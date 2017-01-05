 В Минобороны разъяснили Закон относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в размещенном на сайте Министерства обороны Украины комментарии начальника управления кадрового обеспечения офицерским составом - заместителя начальника главного управления персоналом Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Марка Андрусяка.
Законом устанавливается, что право на освобождение от военной службы получают военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, действие которого было продлено сверх установленных сроков на период до объявления демобилизации и отслуживших не менее 18 месяцев с даты его продолжения. Также уволиться вправе военные, которые заключили контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и отслужили не менее 24 месяцев военной службы по контракту.
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