 "У меня в руке бутылка была и я его сразу навернул", - пострадавший в инциденте с нардепом Пашинским озвучил свою версию событий. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.
Представленный как Вячеслав пострадавший, который сейчас прооперирован и находится в больнице, рассказал свою версию событий.
По его словам, когда автомобиль Пашинского остановился рядом, оттуда сразу послышались крики.
"Всем стоять, лежать!!! Достает это ху##, короче с пистолетом.У меня в руке бутылка была и я его сразу навернул", - подчеркнул пострадавший.
По словам мужчины предупредительного выстрела не было.
Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп примени оружие и ранил нападавшего в ногу.Источник:
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я думаю що народний засранець пашинський вже зрозумів що він порушив усе що тільки дозволено.
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Один толкал машину держа бутылку в одной руке и говорил в это время с женой!
Второй проезжал на пантах и его обидило, что машина без огней!
Всего-то надо было вызвать полицию!
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В неофіційних розмовах співробітники Національної поліції кажуть, що парламентарію Пашинському нічого не буде за постріл в її чоловіка.
«Правоохоронні органи зі мною не співпрацюють. Мені не дають ніякої інформації, ні як звати свідків, ні як ця справа просувається. Зі мною просто не розмовляють. Мені відкрито кажуть: «Дівчина, ви ж розумієте, це статус, йому за це нічого не може бути». Все, чого я хочу, це не так покарання - я в це правосуддя просто не вірю. Мені найважливіше - життя мого чоловіка. Я знаходжусь в декреті, у нас двоє маленьких дітей - доньці 5 місяців і сину три роки. Я не працюю, сім'я залишилася без годувальника.
Люди усвідомлюють вчинок, на контакт йдуть. Але для чого вони перевертають з ніг на голову, ніби це мій чоловік нападав...
Ну ось їду я за кермом, хтось там дурник який щось робить - я б навіть з машини не вийшла. Може у вікно ще матюкнулась, але не вийшла. Для чого було виходити і з бойовою зброєю, яку потрібно було встигнути зняти з запобіжника? Це було усвідомлено, це було свідомо.
Він ніколи не перебував у місцях ув'язнення. У нього єдиний привід, за який у нього є судимість і та вже закрита за терміном давності - він зі своєю попередньою дружиною в шлюборозлучному процесі штовхнув її, вона впала, вибила зуб об тумбочку. За це йому виписали штраф 1700 гривень. Він давним-давно оплачений і судимість вже закінчилася за терміном давності. Коли ми виходили з лікарні з сином Пашинського, він говорив: «У вас же чоловік - зек-рецидивіст. Це ж у нього рецидив. Можливо, його посадять». На що я відповіла: «Мене лякати не треба. Провини мого чоловіка в цьому немає».
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Ставки судебного сбора с 01.01.2017
http://antiraid.com.ua/directory/11366-new-stavki-sudebnogo-sbora.html
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