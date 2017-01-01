 Более 100 тысяч киевлян и гостей столицы встретили Новый год на Софийской площади. ВИДЕО с высоты птичьего полета

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.
Как сообщается, праздничное настроение возле главной елки страны создавали выступления Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Украины, звезд украинской академической, эстрадной, джазовой, народной музыки. Кроме того, поздравили зрителей шоу-группа "Prime", Квартет теноров от капеллы Ревуцкого, а также артисты: Лев Ременев, Влад Сытник, Даша Акулова, Оксана Яровая и скрипач Вячеслав Кондратьев и группы "Электронмаш", "Могрһом", "ГуляйГород".
Видео: Радио Свобода
Также, присоединиться к празднованию Нового 2017 года 1 и 2 января смогут все желающие. Так, в воскресенье - 1 января и понедельник - 2 января, на главной локации праздничных мероприятий - Софийской площади с 17:00 до 21:00 состоится сборный концерт исполнителей и хореографических коллективов при участии Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Украины.
Всего в этом году город подготовил 21 новогоднюю акцию. Празднования охватят не только центр, но и левый берег и более отдаленные районы города.
По оперативной информации столичных спасателей, новогодняя ночь в Киеве прошла спокойно - в подразделения коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций в течение ночи не поступило ни одного вызова для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий и других спасательных мероприятий.
По информации Департамента здравоохранения, к медикам, которые дежурили в местах проведения массовых мероприятий, в течение новогодней ночи поступило 7 обращений - 4 человека госпитализированы.
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.tsn.ua http://ru.tsn.ua/groshi/v-oon-skazali-skolko-ukraincev-zhivut-za-chertoy-bednosti-427503.html
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Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій,
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Это что, 100`000 человек гуляли и не спалили ничего, ларьков не громили, с мостов не сигали в холодную воду, петардами в окна не целились, шутихи друг другу в глаза не пущали?!? Что ж это делается, что ж это творится!!!
PS: Вот где реальные изменения идут в обществе - объективно, люди стали вести себя культурнее, меньши стали пить.
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1) Уважение к рос. армии?
2) ненависть к терроризму?
3) выпить хочется?
какие??
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Красиво пели артисты, красиво площадь обустроена, реально праздничная подсветка - при всём прочем, хорошем и плохом, именно это если не на "5", то на "4+" точно. Прям аж спасибо организаторам.
(в перерывах между номерами еще зачитывали "Катенька, которая потерялась - тебя ждет Миша возле ёлки!", шоб людям спасти праздник )
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