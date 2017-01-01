 "Всем стоять, лежать! Достает это ху##, короче с пистолетом в упор. У меня в руке бутылка была и я его сразу навернул", - пострадавший в инциденте с нардепом Пашинским озвучил свою версию событий. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.
Представленный как Вячеслав пострадавший, который сейчас прооперирован и находится в больнице, рассказал свою версию событий.
По его словам, когда автомобиль Пашинского остановился рядом, оттуда сразу послышались крики.
"Всем стоять, лежать!!! Достает это ху##, короче с пистолетом.У меня в руке бутылка была и я его сразу навернул", - подчеркнул пострадавший.
По словам мужчины предупредительного выстрела не было.
Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп примени оружие и ранил нападавшего в ногу.Источник:
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када народ собрався, и мною попугался...
Теперь похмелье, стыд,
А от людей пално абид....
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