 Таможенники Львовщины предотвратили вывоз в Польшу 68 старинных книг. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС в Львовской области.
"3 января гражданин Украины автомобилем "Toyota" следовал из Украины в Республику Польшу через т/п "Краковец". Во время визуального осмотра автомобиля у работников таможни возникло подозрение о наличии в нем товаров, на которые установлены ограничения по перемещению через таможенную границу Украины. Автомобиль осмотрели, в багажном отделении в двух сумках обнаружили печатные издания.
Из наиболее старых - "Типограціи Конрада Вингебера", год издания - 1845, издание "Головный складь в. книгарнь Сайфарта и Чайковского и Ставропигыйского Института у Львовь", год издания - 1888. Среди других - книги начала ХХ века - художественные произведения, словари, научные издания. Немало книг неизвестных авторов и издательств. Также много старинных книг на немецком языке. Всего изъято 68 штук", - говорится в сообщении.
По признакам нарушения таможенных правил, предусмотренного статьей 471 Таможенного кодекса Украины составлен протокол. Историческую и культурную ценность книг установят эксперты.
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https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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От Рабіновіч вивіз золота і золотих виробів з України до Ізраїлю понад 700 кг, а тепер "заслужений опозиціонер"
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05.01.17 17:59
Полиция открыла дело по факту пропажи старинных книг из Львовской галереи искусств
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Сколько их таких? Кто им ЭТО дает? Откуда?..... А затем "Во Львовской галерее искусств заявили о пропаже старинных книг на десятки миллионов долларов". Ну не ппц, "граждане Украины"?
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"Типограціи Конрада Вингебера", год издания - 1845, издание "Головный складь в. книгарнь Сайфарта и Чайковского и Ставропигыйского Института у Львовь", год издания - 1888.Источник:http://censor.net.ua/v422280
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судячи по фотографії там всі книги раритети...20х-30х років..
Я не букинист, чтоб спорить о раритетности и ценности данных книг. Я просто указываю, что Вы немного лукавите.
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каторий куплєний в аптєкє ім.алєксандрова і єго аркестра
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Щодо походження терміну бояри висловлюються різні думки. Одні дослідники виводять його від старослов'янського «бой» (воїн) або «болій» (великий), інші - від тюркського «бояр» (вельможа, багатий муж), ще інші - від староісландського «boaermen» (знатна людина).А лишь потом это пришло к кацапам.
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Таможня ищет ценный капитал,
Чтоб золотинки с нимба не упало,
Чтобы гвоздок с распятья не пропал.
Таскают кто иконостас,
Кто крестик, кто иконку
И веру в господа от нас
Увозят потихоньку.
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