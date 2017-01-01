 Более 100 тысяч киевлян и гостей столицы встретили Новый год на Софийской площади. ВИДЕО с высоты птичьего полета







<span class="related-news"><span class="related-news">&lt;br /&gt; &lt;i&gt;Видео - Радио Свобода&lt;/i&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Смотрите на "Цензор.НЕТ: &lt;a href="/news/421859/ya_sdelal_vyvody_chujih_oshibok_ne_povtoryu_i_drugim_ne_dam_poroshenko_pozdravil_ukraintsev_s_novym"&gt;"Я сделал выводы. Чужих ошибок - не повторю. И другим - не дам", - Порошенко поздравил украинцев с Новым годом. ВИДЕО&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;</span></span>

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.Как сообщается, праздничное настроение возле главной елки страны создавали выступления Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Украины, звезд украинской академической, эстрадной, джазовой, народной музыки. Кроме того, поздравили зрителей шоу-группа "Prime", Квартет теноров от капеллы Ревуцкого, а также артисты: Лев Ременев, Влад Сытник, Даша Акулова, Оксана Яровая и скрипач Вячеслав Кондратьев и группы "Электронмаш", "Могрһом", "ГуляйГород".Также, присоединиться к празднованию Нового 2017 года 1 и 2 января смогут все желающие. Так, в воскресенье - 1 января и понедельник - 2 января, на главной локации праздничных мероприятий - Софийской площади с 17:00 до 21:00 состоится сборный концерт исполнителей и хореографических коллективов при участии Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Украины.Всего в этом году город подготовил 21 новогоднюю акцию. Празднования охватят не только центр, но и левый берег и более отдаленные районы города.По оперативной информации столичных спасателей, новогодняя ночь в Киеве прошла спокойно - в подразделения коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций в течение ночи не поступило ни одного вызова для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий и других спасательных мероприятий.По информации Департамента здравоохранения, к медикам, которые дежурили в местах проведения массовых мероприятий, в течение новогодней ночи поступило 7 обращений - 4 человека госпитализированы.