EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины, Общество
  6864  168
Все про:Рабинович (81) перезахоронение (26) Олесь_Александр (11)

 "Кто с ним хоть раз разговаривал? Никто!", - Рабинович "забыл", что поэт Олесь умер 73 года назад. ВИДЕО

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович посетовал, что украинские власти за годы независимости не пригласили поэта и писателя Александра Олеся в Украину, но вспомнили о нем только в связи со скандалом вокруг его перезахоронения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире 112 Украина.

Читайте также: Останки Бандеры, Петлюры и Коновальца должны быть перевезены в Украину, - Кириленко

"Почему вы не занимаетесь людьми, пока они живые? У вас есть список тех украинцев, которые живы и работают? Чего вы, как только он умер?.. Кто его пригласил в Украину за последние 10 лет?.. Кто с ним хоть раз разговаривал? Никто! Зато сейчас давайте "переховаем", - сказал он.



При этом Рабинович забыл, что украинский поэт, вынужденный после утверждения большевиков в Украине эмигрировать в Чехословакию, умер в 1944 году.

Читайте также: Порошенко поручил Минкульту организовать церемонию перезахоронения Олеся в Украине, - Цеголко

Напомним, идея о создании пантеона захоронений выдающихся украинцев стала актуальной после насильственной эксгумации останков украинского поэта, писателя и драматурга Александра Олеся в Праге.

3 января в Праге эксгумировали останки украинского поэта Александра Олеся и его жены. По законам этой страны, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище размером в 20 тыс. чешских крон за 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу Олеся платил по собственной инициативе выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца в могиле Александра Олеся.

В данный момент останки Александра Олеся и его жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников поэта, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины обеспечить перевозку останков украинского поэта и писателя Александра Олеся, а Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
лучше поздно,чем никогда.признаюсь,к своему стыду, я тоже не знал про этого поэта...я вообще жил в другом измерении и верил в "дружбу братских народов"... я не оправдываюсь, что толку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кобзон "спалил" Захарченко: главарь "ДНР" сейчас сидит в Москве

Кобзон обозвал Украину "американскими марионетками", а также оскорбительно отозвался о президентах США и Украины.

Недавно в эфире радио "Эхо Москвы" Иосиф Кобзон специально или случайно поведал общественности о том, что главарь так называемой "ДНР" Александр Захарченко сейчас находится в Москве, передает "УСН-1492.news".

Кобзон заявил, что после интервью на радио у него запланирована встреча с Захарченко, который сейчас как раз находится в городе.

Однако на официальном сайте боевиков никакой информации о такой поездке Захарченко в Москву нет.

Кроме упоминаний о главаре "ДНР", Кобзон также подчеркнул, что Донбасс не хочет и не будет уходить из состава Украины, а лишь хочет развиваться как автономная республика в ее структуре.

Также он добавил, что Донбасс хочет, чтобы все было, как при Советском Союзе. После этого обозвал Украину "марионетками от США" и оскорбительно отозвался о президентах Америки и Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ваши критерии на выборах президента страны - а) он не должен владеть гос языком б) он должен быть малограмотным в) у него обязательно д.б. уголовное прошлое г) неплохо подвешенный язык (ну это уже опция)... люди не хотят выздоравливать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как бы и сказать нечего вот он весь Рабинович извольте любить и жаловать государственного мужа и первого патриота уж он то точно знает Шо делать
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Рапускали слухи про умных евреев.Вот вам еврей.Судя по высказываниям,полный тупица.И если учесть,что парашенко ,тоже еврей,то украинцы в полной жопе...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рабинович просто поц и шлемазл. Встречаются такие у евреев
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так а де він би дізнався про поета? На зоні чи в цій нашій теперішній малині? У них там та сходняку пєрєтьорлі, рамси распісалі та й усе. Які поети? Воно ото із совіцької шкільної програми якусь мордву чи мордвинських гастерів трохи пам'ятає. Прикро, що таких серед виборців дочорта.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зате він так він як найкраще майже серед у всіх, знає історію крадіїв починаючи з СОВКА та УСССР-2. Він тому явний приклад як знати історію крадіжок це дуже ну дуже вигідне знання.
Бля... яка така історія України, ось запитайте мене, що, чи завдяки кооперативу, можливо було вкрасти
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рабинович не тянет на еврея, это среднестатистический кацап с мясистым носом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В разных городах мира пройдет акция Stop Putin's War in Ukraine 3.0:
участники огласили список требований к Путину и его марионеткам

21 января украинские патриоты и друзья Украины собираются провести всемирный протест против российской агрессии.

Акция уже запланирована в Одессе, Риге и Мюнхене. Организаторы призывают жителей других городов мира присоединиться к их протесту. Украинские патриоты будут требовать вывести все иностранные армии и наемников с территории Украины, включая Крым. Увеличить наблюдательную Миссию ОБСЕ, чтобы представители организации могли круглосуточно и без выходных мониторить ситуацию в районах, которые сейчас Украина временно не контролирует.

Кроме того, участники акции потребуют освободить всех заложников и украинцев, которые незаконно содержатся в Крыму, на Донбассе и в стране-агрессоре России.

Также патриоты намерены требовать освобождения Крыма и Севастополя от российской аннексии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тоже мудило" не сидевшее ". Целую десятку при СССР, НЕ сидело ! Когда уже эта уголовщина перестанет попадать в ВР ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
рабинович - полуграмотная вороватая сволочная дрянь. И не больше
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
он вчера также рассказал как с Мураевым ездил к Ли Пен и какой у них хороший контакт с пророссийскими правительствами в мире
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не так! "рабинович - полуграмотная вороватая в особо крупных размерах сволочная дрянь"
Помоему так правильнее будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- Алло, прачечная? - Х#ячечная блеятттть!!! Министерство КУЛЬТУРЫ!!! - старый анекдот, но
актуален, блеяттть....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"При этом Рабинович забыл, что украинский поэт, вынужденный после утверждения большевиков в Украине эмигрировать в Чехословакию, умер в 1944 году", - надо было его пригласить до 1944 года? Если выступал Рабинович, то надо было выучить его биографию, а так ляпнул шо попало, лишь бы пнуть украинцев. Извинения будут?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а шо , они вообще когда и перед кем извинялись? чет я подзабыл такое...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Готовый Президент Украины... - удивляюсь, что не прошел в прошлый раз на волне "МЫЖИДОБАНДЕРОВЦЫ!!" Сейчас у грузина Михо больше шансов конечно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну в своих, метах, он может быть , президентом Галактики, а по факту ... тупорылый жидёнок
 показать весь комментарий
Ответить
 
Rjr - я тебя умаляю... - украинцы именно таких и выбирают всегда... .В прошлый раз за тех кто умирал за них в Донбассе украинцы отдали 1, 5% только..., а кондитеру 54...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это потому, что все такие умные и на выборы не ходят, а ходят пенсы, те и навыбирали
 показать весь комментарий
Ответить
 
Там уже есть президент. Черновецкий хоть и дружит с Рабиновичем, но свой пост президента Галактики ни за что не отдаст.
 показать весь комментарий
Ответить
 
жидёнок, решил быть политико )))), на удивлениее, тупой еврей
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мои внучата однажды тоже спорили,когда в детсад ходили...,
-внук 5 лет,знаешь Олька я дедуску сильно люблю,он самый самый у нас с тобой..
-внучка 4 года,знаес Анрюска,а я бабуску люблю,она намного самее дедуски

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вірші Олеся навіть при совку в школі вчили, хоч він і емігрував! Як можна бути таким тупаком?

Уявляю, щоб він відповів на більш складне питання із шкільної програми - наприклад, про Центральну Раду чи гетьмана Скоропадського...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На слова Олеся пісня Чари ночі(Сміються,плачуть солов'ї) була відомою при совку.
Просто це мудило Рабінович звичайний тупий поц.Маю сумнів,що він хоч таблицю множення знає
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ви смієтесь? Достатньо того, що він знає як віднімати і ділити. Множити - це хіба своє бабло. У нього і партія так називається - "За життя Вадима Рабиновича".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рыго-аналы не дремлят, только появилась возможность напасть на представителя власти, уже на 112-м очередной зарыганый дуповещатель - вонючий, нахрапистый брехливый жидяра Рабинович. При всей моей толерантности к евреям, эта хитрая тварь не оставляет равнодушным и кроме как "жидяра" определения к этой особи не нахожу. Несмотря на то что Пашинский точно такая же тварь как и этот - "кумир краснопузых", поражает смысл слов Рабиновича : Пашинский урод, а значит весь "Народный фронт" должен идти в отставку... Для кого эта туфта, для дебилов ? Ах, да, для узколобых "краснопузых"
бабок-дедок-тёток-дядек.
Этот словоблудливый "курносик" забыл про вышки Бойко, про декларации своих шуфричей...
и про то что его партию надо строем выводить в чистое поле и сразу же мочить ибо они и есть самые большие воры и предатели в стране.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не хватало,чтобы меня этот старый прохиндей и аферист ,рабинович хвалил ! ,- М.Саакашвили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Умирает Рабинович. Возле смертельного одра сидит его жена. Рабинович слабым голосом спрашивает ее:
- Сарочка, ты хоть будешь плакать на моих похоронах?
- Ты что, специально мне настроение хочешь испортить перед смертью?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А хорошо бы и с Нострадамусом поговорить,в Украину пригласить...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вадим Рабинович - биография, компромат, досье, фото, новости ...

korrespondent.net/uastartup/12-rabynovych


29 апр. 2014 г. - Новости Вадим Рабинович - кандидат в президенты Украины - факты, цифры, цитаты, компромат и биография, фотогалерея.

Впервые Вадим Рабинович был арестован в 1980 году по обвинению в хищении государственных средств в особо крупных размерах. После 9 месяцев следствия его освободили в результате личного вмешательства Генерального прокурора СССР Романа Руденко. С конца 1980 года по начало 1982 года он руководил подпольными цехами по изготовлению хрустальной посуды, календарей и деревянных дверей. В начале 1982 года его вновь арестовали по обвинению в хищении государственных средств в особо крупных размерах.
По собственному признанию, находясь под арестом, Вадим Рабинович более года успешно симулировал сумасшествие. 10 февраля 1984 года его приговорили к 14 годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере строгого режима с конфискацией имущества и запретом заниматься профессиональной деятельностью в течение пяти лет. Заключение отбывал неподалеку от Харькова. Распространялась информация о том, что, находясь в заключении, Вадим Рабинович был завербован КГБ. Согласно признаниям самого Рабиновича, он лишь симулировал осведомительство, после чего представители КГБ дали ему подписать документ «О прекращении сотрудничества» (по утверждениям бывших диссидентов, документов подобного типа никогда не существовало).
По разным данным Рабинович был освобожден из колонии в 1990 или 1991 году.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Рабинович "забыл", что поэт Олесь умер 73 года назад"__________________ДА ОН НИКОГДА И НЕ ЗНАЛ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Звідки йому знати? В них, в ригів, більше прийнято Анну Ахмєтову читати
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тов.Сралин звонит поэту Илье Эренбургу :
-Илья Григорьевич,вы напишете третью часть романа "Падение Парижа"?
-тов.Сралин,это невозможно,сейчас СССР и Германия союзники..
-а вы пишите Илья Григорьевич,вы попролбуем уговорить цензоров напечатать роман..
Эренбург положил трубу и говорит жене : Будет война ,дорогая....
Это ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
действительно, пора бы уже занятся Рабиновичем, пока он живой...я - не антисемит...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Благодаря одному этому Рабиновичу столько людей антисемитами стали, что они должны ему памятник поставить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Рабинович, наверное любитель рассказа Роберта Шекли, "Корпорация Бессмертие", если предлагает подобные идеи...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все хорошо, только речь шла о меценате, который оплачивал могилу...до смерти его кто-то приглашал? нет...вот о чем глаголил этот пан. Только не надо меня упрекать в симпатии к нему, он должен сидеть в тюрьме, как и вся Рада.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Рабинович ,как и янукович, зэк, а в тюрьме поэты не в авторитете,поэтому,отуда ему знать кто и когда умер??
Такие рабиновичи- это уровень нашего народа,который выбират зэков в депутаты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как только на ТВ ("НьюсВан") его вижу - сразу выключаю. Патологический демагог и марионетка. С его апломбом и словесным напором хорошо на одесском базаре от торговок отбрехиваться. В ярком виде проявил себя когда профукал футбольный "Арсенал" (Киев)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Может это по Фрейду оговорка. Просто Вадим принимает участие в кружке по интересам члены которых приглашают и разговаривают с давно умершими, и вероятно целуют козлов в задницы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да шо вы сразу-"Кто с ним разговаривал?." Вот взять Допу- младшенького... Он там за колонной точно в астрале с кем-то то общается, по глазкам же видно... Хотя вряд ли с Олесем, послал бы он Допу..,ну может с Македонским, скорей всего с Чечеткой- летуном...Да! Это не просто, потому и глазоньки такие красные и стеклянные. Устает человек..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мне больше улыбающийся гройсман нравится, его портрет можна повесить в любой столовой или поликлинике, очень положительной лицо, навевает оптимизм, а на выборах весьма оправданно и совсем не иронично будет звучать слоган "Гройсман- это Украина", ведь по сути его лицо это и обозначает, на данный момент времени… А рабинович клоун к выборам готовится и судя по всему у него это получается, хотя как еще иначе, они выставили перед нами на стол пять кучек говна и дегустируют эту хуйню по всем каналам, в этой стране выборы безсмыссленны, только принудительная смена власти, но путин будет дураком если этим не воспользуется ,вот в чем беда…
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если мы удивляемся почему мы так плохо живем, то ответ можно получить ознакомившись с биогграфией Рабиновича, которого народ избрал в депутаты ВР.
- Рабинович - это проходимец, который многократно сидел в тюряге как вор еще во времена СССР и еще тогда он наворовал и сколотитл свой первоначальный огромный капитал
- Рабинович - это симулянт, который разыгрывал с себя душевнобольного что бы скосить срок.
- Рабинович - это болтун, с подвешенным языком, умеющий запарить мозги кому-угодно.
- Рабинович - это невежда, который подобно Януковичу пытается произвести впечатление мудрого политика, экономиста.
Если такие рабиновичи захватят власть, то хана Украине как государству, мы будем завидовать сирийцам, которые бродят по всему миру в поиска пристанища и защиты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Рэбе нович очччень глубокий мыслитель. А бизнесмен - самый крутой. Мы все помним как это чмо довело до ручки ФК Арсенал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я поэт.Зовусь я Цветик.От меня вам всем приветик.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Кто с ним хоть раз разговаривал? Никто!", - Рабинович "забыл", что поэт Олесь умер 73 года назад. ВИДЕО
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик взрыв взятка военнослужащие ГСЧС Донбасс Кабмин Крым Львов МИД Минобороны Нацполиция обстрел Олесь_Александр Пашинский перезахоронение пожар Полторак Порошенко прокуратура ранение Россия СБУ стрельба суд Сумы США Чалый
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти