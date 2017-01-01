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Все про:КГГА (1822) Киев (15739) Новый год (641)

 Более 100 тысяч киевлян и гостей столицы встретили Новый год на Софийской площади. ВИДЕО с высоты птичьего полета

Более 100 тысяч киевлян и гостей города встречали Новый 2017 год в сердце столицы – на Софийской площади, где состоялся праздничный концерт с участием популярных украинских исполнителей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.

Как сообщается, праздничное настроение возле главной елки страны создавали выступления Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Украины, звезд украинской академической, эстрадной, джазовой, народной музыки. Кроме того, поздравили зрителей шоу-группа "Prime", Квартет теноров от капеллы Ревуцкого, а также артисты: Лев Ременев, Влад Сытник, Даша Акулова, Оксана Яровая и скрипач Вячеслав Кондратьев и группы "Электронмаш", "Могрһом", "ГуляйГород".



Видео: Радио Свобода

Также, присоединиться к празднованию Нового 2017 года 1 и 2 января смогут все желающие. Так, в воскресенье - 1 января и понедельник - 2 января, на главной локации праздничных мероприятий - Софийской площади с 17:00 до 21:00 состоится сборный концерт исполнителей и хореографических коллективов при участии Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Украины.

Всего в этом году город подготовил 21 новогоднюю акцию. Празднования охватят не только центр, но и левый берег и более отдаленные районы города.

По оперативной информации столичных спасателей, новогодняя ночь в Киеве прошла спокойно - в подразделения коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций в течение ночи не поступило ни одного вызова для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий и других спасательных мероприятий.

Также читайте: Новогодняя ночь в Украине прошла спокойно, - Нацполиция

По информации Департамента здравоохранения, к медикам, которые дежурили в местах проведения массовых мероприятий, в течение новогодней ночи поступило 7 обращений - 4 человека госпитализированы.

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"80% украинцев проживают за чертой бедности", да ты прав у нас всё збс
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не ныл бы Вы на цензоре, а работал, может и у Вас бы было все збсь ))))
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ты хоть знаешь почему живут за чертой бедности? Потому что не работают? о боже, вы идиот. Читайте новости хоть иногда
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что посоветуете, соловьева, или киселева?
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так у меня ты за бесплатно есть! Буду тебе рот е**! Пока твой скудный моз в количестве извилин не увиличится!
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Заповіт читали взагалі ? Таке можливо для рифми -
Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій,
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"не поступило ни одного вызова"...

Это что, 100`000 человек гуляли и не спалили ничего, ларьков не громили, с мостов не сигали в холодную воду, петардами в окна не целились, шутихи друг другу в глаза не пущали?!? Что ж это делается, что ж это творится!!!

PS: Вот где реальные изменения идут в обществе - объективно, люди стали вести себя культурнее, меньши стали пить.
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Ничего себе!!! 100 тыщ! А я не люблю из дому уходить, на Новый Год. Единственный раз в кабаке гульнул, в далеком 1983-м. Так Друга чуть не убили. Вот... просто так. Потому- если не в морях- то только дома сижу.
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Владимир Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом! И пожелал им хорошо попеть, попить и потанцевать поздравил россиян с Новым годом!

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какие?
1) Уважение к рос. армии?
2) ненависть к терроризму?
3) выпить хочется?

какие??
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Яка може бути повага до армії яка знімає шеврони перед вбивствами людей в інших країнах ?
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А если бы Овощ не был таким мудаком и жлобом, то что-то похожее могло бы быть и несколько лет раньше. Народ культурно веселился, слушал музычку, если бухал - то аккуратно, втыкал на красивую ёлку и световое шоу... Ёлка, она такая штука, что если её пытаться силой втыкать, согнав людей с места дубинками, то не работает. Ёлочные игрушки тогда получаются фальшивыми: с виду то же, а смысла нет.

Красиво пели артисты, красиво площадь обустроена, реально праздничная подсветка - при всём прочем, хорошем и плохом, именно это если не на "5", то на "4+" точно. Прям аж спасибо организаторам.
(в перерывах между номерами еще зачитывали "Катенька, которая потерялась - тебя ждет Миша возле ёлки!", шоб людям спасти праздник )
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И чего было не подписать ничего не значащий судя по безвизу документ об предположении предположительной ассоциации???
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Овощ был и остаётся марионеткой хУЙЛА. Так что гадать бессмысленно.
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"Катенька, которая потерялась - тебя ждет Миша возле ёлки!", шоб людям спасти праздник (с) А вот это- мне понравилось! Молодца, организаторы!
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З Новим роком, співвітчизники!!! МИРУ, щастя та достатку у кожну родину!!! Нехай сгинуть загарбники нашої землі, а втомлені солдати, живі та неушкоджені, повернуться до своїх домівок. Нехай цей рік принесе лише сльози радості. УСІЛЯКИХ НАМ ГАРАЗДІВ!
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Софийская площадь - место небольшое для таких празднеств. Толчея обеспечена. Да и добираться туда трудно по длинным узким и наклонным дорожкам с Майдана.
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новостиБолее 100 тысяч киевлян и гостей столицы встретили Новый год на Софийской площади. ВИДЕО с высоты птичьего полета
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