 Байден - Трампу: Взрослей, Дональд, взрослей. Настало время что-то уже делать. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью телеканалу PBS, комментируя посты будущего главы государства в Twitter с критикой американских политиков и государственных деятелей.
"Взрослей, Дональд, взрослей. Время пришло, ты - президент. Настало время что-то уже делать. Покажи нам, на что ты способен", - заявил он.
Вице-президент назвал "вызывающим беспокойство" тот факт, что будущий глава государства продолжает поддавать сомнениям выводы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США о вмешательстве России в президентские выборы в Соединенных Штатах. По словам Байдена, американская разведка предоставила "неопровержимые доказательства" того, что Россия пыталась повлиять на избирательный процесс.
В то же время Трамп выразил удивление тому, что в прессу попала информация из секретного доклада спецслужб США о кибератаках во время президентских выборов.
"Как NBC получил "эксклюзив по секретному докладу, который он [президент США Барак Обама] представил?" Кто дал им этот доклад и почему? Политики!", - написал республиканец в своем микроблоге в Twitter.
Помимо этого Трамп задался вопросом, почему Демократическая партия не предоставила доступ ФБР для исследования серверов, которые якобы "были атакованы русскими".
"Как и почему они так уверены во взломе, если они даже не запросили экспертизу компьютерных серверов? Что происходит?", - добавил он.
Ранее сообщалось, что спецслужбы США якобы нашли посредников между Россией и WikiLeaks по письмам Демпартии.
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Почему то сторонники хуйла и всепропальщики считают отрицания этого момент доказанным фактом связи между вами (как победителем выборов) и мелким защеканом!
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пусть готовится к дефлорации...
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:D
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Сократите налоги, дайте льготные условия для безнессов : " Рост экономики штата подогревается наличием широкого спектра рабочих мест, низкой стоимостью проживания, высоким уровнем жизни, отсутствием налога штата, льготным налогообложением бизнеса и слабым вмешательством в бизнес со стороны государства."
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будет и семнадцать.
Где работать мне тогда,
чем заниматься?.."
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http://www.npr.org/2017/01/05/508417418/trump-picks-ex-senator-banned-from-russia-as-his-intelligence-chief
Напомню, против Коатса Россия ввела контр-санкции и он знатно потролил Путина, сказав, что очень расстроен тем, что сорвался его отпуск в Сибири...
С Трампом точно не соскучишься
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срок президента США - 4 года
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Скрепы россиянцев не позволяют им увидеть, что в современном мире важны технологии и квалифицированные люди , а не территории, даже очень богатые полезными ископаемыми.
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@ANAKOYHER 2 янв.
У Обамы жалкая судьба. Ещё пару месяцев и о нём забудут.
А Путина будут помнить и ненавидеть еще много-много лет.
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Делаем ставки, господа ?!
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Скоро сам узнаешь... Очень скоро.
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этот момент позволит охладить страсти и успокоить бизнес, желающий торговать с РФ
достаточно лишь намекнуть об этом российским околовластным кругам, а также попросить их умерить в будущем имперские амбиции - и они сами принесут голову путлера на блюде
кстати, Бжезинский уже вплотную этим занялся...
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