и поддержкой Украины.
В марте 2014 года во время захвата украинского Крыма российской гибридной армией сенатор республиканец Дэниел Коутс внес поправку в законопроект относительно поддержки целостности и суверенитета Украины. Его поправка вводила мораторий на сотрудничество американских структур с "Рособоронэкспортом".
"Эти конкретные экономические санкции нанесут ущерб интересам России без существенного ущерба американской экономике", - говорил тогда американский сенатор. Также он обещал поставить российскую экономику на колени и заставить московских агрессоров уважать независимость Украины.
Дэниел Коутс также известен предложением исключить РФ из списка участников чемпионата мира по футболу в Бразилии из-за агрессивной политики Путина в Украине. Кроме того, однажды сенатор обвинил русских в том, что те внесли путаницу в его рабочий график.
Александр Кушнарь написал, что Дональд Трамп может юродствовать как угодно: мяукать, гавкать и говорить все, что угодно, но он сделает все, что от него потребуют республиканцы.
В Сенате Трампу тонко намекнули на возможный импичмент, проведя параллель с Никсоном.
http://andreistp.livejournal.com/8677129.html
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Блеск и нищета президента Трампа January 6th, 0:33
У Трампа выбор невелик, пишет Евгений Платон:
- встать на сторону Конгресса, ЦРУ, ФБР, АНБ и усилить санкции против России;
- или встать на сторону Путина и попытаться их ослабить.
Во втором случае подробные публичные разбирательства в результатах выборов и, в итоге, импичмент неизбежны.
Возникает резонный вопрос: чей президент Трамп?
США или Путина, Ассанджа и Сноудена?
Понимает это Трамп или нет, нам еще предстоит убедиться.
Джон Маккейн: "Среди ближайшего окружения Трампа есть политик, который активно лоббирует предоставление Украине летального оружия", - таким Маккейн называет будущего главу Пентагона Джеймса Маттиса по прозвищу «Бешеный пес».
На этой оптимистичной ноте ждем завтрашний Рождественский "подарок" от ЦРУ - доклад главы ЦРУ Джона Бреннана о "российских хакерах" - "всеобъемлющее и подробное рассмотрение того, что происходило во время президентской гонки, и какое влияние на нее оказывала Россия".
Джон Маккейн упомянул о двух ударах Трампа по России:
1. Первый - "снятие ограничений, убивающих рабочие места" в американском энергетическом секторе, "включая чистый уголь и сланцевую добычу", который обеспечит падение цен на нефть до 10 долл/баррель.
2. Второй - модернизация и усиление сил ядерного сдерживания США - гонка вооружений, которая вгонит осиновый кол в путиномику.
3. Остальное, как и в случае с СССР, доделают сами "дорогие россияне".
Россия, наравне с Ираном, Китаем и Сев. Кореей, представляет "экзистенциальную" угрозу для США - это все, что вам нужно знать о слушаниях в Конгрессе.
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https://www.youtube.com/watch?v=S160mU8GI-o
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Рабы готовы за хозяина убивать всех, а за свою свободу им воевать ссыкотно, это у них на генном уровне... только земля исправит....
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видео -- https://youtu.be/hCJ-JU7hC0M
Вот так всегда по российскому телевиденью они мега вояки, которые Львов и Киев за две недели возьмут, а как только втречают украинских бойцов то сразу в штаны мочат. Вот и всё, что вам надо знать о величии русской армии...
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2 января в 5:59 ·
КОНФЛИКТ РАЗГОРАЕТСЯ
Сегодня в Тель-Авивском суде слушалось дело о конфликте между гражданином Израиля Марьяном Беленьким и послом России в Израиле.
Конфликт состоялся более недели назад. В ходе которого посол оказался в больнице с сильно травмированным (укушенным при поцелуе им Марьяна) языком.
Посол не мог говорить. Т.К. в больнице врачи наложили ему на его язык четыре шва. Два сверху, и два снизу.
И был вынужден на вопросы судьи отвечать в письменной форме.
Неожиданно судья попросил как доказательство показать ему травмированный язык.
Посол высунул его.
-Еще сильнее--попросил судья.
Посол вторично исполнил просьбу судьи.
Очевидно, в тот момент, когда судья просил показать ему язык, Марьян отвлекся и не слышал о просьбе судьи. Так он утверждает.
Но когда Марьян увидел посла с сильно высунутым языком, он решил, что тот ему показывает язык. Не выдержав такого оскорбления, Марьян подбежал к послу , и начал избивать его. Полицейские начали его оттаскивать.
НО МАРЬЯН В БЕШЕНСТВЕ УСПЕЛ УКУСИТЬ ПОСЛА ЗА НОС.
В результате, посол России оказался опять в больнице, где его встретили с распростертыми объятиями как старого, постоянного клиента.
И наложили опять четыре шва. Но уже на нос.
А Марьян опять в тюрьме. В камере предварительного заключения.
Конфликт разгорается.
Кто победит в этой схватке?
Личность- гражданин Израиля Марьян Беленький.
Или государство Российское? В лице посла, за которым стоит громадная ядерная держава.
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С 1991 года живёт в Иерусалиме. Копирайтер и референт по связям с русскоязычными СМИ государственного театра «Идишпиль» (Тель-Авив)[1].
В 2011-2013 годах сотрудничал колумнистом в московской газете «Взгляд»[2][3]. Вёл авторскую программу на русском радио Чикаго «Народная волна»[3].
Создатель образа «Тёти Сони» (1989) для Клары Новиковой[4][7]. Скетчи и монологи Марьяна Беленького исполняли Аркадий Райкин[8], Геннадий Хазанов[9], Любовь Полищук[10][11], Ян Арлазоров[12], Илья Олейников (Клявер), Олег Акулич, и другие.
Автор цирковых номеров (реприз), которые исполняются в цирках Украины, России, Китая (Гонконг, Шанхай); их исполняли Юрий Никулин и Михаил Шуйдин[3].
Произведения М.Беленького входили в шорт-лист международного Волошинского конкурса: «Спустя» - 2011, в драматургической номинации «Давление времени» (мини-пьесы)[13]«deva4ki» - 2015, в номинации «Литпроцесс non-stop»[14].Автор и член редколлегии польского сатического журнала Nowy Pompon http://nowypompon.pl/redakcja_np.htm
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