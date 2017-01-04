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 Во Львове произошел пожар в здании городского управления полиции. ВИДЕО

Движение транспорта было полностью перекрыто.

Во Львове по улице Степана Бандеры произошло возгорание в здании городского управления полиции, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает ресурс lviv.web2ua со ссылкой на свидетельства очеидцев.

Сообщается, что возгорание произошло на 1 этаже здания. На место сразу же приехали пожарные и спасатели, которые помогали ликвидировать пожар.

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Отмечается, что по улице Степана Бандеры было полностью перекрыто движение транспорта. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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Да все нормально-в одном из помещений замкнул электрочайник . Уже ликвидирован пожар да наводится порядок в помещениях.
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У нас с мелочей делают сенсации как из мухи слона как это стало с народным депутатом Верховного Совета Сергеем Пашинским.Если бы не журналисты поднявшие вой то стороны конфликта договорились бы между собой как нормальные люди а пострадавший получил хорошую компенсацию в денежном эквиваленте.
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Да пошел ты нах со своей компенсацией терпило ...нное! Ни чести ни совести. За порешаем и жопу свою подставишь депутатам и всяким мажорам. Главное с ценой не прогадай, профурсетка.
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