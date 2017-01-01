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Все про:Пашинский (441) стрельба (2067)

 "Всем стоять, лежать! Достает это ху##, короче с пистолетом. У меня в руке бутылка была и я его сразу навернул", - пострадавший в инциденте с нардепом Пашинским озвучил свою версию событий. ВИДЕО

Пострадавший в дорожном инциденте с участием народного депутата Сергея Пашинского озвучил свою версию событий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.

Представленный как Вячеслав пострадавший, который сейчас прооперирован и находится в больнице, рассказал свою версию событий.

По его словам, когда автомобиль Пашинского остановился рядом, оттуда сразу послышались крики.

"Всем стоять, лежать!!! Достает это ху##, короче с пистолетом.У меня в руке бутылка была и я его сразу навернул", - подчеркнул пострадавший.

По словам мужчины предупредительного выстрела не было.



Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нападавшего удалось остановить, только когда лежа выстрелил ему в ногу, - Пашинский о ночном инциденте под Киевом

Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп примени оружие и ранил нападавшего в ногу.Источник:
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В обоих случаях- лето. Между 23:00 и 24:00. Второй случай осложнился тем, что я с женой был. Она- мешала. Ограничивала в маневре. Шансов не стрелять- не было. Но... звонко рамка у Вальтера звучит. Это- 2012-й.
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Весело у вас , а говорят что у нас это бандеровский и бандитский край , спокойно можно ночью гулять .
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Сейчас, друже,- всё спокойно! А в 2012-м- я мусор со стволом под мышкой выносил. Честно!
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Зря я себе "наган" взял. Повелся на то что еще при царе-ампертаторе выпустили. Надо будет прикупить по вашему совету "вальтер"
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Бухой герой, который первый ударил бутылкой по голове человека. Пусть даже он трижды депутат, это не дает повод бить его по голове бутылкой.
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Не только герой . вообще замечательный человек , имея в руках бутылку и разговаривая по телефону одновременно толкать машину , просто Геракл какой то .
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Пусть даже он трижды депутат..... ))))))) А вот если четырежды , можно смело бить !)))))))
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ТЕПЕРЬ то ВСЕ понимают, что эту падаль нужно бить СРАЗУ и насмерть?!!
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Добре, що в мене пістоля немає, а то б я вже з сотню бухого бидла перестріляв.
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пропоную перше січня називати перше пашинського
бо шось дуже багато пашинського
вже
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Нет у нас полиции. Есть просто сторожевые собаки банды.
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девка бабло качает. нар
депа мудак( судя по свидетелю и потерпевшему -они ищат золотую жилу
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Видно ведь что этот человек настоящий патриот Украины. Теперь изза этого ублюдка Пашинского его посадят в тюрьму.
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Сложно стать героем, необходимо ещё знать - когда одно и то-же будет считаться или геройским поступком или предательством.
Предположим, что это была Савченко, в одном случае сразу после освобождения, а в другом - сейчас...
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Кто-нибудь на форуме какой-то приговор уже вынес, а то я никак не пойму - " Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать нам Пашинского скушать" ((с) Вроде бы Крылов какую-то часть цитаты написал...)
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Да никто ничего не вынес , просто тот случай что ни один не вызывает сочувствия , так легкий треп на фоне отсутствия новостей .
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Иногда достаёт такой трёп, из-за кучи пустословия, когда невозможно обсудить действительно серьёзную информацию... Я просто ёрничаю в таких случаях
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Мутная история. Когда чел лежит и возле него , в притул стоит другой чел.. лежачий стреляя в ноги, должен попасть в ногу, ну никак не выше колена...
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Сам пробовал? Я специально лёг и проверил. Хрен ты ниже колена прицелишься впритул.
Особенно после удара по башке, если её трудно поднимать повыше.
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Как не странно- тоже специально лег. Если мордой вниз , или боком, то как раз ниже колен. Если вверх, то не до ног будет , будешь стрелять куда попало- снизу -вверх. А по входному и выходу пули на джинсах, стрелял с колена, ну или присевши. Короче кто его знает как там было. Так мысли вслух .
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Обычная бытовуха, не поделили бутылку, бухло))
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Товариство, тут одному "вАлонтеру" виявляється нестерпно жити в "этой стране". Просто так для інформації.

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Ну а кто то еще сомневался, что мусора примут сторону Пашинского? Особенно улыбнуло то что мусора заявили что Пашинский был абсолютно трезв но почему то ночью за рулем была его жена.
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В мужика, в одній руці була бутилка, в другій мобілка, третьою -- штовхав мікроавтобус. Той час, депутат з дружиною, полювали на тих, хто допомагає незнайомим людям.
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Автобус он толкал путиным. Рук не хватало.

В придачу к бедности мизерной
Еще имел он на беду
Величины неимоверной
Восьмивершковую елду.
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І всевидющі очі дружини постраждалого агнця не забудьте.
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На що только не идут,шоб вернуть деньги Янукодла
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Не знаю.Я б Пашинского,убил бы,только за рожу
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Да, а =рожа= того, що в лікарні: сама духовність.
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Ничого,разойдуться мирно.Цёмнут друг друг дружку.Бо Пахе,это не нужно,а Бандос бабла срубит
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Похоже Пашинскому очень крупно повезло, что так удачно попал, а не убил.
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Вот и ладненько. Экспертиза покажет была это первая, либо вторая пуля...
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...дык... стоять - лежать! ...с пистолетом ... ... -- я б тоже на@бнул вооружённого пэдрола с пистолетом, чем нипопадя. ...
Выздоравливай, Мужик! ...может потом на выборы правильно сходишь и соседей привлечёшь...*)
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Каждый х.ер из Рады имеет ствол... Одно не пойму, че ж вы сцуки до сих пор не перебили там друг дружку!?
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Шоб стрельнуть,нужны сильные чуства,по ходу,у них,их просто нет
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Пашинский прав делал предупреждение неадекватный начал руками махать теперь за бутылку по голове еще и срок намечается.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Всем стоять, лежать! Достает это ху##, короче с пистолетом. У меня в руке бутылка была и я его сразу навернул", - пострадавший в инциденте с нардепом Пашинским озвучил свою версию событий. ВИДЕО
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