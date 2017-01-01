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 Политика Украины
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Все про:Новый год (643) Парубий (1247) поздравление (543)

 "Мы обязательно освободим нашу землю и снова засеем наши оккупированные врагом поля!", - Парубий поздравил украинцев с Новым годом. ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством Христовым, пожелав всем украинским семьям веры, единства, победы и мира.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе парламента.

Спикер ВР отметил, что 2016-й год был годом испытаний для Украины, но мы выстояли, и "начали смотреть на мир украинскими глазами".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Я сделал выводы. Чужих ошибок - не повторю. И другим - не дам", - Порошенко поздравил украинцев с Новым годом. ВИДЕО

"Мы строим наш украинский мир. Потому что нашу веру и свободу поставили выше оккупации и рабского существования. Ведь наши ценности - мир и воля - это тысячелетние ценности нашего народа. От времен Киевской Руси. Сегодня за наше право жить достойно тысячи украинских юношей и девушек сражаются на передовой. Видимо, враг в своем имперском бреду забыл, что не только мечи перековываются на орала, а и с плуга куют мечи. И сотни сожженных вражеских танков быстро напомнили Кремлю, что украинцы - нация воинов", - отметил Парубий в своем поздравлении.

Он пожелал пожелал Божьей защиты нашим героям. "Возвращайтесь с победой к своим родным. Целыми и невредимыми. Вы - надежда и будущее Украинского государства! Мы обязательно освободим нашу землю! Мы снова засеем наши оккупированные врагом поля! И соберем новый урожай!", - сказал спикер парламента.

Смотрите также: "Ми є тут для того, щоб у вас була рідна земля. Все дуже скоро буде добре!", - бойцы на передовой поздравили украинцев с наступающим Новым годом. ВИДЕО

В завершение он пожелал всем украинским семьям веры, единства, победы и мира.

"Поздравляю всех вас с Новым Годом и Рождеством Христовым! Слава Украине!", - отметил Парубий.

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Он шепелявет или картавит?
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А хуйло мычит и блеет при разговоре просто так или это нароссосийский изык такой?
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Издаёт свистящие гортанные звуки,а Логопед в курсах что НГ вчера был?
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Цикаво, а чьими глазами смотрел на мир пан Парубий до 2016 года, если украинскими только в прошлом году?
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Парубий : " млрлммлм грмллава прввыамвв грлмыхмыва!"
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та пофиг..вспомнил как вчера "братья шумахеры" его показали в "квартале"..ржака)))
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Крым: 35 мгновений года (фотогалерея)
http://ru.krymr.com/a/28191208.html
Посмотрите эти очень хорошие фотографии, ведь тут все сказано.
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Бедняга, до него только дошло про Новый год.
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одесские евреи они такие..за копейку удавятся..
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какая разница между уткой обыкновенной и журналистской?
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а где новогоднее выступление героя Украины Н. Савченко? неужели голодает?
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Чем чаще выступают наши правители, тем мне лично становится страшнее. Ибо у них получается с точностью до наоборот от сказанного. И когда этот идиот из бригады Логопедов мог сам что то сказать или сделать ?
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Это его проблемы. А наши проблемы в том, что услужливые идиоты гробят страну в т.ч и бригада Логопедов.
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Вот только проблема, что денег уже нет и уже не дадут.
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"Мы обязательно освободим нашу землю и снова засеем наши оккупированные поля врагом!"
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Немного не так!
Правильнее будет так:
"Мы засеем врагом оккупированные поля."
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ТАМ ЖЕ ВСЮ ЖИЗНЬ ДОТАЦИОННЫЙ РЕГИОН. поля то конечно засеем. всех прогоним. в росию. -не будет брать -растреляем на границе. кого они не добьют. перемога буде за нами.
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сначала металлом взрывоопасный надо будет убрать.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Мы обязательно освободим нашу землю и снова засеем наши оккупированные врагом поля!", - Парубий поздравил украинцев с Новым годом. ВИДЕО
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