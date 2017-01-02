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 Во время шествия в честь дня рождения Бандеры в Киеве нарушений не зафиксировано, - полиция. ВИДЕО

Конфликтов во время шествия в честь дня рождения Степана Бандеры в Киеве зафиксировано не было.Напомним, 1 января в Киеве прошло традиционное факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.

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"Массовые мероприятия по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры в столице охраняли 700 правоохранителей, из которых - 250 военнослужащих Национальной гвардии. По завершению мероприятиягрубых нарушений общественного порядка не зарегистрировано", - говорится в заявлении.



Всего в акции приняли участие около 800 человек.

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Напомним, 1 января в Киеве прошло традиционное факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры.
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Во время факельного шествия, вата попряталась.
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Добре, як на мою думку прожив життя Степан Андрійович, якщо майже через шість десятиріч після його смерті, кацапів паралізує тваринний жах, при одному згадуванні його імені..
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Вони не стільки його жахаються, скільки відношення до нього та його ідей сучасних українців.
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sasha_kreschatyk02 января 2017 | 08:05Слава Україні!
Смерть ворогам! 37Ответить

Це форум "Еха Москвы". Кому цікаво-можете почитати.
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Территория ужасной Российской Фашистской Лапотной Педерации составляет 17. 075. 400 кв. км, из которых более 45% расположено за Полярным кругом, в полосе вечной мерзлоты и полярной ночи, протяженность государственной границы 58. 322 км, общее количество населенных пунктов 157. 895, из них более 30 000 до сих пор не имеют телефонной связи и света, а свыше 39. 000 не имеют даже и жителей. Большая часть брошенных деревень и поселков приходится на Центральный округ, Северо-Запад, Сибирь, Крайний Север и Дальний Восток.
Желающим ДАУНбассовским бандюганам - сепаратистам, и всяким там ЛуГАНДОНАМ коммунякам - террористам, путлинским фашистам. Этим отбросам украинского общества слинять в фашистскую лапотную паРАШУ там им выдадут паспорт, и запишут в кацапы. А в Заполярье создадут для них автономию кацапскую Новроссию. Предоставят избу, чум или юрту.. а если надо так и чукча шибко - крепкий женщина. Будут эти новроссы там ловить аленей, всяких белых медведей, песдецов.. жрать тухлую строганину, грызть пареную репу, олений ягель да лакать ушатами вонючую брагу и стекломой, ну ещё и строить там свой кацапо - азийский колониальный фашистский союз. А исторический путь нашей Свободной Независимой Европейской Украины, естественно что и украинские Крым и Донбасс, только в ЕС. и в НАТО. в братскую семью свободных народов демократической Европы, и это даже не обговаривается.
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Та хто б я не був, звідкиля б не прибув
І то б усім бідам назло,
Каціпський язік вже давно б я забув,
Бо ним розмовляє Хуйло.
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Обожаю такие новости из за реакции на них козломордых




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штурмовиков адольфа гитлера тож на шествиях с факелами охраняла немецкая полиция приемственность етит его за ногу
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВо время шествия в честь дня рождения Бандеры в Киеве нарушений не зафиксировано, - полиция. ВИДЕО
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