 "Зарплата министра должна быть в районе 100 тыс. гривен", - Геращенко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в эфире "112 Украина" высказал нардеп Антон Геращенко.
"Я считаю, что мало (текущий уровень зарплат. - Ред.). Считаю, что наши граждане должны понимать, что заработная плата премьер-министра в размере тысяча долларов - это просто фейк. И зарплата госслужащего должна быть достаточно высока, чтобы могли приходить на работу профессионалы, юристы, экономисты, специалисты, которые работали бы, не получая зарплату в конвертах или придумывая себе, где, откуда, с кого взять взятки, а которые бы поработали на зарплату. Другого пути просто не существует", - убежден он.
Геращенко также назвал оптимальную, по его мнению, зарплату для министра. "Я считаю, что зарплата министра должна быть в районе 100 тыс. грн. Это хотя бы как-то соответствовало общему уровню ситуации в Украине", - считает нардеп.
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В Крыму поезд самого дальнего направления от Джанкоя до Керчи оказался состоящим из одного вагона.
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http://www.payscale.com/research/US/Job=Minister/Salary
2) ЗАРПЛАТА ЧЛЕНІВ КОНГРЕСУ за 2015 рік
https://www.legistorm.com/member_of_congress_salaries.html
$174,000 - Members of Congress - члени
$223,500 - Speaker of the House - спікер
$193,400 - Majority and Minority Leaders - лідери коаліцій
3)ЗАРПЛАТА ПРИБИРАЛЬНИКІВ ОФІСІВ за рік - $15 000 - $45 000
http://www.indeed.com/q-Office-Cleaner-jobs.html
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Украина. Минимальная зарплата в стране - 3200 гривен. Геращенко хочет зарплату министров 100000 гривен, то есть более чем 31 минималка.
Выводы народ сделает самостоятельно.
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Вон у кацапов учитесь, Сечин 240 млн руб (4,7 млн долларов) в год
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Boris Nemtsov
18 июня 2014 г. ·
Зарплата Сечина 5 млн рублей в ДЕНЬ ( 50 млн долларов в год), зарплата Миллера 2.5 миллиона рублей в день (25 млн $ в год). Теперь это главная государственная тайна.
Зачем сторонникам "нацлидера" много знать? Представляете бабушку, которая вдруг узнает, что дневной заработок Миллера равен ее пенсии за 20 лет, а доход Сечина за день= пенсии за 40 лет?
Рабочие Уралвагонзавода, узнав, что им надо пахать 6 лет, чтобы заработать столько сколько Миллер за ДЕНЬ могут и на Манежку с Болотной заявиться. Так что вопрос решили по простому-"по справедливости": доход подельникам сохранили, но засекретили. http://www.vedomosti.ru/…/rosneft-rasskazala-na-kakih-uslov…
PS. Этот пост я опубликовал утром, но он таинственно куда-то исчез.. Первый раз такое.
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Простым работягам платят за результат. Тот же принцип должен быть и у высоких чиновников.
Так что, не хрюкай, кабанина ублюдочная.
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и постепенно с годами и заслугами расти конечно, чем выше уровень жизни в стране тем выше минимальная зарплата (мотивация для министров, мотивация сильная вещь) Повышение уровня жизни и соответственно мин.з/п должно быть приоритетом деятельности любого министра,
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а від цього немає ліків
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почему возникает эта жажду и этот интерес -
Чи блакитна кров поллється,
Як пробити пану груди?
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ти сказала, що хочеш крові
ти - криваве стерво
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И увидите как они сами начнут отказываться ...
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тот чьи полки ярко красного цвета и разрастаются как рак?
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правда, хто ж тебе такого буде тримати на роботі
проблема...
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МИНИСТРА ЗА КОРРУПЦИЮ ДОЛЖНА БЫТЬ В РАЙОНЕ ПОВЕШАНИЯ НА ФАНАРЕ МАЙДАНА - народ
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100 000Грн это меньше 4 тыс $ Долларов.
30 000грн~1100 баксов а теперь вопрос , как с такой зарплатой люди должны распоряжаться Миллиардами ...
Я смотрел, у него просили он ответил , спросили бы меня сколько должна быть пенсия у пенсионера я бы сказал 100 000Грн минимум, так от шо мое высказывание поменяло, ничего.
Зрада кругом , голосуй за выла , жилы по новому поживете по радикальному , или за рыгов, поживете по старому но в нынешних реалиях моторыла херой ...
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вопрос по факту , ответ так само . троллям просто место для разгона зрады и сталина на вас нема . но это так само другой уже разговор верно же..
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WTA Брісбен. У чвертьфіналі Світоліна переграла першу ракетку світу
Українка Еліна Світоліна пробилася до півфіналу турніру у Брісбені, Австралія з призовим фондом в 890 тисяч доларів.
У чвертьфіналі українка в трьох сетах перемогла першу ракетку світу Ангеліку Кербер з Німеччини.
Нагадаємо, що на шляху до піфіналу Світоліна переграла олімпійську чемпіонку Ріо Моніку Пуїн з Пуерто-Рико.
Після виходу до півфіналу турніру Світоліна встановить рекорд України в рейтингу WTA.
У півфіналі Світоліна буде грати з третьою сіяною Кароліно Плішковою.
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