 Донецкий погранотряд усилен новым вооружением, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Украинского государства Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Украинская армия защищает границы нашего государства и в будни, и в праздники. Донецкий погранотряд отныне усилен скоростным бронированным катером украинского производства, новыми "Хаммерами" и вооружением. А новейшая система "АЭРОС", над разработкой которой работали украинские и американские специалисты, "видит" сразу воздух, воду, землю, может одновременно вести и определять поведение до двухсот целей. Спасибо защитникам передовых рубежей свободной Украины за преданную службу!", - рассказал Порошенко.
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Когда какой-либо князь-изгой типа Юрка Довгорукого отправлялся в залышенськи, тоесть оставленые без внимания, земли, дабы найти себе там стол, то брал с собой кроме банды отмтрозков, гордо именуемой дружиной, нескольких ремесленников и попа. Найдя подходящее место для строительства укрепления они поступали так как и конкистадоры в Америке: устраивали облаву на местных охотников-собирателей угор-финнов и изловив некоторое количество примучивали их под руководством привезенных из метрополии инструкторов строить город, пахать землю и.т.д.
На первых порах для пропитания интенсивно охотились и истощение лесных ресурсов вынуждало местных откочевать подальше Так прерывалась связь рабов и их свободных сородичей, а бегство становилось невозможным. Столкнувшись с огромным массивом новых понятий и предметов, порабощенные аборигены вынуждены были заимствовать слова из языка поработителей. Это обьясняет некоторую схожесть украинского и русского языков, ведь звестно, что, к примеру, церковная и сельскохозяйственная терминология и этих языках одинакова, а охотничья разная. Это потому, что своих слов для описания сельхозпредметов и процессов у аборигенов небыло, а своя охотничья терминология была. Попы же навязывали новую религию.
Дети рабов уже даже теоретически не могли уйти от хозяэв, навыки жизни в лесу были утрачены. Мало того, они даже гордилиь своим рабством ведь их хозяева были сильны военно, технологически продвинуты, более цивилизованы чем те кто жил свободно. Образовалась уникальная связь между рабом и господином, когда раб горд своим рабством, считает его естественной, единственно возможной, правильной и выгодной для себя формой существования, а свободных презирает.
Поскольку количество детей у земледельцев благодаря оседлости значительно больше чем у кочевников, рабы-земледельцы размножались довольно быстро, заселялись все новые участки, а охотникам приходилось уходить все дальше и за 3-4 поколения, местное население было замещено рабами земдедельцами.
Так из рабов и сформировался руский человек. Русские всегда были рабами или крепостными, а потому не способны жить без хозяина, без какого либо начальства над ними. Как собака, единственное из животных активно ищет хозяина и чахнет если такового не находит, так и русские не могут без господина. Каждый раз, когда они волею судеб становились свободными они употребляли свою свободу чтоб найти себе нового царя.
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