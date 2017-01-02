 "Война эта никому не нужна", - боевик "ДНР" сдался СБУ. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"В 2014 году житель Торецка присоединился к т.н. Местным силам самообороны, деятельность которых привела в городе к беззаконию. Осознав последствия своих противоправных действий, боевик бежал в Российскую Федерацию, опасаясь преследования правоохранительных органов. Информация о его добровольном отказе воевать против собственного народа стала известна сотрудникам СБУ. Ему рассказали о программе "Тебя ждут дома". Это позволило мужчине вернуться в Украину и надеяться на предусмотренное действующим законодательством освобождение от уголовной ответственности. Мужчина призывает участников незаконных вооруженных формирований возвращаться домой и прекратить бессмысленную войну с собственным народом", - рассказали в ведомстве.
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Допустим, что порох решил, что она должна закончится и что тогда? Хуйло скажет: "Лады. Все расходимся"? Заберёт своих ихтамнетов и военторг? Отстроит всё разрушенное и выплатит компенсации всем пострадавшим?
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https://pbs.twimg.com/media/C1LtvV3XcAAQyWM.jpg
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....якщо би "війни " не були ВИГІДНІ - вони би не відбувались...
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Всего в списке числится многие сотни бандитов- сепаратистов, которые подлежат немедленному задержанию и аресту. При этом, среди них помимо кровавых главарей временно оккупированного Крыма и бандитских фашистских резерваций ДЛНР числятся также ряд российских политиков, военных и журналистов, а также лидеры бандитов - сепаратистов с других регионов Украины. Не один преступник из бандитов -сепаратистов - террористов временно оккупированных лютыми врагами российскими оккупантами фашистских резерваций Крыма и Лугандонии не скроется от справедливого возмездия Украинского народа за свои страшные кровавые злодеяния и за измену и предательство Украинской Родине. В военное время таких продажных тварей расстреливали на месте и без суда и следствия. А что потеряли оккупанты- захватчики эти козломордые фашисты кацапы и их кровавые пособники бандиты - сепаратисты на нашей украинской земле? А как только они попадают в плен, эти лапотные террористы жутко жалобно скулят, потому что знают что светит им от 10 до 15 строгача, или пожизненное заключение. Где и будет у них предостаточно времени чтобы осознать тяжесть своих ужасных преступлений против Украины и украинского народа, и ещё и останется с избытком времени до завершения длительного уголовного срока наказания, чтобы досконально изучить Святые Законы Конституции Украины и выйти добропорядочными нормальными людьми.
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а как же новососсия?
а как же руцко-кавказкия мир?
а как же процветающие республики Лугандона?
а как же "нам не нужны нахлебники из Евросою
а как же ... и т.д. и т.п.
_____________________
и что теперь " не верю", " все ...ня, давай сначала"?
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За год люстрации в Украине только уволили немного более 700 чиновников -бандитов из окружения матёрого ЗЭКА в бегах продажного кацапского холуя Януковича, и это по всей стране . Их имена теперь в специальном реестре. Поэтому уволенные не смогут пойти на госслужбу следующие 10 лет.
Еще несколько тысячь служащих сами уволились или перешли на более низкие должности, чтобы избежать люстрационных проверок. Чаще всего увольняли прокуроров и милиционеров.....
Меньше всего попали под люстрацию судьи. За год действия Закона "Об очищении власти" ни один судья так и не прошел процедуру. Терерь вплотную Украинское государство и украинский народ возьмётся и за эту бандитскую свору спрятавшиюся под мантиями,за продажных судей.
Так как через огромный саботаж люстрации судьями, они больше всего сами напрашиваются на суды Линча. Если они не будут люстрированы цивилизованным способом, их ждет страшное будущее. Мы их об этом предупреждаем уже много месяцев, об этом также - рассказал народный депутат Егор Соболев.
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я на срувясне с днем рождения Бандеры поздравил...
опять забанили
заколебаллся ящик менять...........
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я просто попрросил сделать с ней то, что она с украинскими детьми сделала
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Цих людей тільки могила справить!
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я бы этого мудака отпусттил с простляной ногой, как рашисты с моим соседом сделали,
ни я, ни он этого не забыл
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но не оченнь уверен
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