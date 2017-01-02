 Во время шествия в честь дня рождения Бандеры в Киеве нарушений не зафиксировано, - полиция. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.
"Массовые мероприятия по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры в столице охраняли 700 правоохранителей, из которых - 250 военнослужащих Национальной гвардии. По завершению мероприятиягрубых нарушений общественного порядка не зарегистрировано", - говорится в заявлении.
Всего в акции приняли участие около 800 человек.
Напомним, 1 января в Киеве прошло традиционное факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры.
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Смерть ворогам! 37Ответить
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Желающим ДАУНбассовским бандюганам - сепаратистам, и всяким там ЛуГАНДОНАМ коммунякам - террористам, путлинским фашистам. Этим отбросам украинского общества слинять в фашистскую лапотную паРАШУ там им выдадут паспорт, и запишут в кацапы. А в Заполярье создадут для них автономию кацапскую Новроссию. Предоставят избу, чум или юрту.. а если надо так и чукча шибко - крепкий женщина. Будут эти новроссы там ловить аленей, всяких белых медведей, песдецов.. жрать тухлую строганину, грызть пареную репу, олений ягель да лакать ушатами вонючую брагу и стекломой, ну ещё и строить там свой кацапо - азийский колониальный фашистский союз. А исторический путь нашей Свободной Независимой Европейской Украины, естественно что и украинские Крым и Донбасс, только в ЕС. и в НАТО. в братскую семью свободных народов демократической Европы, и это даже не обговаривается.
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І то б усім бідам назло,
Каціпський язік вже давно б я забув,
Бо ним розмовляє Хуйло.
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