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Все про:зарплата (1610) чиновник (1225) Геращенко_Антон (779)

 "Зарплата министра должна быть в районе 100 тыс. гривен", - Геращенко. ВИДЕО

Заработные платы государственных служащих в Украине должны быть значительно увеличены.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в эфире "112 Украина" высказал нардеп Антон Геращенко.

"Я считаю, что мало (текущий уровень зарплат. - Ред.). Считаю, что наши граждане должны понимать, что заработная плата премьер-министра в размере тысяча долларов - это просто фейк. И зарплата госслужащего должна быть достаточно высока, чтобы могли приходить на работу профессионалы, юристы, экономисты, специалисты, которые работали бы, не получая зарплату в конвертах или придумывая себе, где, откуда, с кого взять взятки, а которые бы поработали на зарплату. Другого пути просто не существует", - убежден он.

Геращенко также назвал оптимальную, по его мнению, зарплату для министра. "Я считаю, что зарплата министра должна быть в районе 100 тыс. грн. Это хотя бы как-то соответствовало общему уровню ситуации в Украине", - считает нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплата Гройсмана составляет 35 тыс. гривен в месяц, - госсекретарь Кабмина Бондаренко




Читайте на "Цензор.НЕТ": Главы парламентских фракций зарабатывают от 12,5 от 18 тысяч гривен в месяц

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Сейчас это не играет роли. Потому, что Трамп, например, продал свой бизнес. Весь.
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Продал только акции компаний которые могут хорошо заработать при реализации его предвыборной платформы. Остальное продавать не собирается.
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Поезд Керчь-Джанкой сократили до одного вагона

В Крыму поезд самого дальнего направления от Джанкоя до Керчи оказался состоящим из одного вагона.
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Херащенко, куда тебе зарплату большую-то девать? Тебе наоборот на строгую диету нужно садиться, на пару лет минимум.
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1) ЗАРПЛАТА МІНІСТРІВ У США за рік - $25 000 - $73 000
http://www.payscale.com/research/US/Job=Minister/Salary
2) ЗАРПЛАТА ЧЛЕНІВ КОНГРЕСУ за 2015 рік
https://www.legistorm.com/member_of_congress_salaries.html
$174,000 - Members of Congress - члени
$223,500 - Speaker of the House - спікер
$193,400 - Majority and Minority Leaders - лідери коаліцій
3)ЗАРПЛАТА ПРИБИРАЛЬНИКІВ ОФІСІВ за рік - $15 000 - $45 000
http://www.indeed.com/q-Office-Cleaner-jobs.html
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И Трамп, став президентом, продал свой бизнес. Начинайте с этого.
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між прибиральниками і міністрами різниця - 2 рази
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А нахрен им вообще зарплату платить? Ведь у всех у них есть собственный бизнес и как раз в тех отраслях в которых они и являются министрами! Случайность???
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Финляндия. Минимальная зарплата в стране - 1000 евро. Зарплата министра - 14000 евро, то есть 14 минималок.
Украина. Минимальная зарплата в стране - 3200 гривен. Геращенко хочет зарплату министров 100000 гривен, то есть более чем 31 минималка.
Выводы народ сделает самостоятельно.
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Причем минималка теперь очень близко находится к средней ЗП.
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чего так мелко то?
Вон у кацапов учитесь, Сечин 240 млн руб (4,7 млн долларов) в год
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ойц... говорят мало...

Boris Nemtsov
18 июня 2014 г. ·

Зарплата Сечина 5 млн рублей в ДЕНЬ ( 50 млн долларов в год), зарплата Миллера 2.5 миллиона рублей в день (25 млн $ в год). Теперь это главная государственная тайна.
Зачем сторонникам "нацлидера" много знать? Представляете бабушку, которая вдруг узнает, что дневной заработок Миллера равен ее пенсии за 20 лет, а доход Сечина за день= пенсии за 40 лет?
Рабочие Уралвагонзавода, узнав, что им надо пахать 6 лет, чтобы заработать столько сколько Миллер за ДЕНЬ могут и на Манежку с Болотной заявиться. Так что вопрос решили по простому-"по справедливости": доход подельникам сохранили, но засекретили. http://www.vedomosti.ru/…/rosneft-rasskazala-na-kakih-uslov…
PS. Этот пост я опубликовал утром, но он таинственно куда-то исчез.. Первый раз такое.

2,2 тыс. отметок «Нравится»Комментарии: 74Перепосты: 1,4 тыс.
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Зарплата министра должна быть на 500 грн. больше зарплаты учителя. Хочет большую зарплату министр? Пусть делает условия для больших зарплат в стране.
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Та ладно, мы ж не звери! Я согласен, шоп была на 500 грн. больше зарплаты завуча, или директора школы. Лишь бы тот министр шото соображал в сфере деятельности своего министерства, не крал и хоть иногда работал.
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вот так и не доходит до наших людей . что дело не в зарплате. им и 100000 в месяц мало. дело в законопослушании и честности. и 250 000 будет мало.
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Дирехтору "Укрпочты" дали зарплату в 333 тысячи,так оно сцука через три месяца уже спалился на покупке компьютеров по завышенным ценам,в "Укргазвыдобувани"зарплата больше лимона и постоянно скандалы с коррупцией,этих ворюг может отрезвить только саакашвили,другого не дано
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Это значит у его секретарши будет около полста,а у уборщицы сороковник,иначе министерство не будет фунциклировать вообще,провидица антонина знает,ему из космоса сигналы идут
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Да ставте зразу міліон, і в баксах, і не тільки міністрам, а і депутатам, головам областей, районів, мерам -- а хулі, еліта мля... Тільки потім не робіть вигляду що не знаєте, за що ж вас проклинають і бить будуть і вішать чи стріляти -- як кому пощастить...
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А за что, спрашивается? Результаты министров оставляют желать лучшего, или нет, скорее они катастрофические. Министры только хорошо лоббируют схемы Хозяина, а в остальном штаны просиживают.
Простым работягам платят за результат. Тот же принцип должен быть и у высоких чиновников.

Так что, не хрюкай, кабанина ублюдочная.
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зарплата министра должна быть в районе минимальной заработной платы,
и постепенно с годами и заслугами расти конечно, чем выше уровень жизни в стране тем выше минимальная зарплата (мотивация для министров, мотивация сильная вещь) Повышение уровня жизни и соответственно мин.з/п должно быть приоритетом деятельности любого министра,
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спочатку доведіть вашу ефективність, а потім погомонимо про підвищення платні
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Народу будет сложно понять, особенно тем у кого пенсия 50 долл.
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крови хочется министерской или депутатской. да сильно так хочется, может авитаминоз или каких то минералов не хватает
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вы что холуй?, тогда вам не понять ни - ко- г- да
почему возникает эта жажду и этот интерес -
Чи блакитна кров поллється,
Як пробити пану груди?
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ти ж не сказала, що хочеш змінити владу
ти сказала, що хочеш крові
ти - криваве стерво
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вы что серьёзно что ли, я не стерво, я просто мультики про вампиров насмотрелась(
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Ну, если за малейшее проявление коррупции, воровства, кумовства или других служебных злоупотреблений этому министру автоматом 20ка с конфискацией его (его жены, мамы, бабушки и сестры с братом) имущества будет, то можно и 100 000 платить...
И увидите как они сами начнут отказываться ...
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а кто будет определять малейшее проявление?
тот чьи полки ярко красного цвета и разрастаются как рак?
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Конечно это фейк, с откатов имеют еще миллионы, иначе чего бы они там все сидели и попробуй выгони, ну не ради же Украины страдают на такую зарплату.
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Тоха а может тебя повесить накуй, жырный кнур долго дёргатся не должен... питарасы чем вы лутше яныка гниды ...
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Вот сучки! Идите стоителями или врачами работайте, если не устраивает зарплата министра.
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в Швеции можно воровать продукты до 300 евриков и вам ничего не будет...,если 305 евро,пасодють..
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Так.якщо скомуниздил шмотки мобилу или деньги,пасодють..
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так із зарплатні можна на харчі не витрачати
правда, хто ж тебе такого буде тримати на роботі
проблема...
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Дружище , спокойной ночи ! Устал я что-то.Пойду посплю до 6-нуль-нуль.
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Министр, это священная корова? За то, что какой то поц добился министерского кресла ему надо платить галимые тыщи? Мне они кричат, что я должен заработать свои деньги, а министру надо платить за красивые глаза или чтобы не крал! Это сучье кодло уже оборзело о безнаказаности.
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только когда им на хари растопленого сала вылить
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за чо я ненавижу нашу власть? За то, что она вскрывает мою зверинную суть, срувает с меня остатки цивилизованости и о этого вида я сам себе становлюсь противен.
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"Зарплата министра должна быть в районе 100 тыс. гривен", - Геращенко. ВИДЕО

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МИНИСТРА ЗА КОРРУПЦИЮ ДОЛЖНА БЫТЬ В РАЙОНЕ ПОВЕШАНИЯ НА ФАНАРЕ МАЙДАНА - народ
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Антонина хочет себе большую зарплату. А кто не хочет?
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не знаю какая шкала налогов со 100 штук...позор мне..
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Одна зрада , ну тут спорить нескем , просто напишу к примеру

100 000Грн это меньше 4 тыс $ Долларов.

30 000грн~1100 баксов а теперь вопрос , как с такой зарплатой люди должны распоряжаться Миллиардами ...
Я смотрел, у него просили он ответил , спросили бы меня сколько должна быть пенсия у пенсионера я бы сказал 100 000Грн минимум, так от шо мое высказывание поменяло, ничего.
Зрада кругом , голосуй за выла , жилы по новому поживете по радикальному , или за рыгов, поживете по старому но в нынешних реалиях моторыла херой ...
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С точки зрения казнокрада, шо 4000$, шо 1000$ - мало, после того как в руках подержал миллион.
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а кто тебе доказал, что он отработал даже то, что имел до того? Можно и лимон баксов давать, да вот в коня ли корм? Где результаты капиталовложений? Милиардами распоряжася нужно под страхом казни.
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А такого вопроса и не было ,у него просили , какова должна хотя бы быть зарплата министра , он ответил ,проф пригодность это другой вопрос , не ну разве я не прав? толку ото мешать людей и коней
вопрос по факту , ответ так само . троллям просто место для разгона зрады и сталина на вас нема . но это так само другой уже разговор верно же..
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В том о и вопрос, что шестизначная сумма, это единственное что он смог назвать. Всё осальное- от лукавого.
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я согласен, и пожизненная пенсия после увольнения. но тока министер должен быть министром, а не то что сейчас.
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Пидоры гнойные будут получать 100 тыс говень а простые люди - нищенские 3200 ? .Ну,ну, законно избранные , вас тварей , ваши семьи и ваших деток любого возраста и пола скоро будут за это уничтожать .
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Батя мой еще в СССре дохлом говорил : мы для них пыль,себе всё,Народу огрызки с барского стола..
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Пока правительство формируется по кумовскому принципу, а не технократическому, ставят своих любых друзей и крышевателей схем олигархов, а не подбирают профессионалов, то никакие зарплаты не помогут, профессионалов просто не допустят.
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Бюджет на 2017 год в районе 700 миллиардов гривен..,миллиардеров в Украине на 2012 год было 45 ,на сегодня удрали несколько донецких на РАБссию,пусть осталось 30,все равно бюджет скудный,значит брешуть,бюджет минимум триллион гривен..
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о хорошем:
WTA Брісбен. У чвертьфіналі Світоліна переграла першу ракетку світу
Українка Еліна Світоліна пробилася до півфіналу турніру у Брісбені, Австралія з призовим фондом в 890 тисяч доларів.
У чвертьфіналі українка в трьох сетах перемогла першу ракетку світу Ангеліку Кербер з Німеччини.
Нагадаємо, що на шляху до піфіналу Світоліна переграла олімпійську чемпіонку Ріо Моніку Пуїн з Пуерто-Рико.
Після виходу до півфіналу турніру Світоліна встановить рекорд України в рейтингу WTA.
У півфіналі Світоліна буде грати з третьою сіяною Кароліно Плішковою.
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Дальнобои Питера вчера подняли бунт на Путлерской платной трассе..
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Агггга...На перинах з $$$ сплять по їх декараціям, падлюки , і все мало!!!
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жадность дна в карманах не имеет, это особи с поражённым паталогической жадностью мозгом.
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Уже ваши декларации видели, чмо заплывшее жиром. Зарплаты им еще подавай.
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а давайте в 5 раз увеличим, этож не ночью к наркоманам ездить, это же все о народе думать, да с хуев ли вообще она министр, кстати дам наводку сидоренко в запорожье реально уважаем поднялся из низов и блядь порядочен в меру, а у вас дефицит кадров? берите меня я вам за месяц таких х..ев напихаю и се...бусь что вы прозреете
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Зарплата министра должна быть в районе 100 тыс. гривен", - Геращенко. ВИДЕО
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