 Во Львове произошел пожар в здании городского управления полиции. ВИДЕО

Во Львове по улице Степана Бандеры произошло возгорание в здании городского управления полиции, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает ресурс lviv.web2ua со ссылкой на свидетельства очеидцев.
Сообщается, что возгорание произошло на 1 этаже здания. На место сразу же приехали пожарные и спасатели, которые помогали ликвидировать пожар.
Отмечается, что по улице Степана Бандеры было полностью перекрыто движение транспорта. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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