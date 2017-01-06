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 Байден - Трампу: Взрослей, Дональд, взрослей. Настало время что-то уже делать. ВИДЕО

Избранному президенту CША Дональду Трампу "пора становиться взрослым".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью телеканалу PBS, комментируя посты будущего главы государства в Twitter с критикой американских политиков и государственных деятелей.

"Взрослей, Дональд, взрослей. Время пришло, ты - президент. Настало время что-то уже делать. Покажи нам, на что ты способен", - заявил он.



Вице-президент назвал "вызывающим беспокойство" тот факт, что будущий глава государства продолжает поддавать сомнениям выводы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США о вмешательстве России в президентские выборы в Соединенных Штатах. По словам Байдена, американская разведка предоставила "неопровержимые доказательства" того, что Россия пыталась повлиять на избирательный процесс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В вопросе кибератак Трампу придется определиться, кому он верит - разведке или России, - администрация Обамы

В то же время Трамп выразил удивление тому, что в прессу попала информация из секретного доклада спецслужб США о кибератаках во время президентских выборов.

"Как NBC получил "эксклюзив по секретному докладу, который он [президент США Барак Обама] представил?" Кто дал им этот доклад и почему? Политики!", - написал республиканец в своем микроблоге в Twitter.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦРУ готовит доклад о влиянии "российских хакеров" на выборы в США

Помимо этого Трамп задался вопросом, почему Демократическая партия не предоставила доступ ФБР для исследования серверов, которые якобы "были атакованы русскими".

"Как и почему они так уверены во взломе, если они даже не запросили экспертизу компьютерных серверов? Что происходит?", - добавил он.

Ранее сообщалось, что спецслужбы США якобы нашли посредников между Россией и WikiLeaks по письмам Демпартии.
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Если вы выиграли выборы, а ваш оппонент начинает обвинять вас в махинациях и убеждать общественность, что вы выиграли только благодаря какому-то мелкому защекану с другой стороны планеты - то вы, естественно, будете отрицать это!
Почему то сторонники хуйла и всепропальщики считают отрицания этого момент доказанным фактом связи между вами (как победителем выборов) и мелким защеканом!
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Так то должен буть хлопчык з перчыком, а не гадебецало с гагчком. Хто головый в свити? Ну крим Трампа? Оландушка?)))))
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хто готовый?...беларусы гатовы...украинцы...грузины...суниты Сирии готовы...туркоманы...литовцы с латышами...финны...поляки с чехами...мало?..може кого и упустил..
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этой...надо говорить в глаза, а не тешить через прессу.....
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Незважаючи на бажання пана Трампа , йому не уникнути титулу "Чмо" у бидла на теренах північно-східних від України територій.
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Похоже Трамп может стать для США чем-то вроде того, чем стал для СССР Горбачев. Трамп, вне всякого сомнения, это страшная месть Путина Америке, да и всему Западному миру за поражение в Холодной войне.
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было бы это так рубль был бы где то 100-120 сейчас
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ну вы всё сразу хотите.... терпение, товарищ троль, терпение!.. )
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Раша к развалу 70 лет шла. США еще надо подумать. Всего 70 лет супердержавушка. Пора, брат, пора
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Распродажи начинаются с рубля. Так что Вы неправы. Сейчас идет разговор вообще о том что бы как бы сильно рубль не укрепился и ЦБ для этого будет поддерживать доллар.
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Какая связь? Это не IPO, чтобы привлечь деньги, потеряли держатели русских акций на вторичном рынке
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При распродажах акций цены обычно заметно падают и соответственно капитализация этих компаний также. Немедленного воздействия на рубль это не даст, но в ближайшей перспективе может стать для русрупии роковым
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По акциям еще обычно платят дивиденды, так что капитализация может быть и не главным параметром.
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27 2016 года апреля Трамп заявил: «Думаю, что спад напряженности и улучшение отношений с Россией возможны только с позиций силы. Некоторые говорят, что поведут себя неразумно. Я хочу это проверить».
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В своей книге «Изувеченная Америка: как снова сделать Америку великой», вышедшей в ноябре 2015 года, Трамп, в частности, написал: «Исследователи хьюстонского университета Райса, штат Техас, подсчитали, что у нас два триллиона баррелей сланцевой нефти, которых хватило бы на ближайшие 285 лет. За последние несколько лет технологии так изменились, что, согласно исследовании, которое провел Goldman Sachs, к 2017 или 2019 году мы можем обогнать Саудовскую Аравию и Россию и стать крупнейшим добытчиком нефти в мире. Нефть - прямо здесь, рядом с нами. Мы должны ее просто взять». К этому я лишь добавлю пассаж из программы Трампа на первые сто дней президентства: «Я отменю ограничения на добычу в размере 50 триллионов долларов, что создаст новые рабочие места и американские энергетические запасы». Расчет делается на 50 тысяч новых рабочих мест. То есть этот план нацелен, прежде всего, на улучшение американской экономической ситуации, а также, как говорится официально, призван бороться с монополизацией добычи странами ОПЕК. Но разве по своей сути это не удар и по России тоже? Ведь резкое падение цен на это сырье в конце 90-х годов привело к прежде невиданному государственному дефолту! А рост цен на нефть, наоборот, помог Путину поставить страну на ноги. Свалит ли в будущем американская нефть российскую империю опять на колени? В свое время Рейган попытался сделать это вооружением и программой SDI, а сегодня инструментом может стать нефть.
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И да и нет. Не стоит забывать, что себестоимость производства сланцевых продуктов существенно выше себестоимости парашской натур дерьмокачки. Правда общее состояние этой дерьмокачки ухудшается очень быстро и именно это может стать реальным тормозом для парашского дерьмодоллара
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Малость информация устаревшая. Технологии на месте не стоят. Сейчас уже сопоставима стоимость сланцевых продуктов и стоимость добычи в параше в условиях крайнего севера.
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Она возможно и сопоставима по себестоимости, но точно не за счет ее снижения при добыче в США, а в основном за счет ее увелиечения при добыче натуры в рашке. Парашинские пласты залегают сами по себе достаточно глубоко и их разработка морально устаревшим оборудованием при обеднении этих слоев, и приводит к постоянному росту себестоимости
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"...себестоимость производства сланцевых продуктов существенно выше себестоимости" саудовской/кувейтской - и вообще персидской - нефти. Себестоимость кацапской только растет, ибо освоенные месторождения истощаются, а новые достаточно дороги.
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Совершенно верно.Странник не учитывает то обстоятельство, что технология никогда не подменяет физику, т.е. сам принцип преобразования продукта. Технология может несколько повлиять на стоимость, однако сам принцип она не подменит. А этот принцип сравнительно дорогой.
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Нефть ведь Техасе, сколько можно создавать рабочие места за счет Техаса. Техас не сможет принять 300 млн. Тем более нефтедобывающая промышленность находится западно-центральной части штата и в зоне побережья Мексиканского залива.
Сократите налоги, дайте льготные условия для безнессов : " Рост экономики штата подогревается наличием широкого спектра рабочих мест, низкой стоимостью проживания, высоким уровнем жизни, отсутствием налога штата, льготным налогообложением бизнеса и слабым вмешательством в бизнес со стороны государства."
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Вы путаете техасскую нефть со сланцевой нефтью, которая добывается даже в Пенсильвании.
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"У меня растут года,
будет и семнадцать.
Где работать мне тогда,
чем заниматься?.."

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В хуйлостане изобрели новую болезнь -вирус савченко ,трамп думаю подхватил его половым путём ,лечится снятием со всех постов импичментом и забвением.
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Зачем выбирать с подростковыми заскоками. Вот и у хуила к 60 такое началось.
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"В то же время Трамп выразил удивление тому, что в прессу попала информация из секретного доклада спецслужб США о кибератаках во время президентских выборов", - информация в прессу попала благодаря сомнениям Трампа, теперь ему придется считаться с этим.
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Дружище, єнто Я! Забанила 6-ка кацапська гетьманська ..
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Дело в том, что никаких "неопровержимых доказательств" нет. Поэтому приходится все время оправдываться. Американские СМИ уже высмеивают администрацию Обамы и разведку которая подстраивается под нее. Все обвинения голословные. Вместо достойного ухода Обама начал агонизировать.
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IMHO ...Байден ссчитает шо он ,ТРАМП, Высокого роста-ХУЙЛО до ширинки достанет, как раз...ГыыыЫЫЫЫ
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Прибери свій пост на раді форумчан.. Навіщо це тобі? Будь мудрішим.
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Похоже Трамп будет мириться с ЦРУ. Он выдвинул кандидатуру Дэна Коатса на должность главы разведки.
http://www.npr.org/2017/01/05/508417418/trump-picks-ex-senator-banned-from-russia-as-his-intelligence-chief
Напомню, против Коатса Россия ввела контр-санкции и он знатно потролил Путина, сказав, что очень расстроен тем, что сорвался его отпуск в Сибири...
С Трампом точно не соскучишься
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Это только цветики. Ягодки предвидятся. Не хрен было столь нагло наезжать на медиа монстров. Учитесь крякать дональд. Если обама был хромой уткой, то медиа из додика сделают совсем мертвую
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судя по всему трамп не досидит пятилетнего срока президентства, получит в харю какой-нить трампгейтс.... слишком уж тупое это чмо, чтобы свои навыки мошенника-прораба вваливать в инженерные сооружения государства
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давно школу окончил?
срок президента США - 4 года
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Последний еврей-беженец хуйлостана - Кузя Крейсер
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Найдите на этой карте Японию - ее и не видно даже А ВВП Японии В 4 РАЗА выше чем у России (2016 г.).
Скрепы россиянцев не позволяют им увидеть, что в современном мире важны технологии и квалифицированные люди , а не территории, даже очень богатые полезными ископаемыми.
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Байден теперь уже ничто. Пустое место. Надо смотреть, что говорит будущая администрация, а не та, которой осталось пару недель.
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Троль, пока говорит, хотя еще не является администрацией
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ТЕТЯ РОЗА ‏@ANAKOYHER 2 янв.

У Обамы жалкая судьба. Ещё пару месяцев и о нём забудут.
А Путина будут помнить и ненавидеть еще много-много лет.
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А мне вот интересно, как скоро Трамп-пам-пам начнет пинать .уйла ниже спины ??
Делаем ставки, господа ?!
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"Как и почему они так уверены во взломе..."
Скоро сам узнаешь... Очень скоро.
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Они у него не седые, а рыжие, в самый раз для арены цирка
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А коли там закінчуються повноваження віце-президента Джо Байдена???.......... Він часом не таке ж "кульгаве каченя" як Обама???
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парадокс, но для того, чтобы избежать дальнейших обвинений в русофильстве, Трамп может форсировать устранение путлера от власти, повесив на него всех собак
этот момент позволит охладить страсти и успокоить бизнес, желающий торговать с РФ
достаточно лишь намекнуть об этом российским околовластным кругам, а также попросить их умерить в будущем имперские амбиции - и они сами принесут голову путлера на блюде
кстати, Бжезинский уже вплотную этим занялся...
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Ну да, хватит смотреть и ёрничать глядя на чужие санкции, пора бы уже и парочку своих ввести...)))
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомБайден - Трампу: Взрослей, Дональд, взрослей. Настало время что-то уже делать. ВИДЕО
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