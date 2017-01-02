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 Расстрел людей террористом в Стамбуле. ВИДЕО с камер наблюдения (18+)

В Интернете появилось видео расстрела террористом людей возле ночного клуба в Стамбуле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео, запечатленное камерами наблюдения, появилось на YouTube-канале RT.

На видео видно, как террорист с автоматом расстреливает людей у входа в клуб.



Нападавший, вооруженный автоматами Калашникова, сначала открыл огонь по сотрудникам полиции у здания популярного ночного клуба "Reina", потом зашел внутрь и начал стрелять по людям, праздновавшим новый год, в результате погибло 39 человек.
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Выводы уже пора делать,кто спонсирует ИГИЛ и чье это детище и почему все чаще рожи мелькают бывших *братских* республик СССР!!!
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Что бы защитить себя от терроризма визы с РФ и отпечатки пальцев у всех въезжающих в Укрину ,плюс фото на границе должны быть уже вчера,тогда бы террористы не чувствовали себя тут,как дома,когда взорвали Шеремета,а завтра могут и торговый цетр,где жены и дети или маршрутку или все что угодно.
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Чертов кошмар! И, как я понимаю- он на свободе пребывает, верно??? Во, дела! Шо-то у турков совсем Система безопасности не работает. Хотя, я отдаю себе отчет. что против террора- нет защиты, у государства. Особенно, если террорист готов умереть. Но тут- шо-то совсем в разнос...
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+ строжайший визовый нежим со всеми республиками СССР и недоразвитыми странами третьего мира,что бы не было,как в Европе,а всех беженцев в лагерь за 5 метровый забор,въехали незаконно в Украину- уже преступник.
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Реакция элиты на идеи Пинчука: молчание - знак согласия?

Заметили? После озвучки путинских планов уничтожения Украины устами Пинчука как в рот воды набрали чиновники, все эти патриоты-государственники при должностях. Которые в воюющей стране обязаны первыми поставить транслятора идей капитуляции на место.

А то и прямо сказать, что никогда не подадут такому человеку руки. А то и пригрозить уголовным делом за коллаборационизм. В общем, неважно как конкретно, но быстро и жестко отреагировать.

Но нет - не говорят ничего, молчат. Точнее, высказались лишь единицы и не из первого политического ряда. И я хочу ошибиться, но боюсь, что это молчание красноречивее всего характеризует настроения в политической и бизнес-элитах.

Что им неясно из пинчуковских слов, понятных каждому украинцу? Или в элитах тоже раздумывают, как похитрее/подороже сдать Путину Украину?

"Пропускают мимо ушей", не хотят ссориться со своим, потому что свой для них - не народ, а группа товарищей-бенефициаров? Какой вывод можно сделать из этого? Что Пинчук в своей статье в WSJ транслировал и их месседж?

А ведь публичное отношение к идеям предательства - это момент истины, водораздел, Рубикон. Отсутствие мгновенного и резкого ответа властей на высоком уровне переводит разговоры о возможной капитуляции из разряда неприличных в разряд допустимых в Украине дискуссий. Чего и добивается Пинчук, точнее, те, кто за ним стоит. Поразительно, насколько же разная - и по скорости, и по качеству - реакция у людей, живущих в стране, и у управляющих ею...

Скоро, 20 января, вторые соберутся поесть с пинчуковской руки в Женеве, чтобы "сверить часы". Они не понимают лишь одного: по составу группы единомышленников всем станет очевидно, чьи часы в украинской политике сочтены. И все промолчавшие автоматически к ним присоединятся.

"Огласите весь список, пожалуйста". (с)

Айдер Муждабаєв
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Так а кто отвечать то будет Петро Липецкий он же Панамо Офшоренко , ил может косатая профурсетка Путинская Вона?? Или кто??
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И никто не задается вопросом - почему эти "терористы" не расстреливают или взрывают правительственные здания???
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-- тут без вопросов: бо наверху все давно свои.
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ФСБ, что бы не взрывать Россию, расстреливает Турцию...
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Такое ощущение что Эрдоган кое-чему научился у володьки, дестабилизация для узурпации власти - нужна твердая рука доя наведения порядка, сказали бы пацаны и поддержали. Турки, не ведитесь.....
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...прикольно, но немецкие турки, считая Эрдогана Хитлером, а хуйла хуйлом -- уверены, что во всём виновата Украина и США! -- именно в такой последовательности ... -- шо делает Бандеровцам честь...*)
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а вы с ними общаетесь? Я да и не согласна с вами. Этих они считают так как вы написали, но к Украине- лояльны
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а по подробней в чем имено вина Украины. И какое отношение Украина имеет к Турции и к терактам??
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Украинсике фашисты послужили причиной того, что Турция поссорилась с ЕС, а потом с хуйлом... ...а США всё это замутили, потому, что они разрушают мир во всём мире! -- это на чисто турецком. ...хош переведу? *)
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Поздно, уже повелись. Цензор как всегда подтормаживает, но уже парламент Турции принял поправки в конституцию в результате чего у президента по сути неограниченная власть, как в своё время было в Германии в 30 каком то году, когда Гитлеру дали практически неограниченную власть. Теперь в Турции уже официально царская монархическая власть. Как правило такие страны всегда начинают быстро деградировать. Уверен Турция деградирует - это неизбежно.
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рассия бомбит ИГИЛ, а ИГИЛ устраивает терракты где угодно, но только не в расии.. вам не кажется это странным?
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Уже с год, как кажется. А учитывая. что я побывал, в Рашке... И даже побывал там в больгичке города Можайска.. а там я обнаружил забавные плакатики: как вести себя при террористическом акте, как вести себя, если тебя взяли в заложники... и т.д. А потом, я зашел в универсам, там же... и обнаружил, на входе- точно такие же красочные плакатики! Тока в двойном размере. В смысле- и на входе, и- на выходе. У меня и фотки есть. Правда- неудачные, смазанные. Я- боялся это фотать, с украинским паспортом в кармане.
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Fantomas россия ИГИЛ не бомбит,она бомбит мирных жителей,детей,стариков,женщин и ополченцев ,которые против режима Асада! Кого кацапье убило с главарей ИГ? Кого? Если международная коалиция убивает главарей ИГ об этом знает и видит весь мир! Вот и вся разница!
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Вот так работает метод устрашения простых смертных.Вот почему нам нужно право на владение стволом,так бы грохнули его ещё на подходе и вуаля.
Ну а пока простых смертных отстреливает Пашинский и ему подобные....
Лозинский чем от этого выродка отличается,только количеством трупов.
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На дострокових виборах народ вибере депутатів , які дадуть народу право на зброю
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Месть НКВД за дохлого рашистского пса-посла и пилота рашистского люфтвафлен, казненных неподконтрольными людьми, будет бессмысленной и страшной!
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Бог дав ВСІМ людям свободу волі і право вибору . Тому ніхто нікому не може навязати СВОЮ волю і поважати вибір вільних людей .

Раб по наказу піде вбивати невинних людей . Вільна людина ніколи такий наказ не виконає
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Не понимаю этих долбо.бов. Убивать ни в чем не повинных людей. Гореть им в аду!
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Террорист может придти и спокойно расстрелять сколько угодно людей на месте,а обычный человек не может себя защитить.В стране где постоянны терракты в подобных заведениях давно должна быть скрытая вооруженная охрана,пару человек.Что это халатность или согласованное убийство?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияРасстрел людей террористом в Стамбуле. ВИДЕО с камер наблюдения (18+)
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