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Все про:Пашинский (441) стрельба (2067)

 "Всем стоять, лежать! Достает это ху##, короче с пистолетом в упор. У меня в руке бутылка была и я его сразу навернул", - пострадавший в инциденте с нардепом Пашинским озвучил свою версию событий. ВИДЕО

Пострадавший в дорожном инциденте с участием народного депутата Сергея Пашинского озвучил свою версию событий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.

Представленный как Вячеслав пострадавший, который сейчас прооперирован и находится в больнице, рассказал свою версию событий.

По его словам, когда автомобиль Пашинского остановился рядом, оттуда сразу послышались крики.

"Всем стоять, лежать!!! Достает это ху##, короче с пистолетом.У меня в руке бутылка была и я его сразу навернул", - подчеркнул пострадавший.

По словам мужчины предупредительного выстрела не было.



Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нападавшего удалось остановить, только когда лежа выстрелил ему в ногу, - Пашинский о ночном инциденте под Киевом

Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп примени оружие и ранил нападавшего в ногу.Источник:
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ты - прав , бо я вчерась по пьяне всю обойму растреляв...
када народ собрався, и мною попугался...
Теперь похмелье, стыд,
А от людей пално абид....
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А у мене питання. А пашинський кращий за мене? Чи може у нього м'ясо як у лосося? Чи може він гидить чорною ікрою? Якого хуя, панове?!!! Коли у мене буде легальний пістолет, щоб реагувати на загрози і поліція буде визнавати мою правоту у випадку його застосування. Як зже бісить!!! Підарасам, які сидять у нас на шиї, живуть за наш рахунок, користуються недоторканністю, мають купу пільг, можна все... Скільки ж це лайно триватиме???
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Уже одно то что этот с бутылкой был пьяным зарулем, делает его преступником.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Всем стоять, лежать! Достает это ху##, короче с пистолетом в упор. У меня в руке бутылка была и я его сразу навернул", - пострадавший в инциденте с нардепом Пашинским озвучил свою версию событий. ВИДЕО
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