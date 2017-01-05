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Все про:армия (7213) контракт (266) Минобороны (4526) военнослужащие (3055)

 В Минобороны разъяснили Закон относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы. ВИДЕО

Реализация Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц из числа участников антитеррористической операции" даст возможность военнослужащим, проходящим военную службу по различным видам контрактов в особый период, по желанию продолжить военную службу по новому контракту или уволиться с военной службы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в размещенном на сайте Министерства обороны Украины комментарии начальника управления кадрового обеспечения офицерским составом - заместителя начальника главного управления персоналом Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Марка Андрусяка.

Законом устанавливается, что право на освобождение от военной службы получают военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, действие которого было продлено сверх установленных сроков на период до объявления демобилизации и отслуживших не менее 18 месяцев с даты его продолжения. Также уволиться вправе военные, которые заключили контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и отслужили не менее 24 месяцев военной службы по контракту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главной целью кадровой политики в 2017 году является качественное комплектование офицерских должностей, - Генштаб ВСУ



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Будь-який закон повинен бути зрозумілий, як абетка для третьокласника, без будь-яких розяснень.
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Хорошо! А как детки наших державных придурков служить будут?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ Минобороны разъяснили Закон относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы. ВИДЕО
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