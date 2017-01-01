 "Мы обязательно освободим нашу землю и снова засеем наши оккупированные врагом поля!", - Парубий поздравил украинцев с Новым годом. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе парламента.
Спикер ВР отметил, что 2016-й год был годом испытаний для Украины, но мы выстояли, и "начали смотреть на мир украинскими глазами".
"Мы строим наш украинский мир. Потому что нашу веру и свободу поставили выше оккупации и рабского существования. Ведь наши ценности - мир и воля - это тысячелетние ценности нашего народа. От времен Киевской Руси. Сегодня за наше право жить достойно тысячи украинских юношей и девушек сражаются на передовой. Видимо, враг в своем имперском бреду забыл, что не только мечи перековываются на орала, а и с плуга куют мечи. И сотни сожженных вражеских танков быстро напомнили Кремлю, что украинцы - нация воинов", - отметил Парубий в своем поздравлении.
Он пожелал пожелал Божьей защиты нашим героям. "Возвращайтесь с победой к своим родным. Целыми и невредимыми. Вы - надежда и будущее Украинского государства! Мы обязательно освободим нашу землю! Мы снова засеем наши оккупированные врагом поля! И соберем новый урожай!", - сказал спикер парламента.
В завершение он пожелал всем украинским семьям веры, единства, победы и мира.
"Поздравляю всех вас с Новым Годом и Рождеством Христовым! Слава Украине!", - отметил Парубий.
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http://ru.krymr.com/a/28191208.html
Посмотрите эти очень хорошие фотографии, ведь тут все сказано.
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https://youtu.be/AoIiM2SrkEI
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Правильнее будет так:
"Мы засеем врагом оккупированные поля."
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