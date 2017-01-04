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 Высший совет правосудия может ускорить рассмотрение дел "судей Майдана", - адвокат Маселко. ВИДЕО

Высший совет правосудия, созданный на замену Высшего совета юстиции, может и обязан ускорить рассмотрение дел судей, которые судили участников Майдана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського" рассказал адвокат, член Общественного совета доброчестности Роман Маселко.

"Он должен в максимально короткий срок все эти дела рассмотреть, потому что через 2-3 месяца заканчивается срок привлечения этих судей к ответственности", - сказал он.

По его словам, сейчас изменена процедура рассмотрения подобных дел, для которых ранее требовалось присутствие всех членов Высшего совета юстиции, и поэтому на рассмотрение одного дела уходило много времени.

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"Сейчас в Высшем совете правосудия предусмотрены так называемые палаты. Он разбивается на 4 палаты по 5 членов, и соответственно - может рассматривать 4 дела одновременно", - сказал Маселко.

При этом он отметил, что сейчас есть возможность создать лишь 3 палаты, поскольку в состав Высшего совета правосудия еще не избраны 6 членов.


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