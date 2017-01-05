 Чубаров о статье Пинчука: Он пытается привлечь внимание Трампа, поскольку рассчитывал на победу Клинтон. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, в эфире "Громадського" советник Президента Украины, народный депутат и председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что это может быть одним из мотивов публикации Пинчуком статьи о компромиссе с Россией в The Wall Street Journal.
"Виктор Пинчук, такие публикации делает очень редко, в одном из ведущих СМИ США. Он надеется, что на нее обратят внимание, а значит обратят внимание и на него", - сказал Чубаров.
"Здесь может быть очень много мотивов. Как по мне, Виктор Пинчук пытается привлечь внимание новоизбранного президента США Дональда Трампа, поскольку он, как и многие из нас, надеялся на победу Хиллари Клинтон", - добавил он.
По мнению Чубарова, Пинчук может быть проводником политической позиции, которая может принадлежать как ему, так и определенному коллективу, в том числе за пределами Украины. При этом сама позиция, уверен советник Президента, приведет к капитуляции Украины.
"Это не есть то, что он называет болезненными компромиссами. Это является приглашением украинцев к полной капитуляции, в результате которой будет уничтожена Украина как государство", - подчеркнул Чубаров.
Напомним, ранее немецкое издание Bild сообщило, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер фигурирует как автор плана по урегулированию ситуации в Украине в будущей администрации новоизбранного президента Дональда Трампа. Суть его идеи заключается в том, что Россия гарантирует безопасность на востоке Украины, постепенно уходя оттуда, а в ответ Запад больше не поднимает крымский вопрос.
В свою очередь, в колонке для The Wall Street Journal украинский олигарх Виктор Пинчук написал, что Украине стоит принять ситуацию на Донбассе такой, какой она есть, и провести местные выборы. Кроме того, по его мнению, Украине надо отказаться от ЕС и НАТО.
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ТЕТЯ РОЗА @ANAKOYHER https://twitter.com/Anakoyher
Петергоф. 1987 год. Еще с первой женой - Иваной.
Злые языки шепчут, что тут тогда пацана и вербанули. Брешут, понятно.
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И вспомни реакцию Кучмы по Тузле. Стопроцентным подхуйловником был Овощ.
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А лайнер мог быть и результатом какого-то договорняка или шантажа.
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https://twitter.com/ua_ridna_vilna/status/816680520344072192/video/1
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http://oleg-leusenko.livejournal.com/4110222.html
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Вера Измайлова @veraizmaylova41 30 мин.30 минут назад
Марін Ле Пен і Мураєв . Юра, чому цей пі@дюк займається антиукраїнською діяльністю, а не топче зону із співголовою зеком Рабіновичем?
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@ANAKOYHER
- Изя, как ты считаешь - возможен импичмент Трампа?
- Думаю, он даже неизбежен. Но сначала нужно всё же провести инаугурацию.
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13-річна українська гімнастка Христина Погранична завоювала усі золоті медалі на турнірі у Бельгії
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-вот после этого поцелуя Людмила поняла,что такое настоящий мужчина ,,,
и ушла от своего в свободное плаванье-встретила свою любовь,довольна
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http://www.wsj.com/…/respect-for-ukraine-vital-for-a-lastin…
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ТЕТЯ РОЗА
@ANAKOYHER
Как же они похожи, эти наши Маши. https://twitter.com/Anakoyher
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альфа - самец , йопт ))))))):
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Крім того, нардеп зазначив, що зарплата держслужбовця повинна бути досить висока, щоб могли приходити на роботу професіонали.
"...зарплата держслужбовця повинна бути досить висока, щоб могли приходити на роботу професіонали: юристи, економісти, фахівці, які працювали б, не отримуючи зарплату в конвертах або придумуючи собі де, звідки, з кого взяти хабара, а які б попрацювали на зарплату. Іншого шляху просто не існує", - додав нардеп.(с)
Если хоть кто-то думает, что я- против зарплаты Министра в 100 тысяч, то он- ошибается. Меня тока одно интересует: почему, у остальных Граждан Украины- должно быть несколько меньше??? Вот почему???
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