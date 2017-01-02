 Вопрос безвизового режима для украинцев не снят с повестки дня ЕС - он отложен, - Парубий. ВИДЕО

Об этом он рассказал в интервью "5 каналу", передает Цензор.НЕТ.
По словам Парубия, вопрос либерализации визового вопроса для украинцев должны рассмотреть на одном из ближайших заседаний Европарламента.
"В ближайшие месяцы на пленарных заседания Европарламента этот вопрос должен быть решен. Я могу сказать одно наверняка - когда он появится в повестку дня, у нас будет большинство депутатов. Я это знаю от депутатов разных фракций и об этом могу говорить уверенно. Могу твердо говорить, вопрос не снят с повестки дня - он отложен", - отметил Парубий.
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Люди хотят что бы перед законом все были равны.
Что любого мента, депутата, прокурора, чиновника, президента можно и нужно было привлекать к ответственности.
А то живете по феодальным законам в сословном обществе. Где ест касты избранных и неприкасаемых...
Вон недавно Барин Пашинский чернь под Киевом проучил... А ты говоришь Европа.
Крепостное право, вам, а не безвизовый режим.
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Парубий ,ответь сколько еще вы с ДНР торговать будете?
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