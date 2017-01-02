 Расстрел людей террористом в Стамбуле. ВИДЕО с камер наблюдения (18+)

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео, запечатленное камерами наблюдения, появилось на YouTube-канале RT.
На видео видно, как террорист с автоматом расстреливает людей у входа в клуб.
Нападавший, вооруженный автоматами Калашникова, сначала открыл огонь по сотрудникам полиции у здания популярного ночного клуба "Reina", потом зашел внутрь и начал стрелять по людям, праздновавшим новый год, в результате погибло 39 человек.
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Заметили? После озвучки путинских планов уничтожения Украины устами Пинчука как в рот воды набрали чиновники, все эти патриоты-государственники при должностях. Которые в воюющей стране обязаны первыми поставить транслятора идей капитуляции на место.
А то и прямо сказать, что никогда не подадут такому человеку руки. А то и пригрозить уголовным делом за коллаборационизм. В общем, неважно как конкретно, но быстро и жестко отреагировать.
Но нет - не говорят ничего, молчат. Точнее, высказались лишь единицы и не из первого политического ряда. И я хочу ошибиться, но боюсь, что это молчание красноречивее всего характеризует настроения в политической и бизнес-элитах.
Что им неясно из пинчуковских слов, понятных каждому украинцу? Или в элитах тоже раздумывают, как похитрее/подороже сдать Путину Украину?
"Пропускают мимо ушей", не хотят ссориться со своим, потому что свой для них - не народ, а группа товарищей-бенефициаров? Какой вывод можно сделать из этого? Что Пинчук в своей статье в WSJ транслировал и их месседж?
А ведь публичное отношение к идеям предательства - это момент истины, водораздел, Рубикон. Отсутствие мгновенного и резкого ответа властей на высоком уровне переводит разговоры о возможной капитуляции из разряда неприличных в разряд допустимых в Украине дискуссий. Чего и добивается Пинчук, точнее, те, кто за ним стоит. Поразительно, насколько же разная - и по скорости, и по качеству - реакция у людей, живущих в стране, и у управляющих ею...
Скоро, 20 января, вторые соберутся поесть с пинчуковской руки в Женеве, чтобы "сверить часы". Они не понимают лишь одного: по составу группы единомышленников всем станет очевидно, чьи часы в украинской политике сочтены. И все промолчавшие автоматически к ним присоединятся.
"Огласите весь список, пожалуйста". (с)
Айдер Муждабаєв
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Ну а пока простых смертных отстреливает Пашинский и ему подобные....
Лозинский чем от этого выродка отличается,только количеством трупов.
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Раб по наказу піде вбивати невинних людей . Вільна людина ніколи такий наказ не виконає
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