 Тандит и "киборг" Белошицкий вручили митрополиту Онуфрию флаг за помощь в освобождении бойца Тараса Колодия из плена. ВИДЕО+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП "4 января 2017 года Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий принял в своей резиденции на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры советника председателя Службы безопасности Украины Тандита Юрия Викторовича и военнослужащих, защитников Донецкого аэропорта", - говорится в сообщении.





Как отмечается, старший лейтенант Сергей Белошицкий, который в составе 90-го отдельного аэромобильного батальона защищал Донецкий аэропорт, поблагодарил Онуфрия за освобождение его товарища по службе Тараса Колодия и передал митрополиту подарок.

