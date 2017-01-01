 "Всем стоять, лежать! Достает это ху##, короче с пистолетом. У меня в руке бутылка была и я его сразу навернул", - пострадавший в инциденте с нардепом Пашинским озвучил свою версию событий. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.
Представленный как Вячеслав пострадавший, который сейчас прооперирован и находится в больнице, рассказал свою версию событий.
По его словам, когда автомобиль Пашинского остановился рядом, оттуда сразу послышались крики.
"Всем стоять, лежать!!! Достает это ху##, короче с пистолетом.У меня в руке бутылка была и я его сразу навернул", - подчеркнул пострадавший.
По словам мужчины предупредительного выстрела не было.
Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп примени оружие и ранил нападавшего в ногу.Источник:
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бо шось дуже багато пашинського
вже
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депа мудак( судя по свидетелю и потерпевшему -они ищат золотую жилу
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Предположим, что это была Савченко, в одном случае сразу после освобождения, а в другом - сейчас...
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мне кушатьнам Пашинского скушать" ((с) Вроде бы Крылов какую-то часть цитаты написал...)
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Особенно после удара по башке, если её трудно поднимать повыше.
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ираненый смешной
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В придачу к бедности мизерной
Еще имел он на беду
Величины неимоверной
Восьмивершковую елду.
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Пашинського треба судити!
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Выздоравливай, Мужик! ...может потом на выборы правильно сходишь и соседей привлечёшь...*)
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