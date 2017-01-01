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Все про:Пашинский (441) стрельба (2067)

 "У меня в руке бутылка была и я его сразу навернул", - пострадавший в инциденте с нардепом Пашинским озвучил свою версию событий. ВИДЕО

Пострадавший в дорожном инциденте с участием народного депутата Сергея Пашинского озвучил свою версию событий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.

Представленный как Вячеслав пострадавший, который сейчас прооперирован и находится в больнице, рассказал свою версию событий.

По его словам, когда автомобиль Пашинского остановился рядом, оттуда сразу послышались крики.

"Всем стоять, лежать!!! Достает это ху##, короче с пистолетом.У меня в руке бутылка была и я его сразу навернул", - подчеркнул пострадавший.

По словам мужчины предупредительного выстрела не было.



Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нападавшего удалось остановить, только когда лежа выстрелил ему в ногу, - Пашинский о ночном инциденте под Киевом

Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп примени оружие и ранил нападавшего в ногу.Источник:
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Наступного разу цю шавку посадять на ту пляшку.
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твой поступок невозможно переоценить, выздоравливай
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Забыл он ещё сказать ,что корочкой нардепа махал и орал - А ты знаешь ,КТО я такой?
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шо, пашинский сделал предложение, от которого нельзя было отказаться?
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Как слышу пашинский так сразу охуеваю ? Так почему вы терпите эту воровскую гниду ?
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Это больше похоже на правду... Мало ли какое чмо ночью, на дорогой машине, с пистолетом ездит...
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И давайте все дружно сейчас ему поверим и начнём говнять Пашинского. А экспертиза на алкоголь что показала? А бутылка в руке вот просто так случайно оказалась. Ну, ну!
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так взагалі -перша куля іде зі слідами мастила. тобто можна взнати чи був застережливий постріл чи ні.
я думаю що народний засранець пашинський вже зрозумів що він порушив усе що тільки дозволено.
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Мля мужик реально подумал, что к нему белочка пришла. А это оказался Пашинский....

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Я так понял столкнулось два "достойных" человека!
Один толкал машину держа бутылку в одной руке и говорил в это время с женой!
Второй проезжал на пантах и его обидило, что машина без огней!
Всего-то надо было вызвать полицию!
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Этого мерзкого жиденыша битой надо было вломить с размазанными по снегу мозгами. Евреев уважаю, но это жид.
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Це вже більше схоже на правду...Залишається опитати свідків і оглянути голову пашинського на предмет слідів удару пляшкою..😕
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Дружина підстреленого Пашинським чоловіка: Я в це правосуддя просто не вірю
В неофіційних розмовах співробітники Національної поліції кажуть, що парламентарію Пашинському нічого не буде за постріл в її чоловіка.
«Правоохоронні органи зі мною не співпрацюють. Мені не дають ніякої інформації, ні як звати свідків, ні як ця справа просувається. Зі мною просто не розмовляють. Мені відкрито кажуть: «Дівчина, ви ж розумієте, це статус, йому за це нічого не може бути». Все, чого я хочу, це не так покарання - я в це правосуддя просто не вірю. Мені найважливіше - життя мого чоловіка. Я знаходжусь в декреті, у нас двоє маленьких дітей - доньці 5 місяців і сину три роки. Я не працюю, сім'я залишилася без годувальника.

Люди усвідомлюють вчинок, на контакт йдуть. Але для чого вони перевертають з ніг на голову, ніби це мій чоловік нападав...

Ну ось їду я за кермом, хтось там дурник який щось робить - я б навіть з машини не вийшла. Може у вікно ще матюкнулась, але не вийшла. Для чого було виходити і з бойовою зброєю, яку потрібно було встигнути зняти з запобіжника? Це було усвідомлено, це було свідомо.

Він ніколи не перебував у місцях ув'язнення. У нього єдиний привід, за який у нього є судимість і та вже закрита за терміном давності - він зі своєю попередньою дружиною в шлюборозлучному процесі штовхнув її, вона впала, вибила зуб об тумбочку. За це йому виписали штраф 1700 гривень. Він давним-давно оплачений і судимість вже закінчилася за терміном давності. Коли ми виходили з лікарні з сином Пашинського, він говорив: «У вас же чоловік - зек-рецидивіст. Це ж у нього рецидив. Можливо, його посадять». На що я відповіла: «Мене лякати не треба. Провини мого чоловіка в цьому немає».
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Депутатская гнида считает себя вьіше всех,а если бьі у простого человека бьіл пистолетик,то ситуация в корне вьіглядела бьі иначе.
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С бутылкой был агент хуйла! Он его специально послал убить Пашинского, чтобы на корню прекратить производство чудо-миномётов, из которых, сидя в Чернигове, можно попасть в Кремль и тогда..... Кароче, Пашинского - к награде "Трижды герой УССР"
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Делюсь, может кому пригодится покращення....
Ставки судебного сбора с 01.01.2017
http://antiraid.com.ua/directory/11366-new-stavki-sudebnogo-sbora.html
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бутилка...такого 3,14...ра не бутилкою а "монтировкою" по тім'ячку...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"У меня в руке бутылка была и я его сразу навернул", - пострадавший в инциденте с нардепом Пашинским озвучил свою версию событий. ВИДЕО
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