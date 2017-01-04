 "Кто с ним хоть раз разговаривал? Никто!", - Рабинович "забыл", что поэт Олесь умер 73 года назад. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире 112 Украина.
"Почему вы не занимаетесь людьми, пока они живые? У вас есть список тех украинцев, которые живы и работают? Чего вы, как только он умер?.. Кто его пригласил в Украину за последние 10 лет?.. Кто с ним хоть раз разговаривал? Никто! Зато сейчас давайте "переховаем", - сказал он.
При этом Рабинович забыл, что украинский поэт, вынужденный после утверждения большевиков в Украине эмигрировать в Чехословакию, умер в 1944 году.
Напомним, идея о создании пантеона захоронений выдающихся украинцев стала актуальной после насильственной эксгумации останков украинского поэта, писателя и драматурга Александра Олеся в Праге.
3 января в Праге эксгумировали останки украинского поэта Александра Олеся и его жены. По законам этой страны, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище размером в 20 тыс. чешских крон за 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу Олеся платил по собственной инициативе выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца в могиле Александра Олеся.
В данный момент останки Александра Олеся и его жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников поэта, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения.
Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины обеспечить перевозку останков украинского поэта и писателя Александра Олеся, а Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине.
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Родственники Олеся согласны на перезахоронение его останков в Украине, - посол в Канаде Шевченко(57)
Готов лично выехать в Чехию, чтобы сопровождать прах Александра Олеся на Родину, - Нищук(107)
Гражданин Чехии, ради которого эксгумировали тело Олеся, хотел быть похороненным в другом месте, - посольство Украины в Чехии(31)
Останки Александра Олеся перемещены в депозитарий кладбища до решения о новом месте захоронения, - МИД(47)
Рабинович заявляет, что за национализацию "Привата" каждый гражданин Украины заплатит из своего кармана(0)
В Чехии могут эксгумировать останки украинского писателя Александра Олеся(37)
Социологи выяснили, в ком украинцы видят новых политических лидеров(392)
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Кобзон обозвал Украину "американскими марионетками", а также оскорбительно отозвался о президентах США и Украины.
Недавно в эфире радио "Эхо Москвы" Иосиф Кобзон специально или случайно поведал общественности о том, что главарь так называемой "ДНР" Александр Захарченко сейчас находится в Москве, передает "УСН-1492.news".
Кобзон заявил, что после интервью на радио у него запланирована встреча с Захарченко, который сейчас как раз находится в городе.
Однако на официальном сайте боевиков никакой информации о такой поездке Захарченко в Москву нет.
Кроме упоминаний о главаре "ДНР", Кобзон также подчеркнул, что Донбасс не хочет и не будет уходить из состава Украины, а лишь хочет развиваться как автономная республика в ее структуре.
Также он добавил, что Донбасс хочет, чтобы все было, как при Советском Союзе. После этого обозвал Украину "марионетками от США" и оскорбительно отозвался о президентах Америки и Украины.
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Бля... яка така історія України, ось запитайте мене, що, чи завдяки кооперативу, можливо було вкрасти
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участники огласили список требований к Путину и его марионеткам
21 января украинские патриоты и друзья Украины собираются провести всемирный протест против российской агрессии.
Акция уже запланирована в Одессе, Риге и Мюнхене. Организаторы призывают жителей других городов мира присоединиться к их протесту. Украинские патриоты будут требовать вывести все иностранные армии и наемников с территории Украины, включая Крым. Увеличить наблюдательную Миссию ОБСЕ, чтобы представители организации могли круглосуточно и без выходных мониторить ситуацию в районах, которые сейчас Украина временно не контролирует.
Кроме того, участники акции потребуют освободить всех заложников и украинцев, которые незаконно содержатся в Крыму, на Донбассе и в стране-агрессоре России.
Также патриоты намерены требовать освобождения Крыма и Севастополя от российской аннексии.
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Помоему так правильнее будет.
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актуален, блеяттть....
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-внук 5 лет,знаешь Олька я дедуску сильно люблю,он самый самый у нас с тобой..
-внучка 4 года,знаес Анрюска,а я бабуску люблю,она намного самее дедуски
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Уявляю, щоб він відповів на більш складне питання із шкільної програми - наприклад, про Центральну Раду чи гетьмана Скоропадського...
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Просто це мудило Рабінович звичайний тупий поц.Маю сумнів,що він хоч таблицю множення знає
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бабок-дедок-тёток-дядек.
Этот словоблудливый "курносик" забыл про вышки Бойко, про декларации своих шуфричей...
и про то что его партию надо строем выводить в чистое поле и сразу же мочить ибо они и есть самые большие воры и предатели в стране.
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- Сарочка, ты хоть будешь плакать на моих похоронах?
- Ты что, специально мне настроение хочешь испортить перед смертью?
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korrespondent.net/uastartup/12-rabynovych
29 апр. 2014 г. - Новости Вадим Рабинович - кандидат в президенты Украины - факты, цифры, цитаты, компромат и биография, фотогалерея.
Впервые Вадим Рабинович был арестован в 1980 году по обвинению в хищении государственных средств в особо крупных размерах. После 9 месяцев следствия его освободили в результате личного вмешательства Генерального прокурора СССР Романа Руденко. С конца 1980 года по начало 1982 года он руководил подпольными цехами по изготовлению хрустальной посуды, календарей и деревянных дверей. В начале 1982 года его вновь арестовали по обвинению в хищении государственных средств в особо крупных размерах.
По собственному признанию, находясь под арестом, Вадим Рабинович более года успешно симулировал сумасшествие. 10 февраля 1984 года его приговорили к 14 годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере строгого режима с конфискацией имущества и запретом заниматься профессиональной деятельностью в течение пяти лет. Заключение отбывал неподалеку от Харькова. Распространялась информация о том, что, находясь в заключении, Вадим Рабинович был завербован КГБ. Согласно признаниям самого Рабиновича, он лишь симулировал осведомительство, после чего представители КГБ дали ему подписать документ «О прекращении сотрудничества» (по утверждениям бывших диссидентов, документов подобного типа никогда не существовало).
По разным данным Рабинович был освобожден из колонии в 1990 или 1991 году.
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-Илья Григорьевич,вы напишете третью часть романа "Падение Парижа"?
-тов.Сралин,это невозможно,сейчас СССР и Германия союзники..
-а вы пишите Илья Григорьевич,вы попролбуем уговорить цензоров напечатать роман..
Эренбург положил трубу и говорит жене : Будет война ,дорогая....
Это ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ..
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Такие рабиновичи- это уровень нашего народа,который выбират зэков в депутаты.
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- Рабинович - это проходимец, который многократно сидел в тюряге как вор еще во времена СССР и еще тогда он наворовал и сколотитл свой первоначальный огромный капитал
- Рабинович - это симулянт, который разыгрывал с себя душевнобольного что бы скосить срок.
- Рабинович - это болтун, с подвешенным языком, умеющий запарить мозги кому-угодно.
- Рабинович - это невежда, который подобно Януковичу пытается произвести впечатление мудрого политика, экономиста.
Если такие рабиновичи захватят власть, то хана Украине как государству, мы будем завидовать сирийцам, которые бродят по всему миру в поиска пристанища и защиты.
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