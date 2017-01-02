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Все про:ВР (21249) Европарламент (1195) Парубий (1249) безвизовый режим (940) Евросоюз (11426)

 Вопрос безвизового режима для украинцев не снят с повестки дня ЕС - он отложен, - Парубий. ВИДЕО

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий выразил убеждение, что через несколько месяцев Украина получит безвизовый режим с Евросоюзом.

Об этом он рассказал в интервью "5 каналу", передает Цензор.НЕТ.

По словам Парубия, вопрос либерализации визового вопроса для украинцев должны рассмотреть на одном из ближайших заседаний Европарламента.

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"В ближайшие месяцы на пленарных заседания Европарламента этот вопрос должен быть решен. Я могу сказать одно наверняка - когда он появится в повестку дня, у нас будет большинство депутатов. Я это знаю от депутатов разных фракций и об этом могу говорить уверенно. Могу твердо говорить, вопрос не снят с повестки дня - он отложен", - отметил Парубий.



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мне как то насрать на этот вопрос, меня интересует на сколько отложен вопрос об европейском уровне жизни, зарплатах, пенсиях, медицинском обслуживании, это не зависит от ЕС это зависит от нашей блядской системы власти, которая должна на работать на этот результат, но сука работает только на свой карман...
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есчо один сказочник. их там видимо целая стая
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Подібні тобі рибок в Чорному морі кормлять. Баяришнік хочеш?
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да ты хоть заткнись со своим безвизом идиот недоношенный
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Для кого оце все вони розповідають? Самі для себе.
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Не знятий... - Скоро знову поставлять на повістку... - А нах... воно треба?
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заткнулись ви би вже - суки... стільки лапші людям навішали на вуха, провалили все,що можна всі реформи і т.д...
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Да Украине надо за это время хоть показательный жест по борьбе с коррупцией сделать. Посадить надо кого-то: хоть Юру Енакиевского, хоть Охендовского, хоть черта лысого.
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Навіть якщо і пересадять всіх корупціонерів, все рівно залишиться проблема забруднення Україною атмосфери Марса. А за таке безвізу, звичайно, не дають...
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Надо было нам от ядерного оружия такими темпами отказываться. Сейчас бы Альфа-моль жидко какала бы в кремлевском сортире.
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Зачем об этом говорить? Это никому не нужно и неинтересно. Тем более, что это пиз...ёж.
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Какой на хер безвизовый режим?!
Люди хотят что бы перед законом все были равны.
Что любого мента, депутата, прокурора, чиновника, президента можно и нужно было привлекать к ответственности.
А то живете по феодальным законам в сословном обществе. Где ест касты избранных и неприкасаемых...
Вон недавно Барин Пашинский чернь под Киевом проучил... А ты говоришь Европа.
Крепостное право, вам, а не безвизовый режим.
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Слушайте, Вам самому не противно от этих бесконечных и совершенно пустых мантр про безвиз???
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Куда Парубий полез? Это же тема Президента...- он ее обычно втирает.. Значит дела совсем плохи с безвизом...
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Чем меньше о этом безвизе будут говорить да и вообще мы о нем забудем, тем быстрее нам его дадут. По-моему, с такими изменениями, он нам и даром не нужен. Что нужно было, то убрали.
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С безвизом мы уже все поняли,
Парубий ,ответь сколько еще вы с ДНР торговать будете?
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Вопроса безвизового режима просто нет, он давно решен. Мелкие технические процедуры не в счет, осталось подождать совсем недолго, по историческим меркам вообще ничего.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВопрос безвизового режима для украинцев не снят с повестки дня ЕС - он отложен, - Парубий. ВИДЕО
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