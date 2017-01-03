 Досрочных выборов в Раду в 2017 году не будет, - спикер Парубий. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире 5 канала.
По его словам, этот сценарий навязывается Россией, но в Украине он не будет иметь успеха.
"Досрочных выборов не будет. Я глубоко убежден, что тот сценарий, который навязывается Украине, снаружи, это сценарий не украинский. А для агрессора, который фактически обломал зубы об украинскую армию на востоке, огромные средства тратятся на то, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри. Конечно, парламент является главной площадкой, на которой осуществляется эта атака. Мы видели подобные сценарии в Молдове, когда через дестабилизацию российские силы пытаются изменить вектор целой страны. Такой сценарий пытаются навязать Украине, но он не будет иметь успехов в государстве", - заверил председатель Верховной Рады.
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Щоб еффективно змінити владу потрібно щоб вони прибрали гречкосійство мажоритарне що зараз 50на50 з парт-білетом , або зробили його повним 100% і тоді з кожного засівальника буде спрос . Плюс треба змінити недоторканність шоб вона стосувалась законотворчості (якщо комусь закон не подобаеться то іди поплач )а не повна як зараз , прострели ногу бухому мужику на новий рік та їдь далі ..
А вони цього не зроблять , після революції не зробили а тепер так і подавна так шо це замкнутий круг ітіть його колихать.
А толку от зараз перевиборів ? ви такі розумні люди , а хто у нас на виборах голосуе ?????? мільйони пенсіоренів ,які дивляться інтер трк ахмета і канал діда кучми ... а вас "молодьож" купка мала та і та, ложе болт , або пише під вейдером з нами сила ..
А хто счітать буде ? Охендовський ? як казав один тиран (не важно кто голосует , важно кто считает - дужка закривается блін.
Так от ті хто занесе бабло на гору і популісти зайдуть
радікали уже другий місяць піарятся , як ни пічально гадя заведе своїх сепарів штук 10 і так далі по списку абсурда , ФПГшники візьмуть основу опять ахметов фіра піра льова Шикаладний і стіна на мільйон от і весь зашибісь,ну я пролосую за Яроша і то якщо він піде чі Білецький та й толку ото вони всеравно на фронті, оттака пічаль.
Ну шо , перевибори ?
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