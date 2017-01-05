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Все про:Пинчук (181) Чубаров (525)

 Чубаров о статье Пинчука: Он пытается привлечь внимание Трампа, поскольку рассчитывал на победу Клинтон. ВИДЕО

Украинский бизнесмен Виктор Пинчук пытается привлечь к себе внимание новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Как передает Цензор.НЕТ, в эфире "Громадського" советник Президента Украины, народный депутат и председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что это может быть одним из мотивов публикации Пинчуком статьи о компромиссе с Россией в The Wall Street Journal.

"Виктор Пинчук, такие публикации делает очень редко, в одном из ведущих СМИ США. Он надеется, что на нее обратят внимание, а значит обратят внимание и на него", - сказал Чубаров.

"Здесь может быть очень много мотивов. Как по мне, Виктор Пинчук пытается привлечь внимание новоизбранного президента США Дональда Трампа, поскольку он, как и многие из нас, надеялся на победу Хиллари Клинтон", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никаких компромиссов в отношении территории быть не может, - Сыроид о скандальном заявлении Пинчука

По мнению Чубарова, Пинчук может быть проводником политической позиции, которая может принадлежать как ему, так и определенному коллективу, в том числе за пределами Украины. При этом сама позиция, уверен советник Президента, приведет к капитуляции Украины.

"Это не есть то, что он называет болезненными компромиссами. Это является приглашением украинцев к полной капитуляции, в результате которой будет уничтожена Украина как государство", - подчеркнул Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы в США пытаемся противодействовать российским информационным атакам, а из Украины им подыгрывают", - посол Чалый о статье Пинчука



Напомним, ранее немецкое издание Bild сообщило, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер фигурирует как автор плана по урегулированию ситуации в Украине в будущей администрации новоизбранного президента Дональда Трампа. Суть его идеи заключается в том, что Россия гарантирует безопасность на востоке Украины, постепенно уходя оттуда, а в ответ Запад больше не поднимает крымский вопрос.

В свою очередь, в колонке для The Wall Street Journal украинский олигарх Виктор Пинчук написал, что Украине стоит принять ситуацию на Донбассе такой, какой она есть, и провести местные выборы. Кроме того, по его мнению, Украине надо отказаться от ЕС и НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страх и слабость плохие советники, - Елисеев ответил Пинчуку на предлжение пожертвовать Крымом и Донбассом
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Пинчук,давно должен привлекать мужиков в зоне !!!!!
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В одной камере должны сидеть, Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович и Вона.
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Судячи з твого переліку прізвищ, Петро все ж таки як і янукович підмахлював у змові з охрєндовським вибори, і шахрайським способом так само вкрав у Йульки пост президента.
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http://www.mk.ru/politics/2017/01/04/trampa-mogut-podvergnut-impichmentu-izza-rossii.html


ТЕТЯ РОЗА ‏@ANAKOYHER https://twitter.com/Anakoyher
Петергоф. 1987 год. Еще с первой женой - Иваной.
Злые языки шепчут, что тут тогда пацана и вербанули. Брешут, понятно.
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Не отмазывай Йулю, она из поколения кучмистов.........его пропутинское дитя.
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А Мельниченко чомусь на своїх плівках викладав, що Петро Офшорний у кабінеті кучмо клятву на вічну вірність давав. Теж брехав, шатунішка?
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Почему 1 и 5 не должны сидеть? эти больше остальных причастны к развалу Украины и втягиванию в войну.
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Пинчука в тюрягу,это не бизнесмен- это масонская сатана,олигарх,который лезет в политику и подкупает депутатов,всю жизнь занимается коррупцией,обчистил карманы всем украинцам и еще в Америку нос свой сует.Тюрьма с конфискацией.
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И бабосиков в "Фонд Клинтон" перед выборами предварительно заслал... А тут - *опа!
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Так и Сирожа Лещенко с подачи Пинчука раздул скандал про Манафорта, который привел к его отставке посреди избирательной кампании. Такое не забывается. А в проигрыше Украина
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Пинчук гнида и холуй хуйла. о чем можно еще говорить?
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Это чепуха, мы все чуток их холуи. но он сука спит и видит во сне победу хуйла. время настанет и он и его ,,папа,, будут высланы или закрыты, за преступления которые они совершили против украинского народа. он знает об этом. ни ты ни я ни кто не знает кто завтра придет к власти. но мы все знаем и он в том числе, что подхуйловники скоро все канут в лету. не имеет значения когда у них все отберут, через год или через десять, и он это понимает, спасает свою шкуру.
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Нет, не все!
И вспомни реакцию Кучмы по Тузле. Стопроцентным подхуйловником был Овощ.
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при кучме мы были сто процентной колонией рф. и Тузла не показатель. так как кучма это марионетка в руках хуйла. ты вспомни сбитый лайнер.
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Тузла как раз показатель его отношения к суверенитету Украины.
А лайнер мог быть и результатом какого-то договорняка или шантажа.
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Оно пытается лебезить за счёт суверенитета Украины. Облезет!!!
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ФСБ завербовала Тимошенко в 1995, - экс-начальник отдела военной контрразведки СБУ



http://oleg-leusenko.livejournal.com/4110222.html



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Ну і що ж проти неї СБУ не висуває звинувачення? А лише голослівні закиди Ляшка, Лєщенка, Чорновола... Перелічувати нема сенсу. Простіше сказати, хто на Юлю не лив бруду. А все тому, що Юля виграла вибори 2010 року. І виграла б і 2014-го, якщо б не маніпуляція і підміна понять: або війна, або в один тур. Крадії бояться Юлі, як вогню. Бо Вона єдина в укрполітикумі, у кого є яйця
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Йуля в политике с 1997 года, что она сделала для Украины за эти годы хорошего?
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Трамп по любасу будет любить свинчука потому что он неровно дышит на евреев
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Вера Измайлова ‏@veraizmaylova41 30 мин.30 минут назад

Марін Ле Пен і Мураєв . Юра, чому цей пі@дюк займається антиукраїнською діяльністю, а не топче зону із співголовою зеком Рабіновичем?


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Нет бы с Олесем поговорить, так он хуйловой подстилке вылизывает.
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ТЕТЯ РОЗА ‏@ANAKOYHER
- Изя, как ты считаешь - возможен импичмент Трампа?
- Думаю, он даже неизбежен. Но сначала нужно всё же провести инаугурацию.
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лучше эксгумацию...но кошернее все таки по результатам деятельности
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Квітуча Україна ‏@FloweringUkr 3 ч.3 часа назад
13-річна українська гімнастка Христина Погранична завоювала усі золоті медалі на турнірі у Бельгії
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После инагурации трамадола будет весело смотреть на соевых))).Говорят этот любитель хуйла злопамятный))).А пиндчук просто словами хуйла вещает,что воно хочет.
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Бабло зарабатывают в Неньке, потом вытирает об неё ноги - это стиль всей гвардии Кучмы, начиная с зятюхи и Медведчука, заканчивая Минском. Если провести всеукраинский референдум, где место всех этих соотечественников, 99,5% проголосуют, чтоб они опочивали на нарах.
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Та референдум проводят каждые четыре года и как-то всё гадьё не в тюрьме оказывается, а в Раде..
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SANDRO ‏@SANDRO5224 1 дн.1 день назад
-вот после этого поцелуя Людмила поняла,что такое настоящий мужчина ,,,
и ушла от своего в свободное плаванье-встретила свою любовь,довольна


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Вот только остался один вопрос. То, что Пинчук гнида, это понятно. Вот только почему наш МИД возглавляет до сих пор идиот ? И сколько ещё он будет уничтожать Украину ? Простой пример, тот же Трамп, сейчас Ле Пен. Проще всего всё сваливать на "руку Москвы" покрывая собственную тупость и "ОФИГЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ".
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Трамп это надолго ,шо там Аваков писал,наймудрейший из Всех
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Хватит дурить народ.Что Пинчук,что Чубаров одинаковы "патриоты".Таких "патриотов" полна Верховная Рада.Вот только на передовую идти "патриоты"не хотят.Лучше уж на Майами.
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Богдан Карпенко9 год · Вітання фейсбучним конспірологам, які заносили в інфопростір теорію, що Пінчук озвучував думку АП. Ось відповідь, опублікована на тому ж WSJ:"По-перше, ніякої відмови від європейської та євроатлантичної інтеграції України. Це буде рівнозначно відмові від незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.По-друге - ніякої торгівлі територіями України, будь-то Донбас чи Крим. Ці території не можуть бути частиною торгів для миру. Вони - це УкраїнаПо-третє - ніяких виборів на Донбасі, поки російський чобіт перебуває на українській землі. Україна виступає за проведення там місцевих виборів лише на підставі українського закону та стандартів Організації з безпеки і співробітництва в Європі."http://www.president.gov.ua/…/povaga-do-ukrayini-vkraj-vazh…
http://www.wsj.com/…/respect-for-ukraine-vital-for-a-lastin…
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Трамп тут ні до чого. пінджук торгує з парашою трубами і щоб Окурок не закрив пінджуку парашинський ринок, пінджук мусить виконувати всі прикази Окурка
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"Я вважаю, що зарплата міністра повинна бути в районі 100 тис. грн. Це хоча б якось відповідало загальному рівню ситуації в Україні", - зазначив А.Геращенко.
Крім того, нардеп зазначив, що зарплата держслужбовця повинна бути досить висока, щоб могли приходити на роботу професіонали.
"...зарплата держслужбовця повинна бути досить висока, щоб могли приходити на роботу професіонали: юристи, економісти, фахівці, які працювали б, не отримуючи зарплату в конвертах або придумуючи собі де, звідки, з кого взяти хабара, а які б попрацювали на зарплату. Іншого шляху просто не існує", - додав нардеп.(с)
Если хоть кто-то думает, что я- против зарплаты Министра в 100 тысяч, то он- ошибается. Меня тока одно интересует: почему, у остальных Граждан Украины- должно быть несколько меньше??? Вот почему???
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЧубаров о статье Пинчука: Он пытается привлечь внимание Трампа, поскольку рассчитывал на победу Клинтон. ВИДЕО
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