 Российские солдаты в Сирии ходят с нашивками террористической организации "Хезболла", - пользователи соцсетей. ВИДЕО

"Хезболла" считается террористической организацией в США, Великобритании, Нидерландах, Канаде, Израиле, Австралии и Египте; в вину ей ставятся террористические акции против гражданского населения и военных. В России "Хезболла" не считается террористической организацией, хотя в 1985 году похитила трёх дипломатов, а известный террорист Имад Мугния по кличке "Гиена" расстрелял дипломата Аркадия Каткова. В ноябре 2015 года замглавы МИД РФ и спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Северной Африке Михаил Богданов разъяснил эту ситуацию тем, что "Хезболла" не совершала терактов на территории РФ и является законной общественно-политической силой, имея представителей в парламенте Ливана.