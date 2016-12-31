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Все про:армия РФ (5890) Сирия (1997)

 Российские солдаты в Сирии ходят с нашивками террористической организации "Хезболла", - пользователи соцсетей. ВИДЕО

У солдат российской армии, которые находятся в Сирии на руках нашивки военизированной ливанской шиитской террористической организации и политической партии, которая выступает за создание в стране фундаменталисикого исламского режима.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пользователь Фейсбука Андрей Шор.

Он отмечает: "Хороший кадр. Российские солдаты в Сирии с патчем "Хезболлы". Покажите израильской вате".

сирия хезболла

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин решил сократить военное присутствие РФ в Сирии



Смотрите на "Цензор.НЕТ: Российские военные грабят людей на выезде из Алеппо, - сирийский журналист. ВИДЕО

Справка: "Флаг движения "Хезболла" представляет собой зелёную эмблему организации на жёлтом фоне.

Эмблема - стилизованная надпись حزب الله ( Хезболла ) - "Партия Бога". Буква Алиф в слове "Аллах" "держит" автомат Калашникова. Кроме того, в эмблеме присутствуют глобус, книга и меч. Очевидно, общий дизайн эмблемы заимствован от иранского Корпуса Стражей Исламской революции.

Текст над эмблемой, فإن حزب الله هم الغالبون ( Фа'инна хизбу 'ллах хум эль-галибун ) - цитата из Корана (5:56) "Ведь партия Аллаха - они победят". Под эмблемой - слова المقاومة الإسلامية في لبنان ( аль-муккавама аль-исламийя фи лубнан ) - "Ливанское исламское сопротивление".

сирия хезболла

"Хезболла" считается террористической организацией в США, Великобритании, Нидерландах, Канаде, Израиле, Австралии и Египте; в вину ей ставятся террористические акции против гражданского населения и военных. В России "Хезболла" не считается террористической организацией, хотя в 1985 году похитила трёх дипломатов, а известный террорист Имад Мугния по кличке "Гиена" расстрелял дипломата Аркадия Каткова. В ноябре 2015 года замглавы МИД РФ и спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Северной Африке Михаил Богданов разъяснил эту ситуацию тем, что "Хезболла" не совершала терактов на территории РФ и является законной общественно-политической силой, имея представителей в парламенте Ливана.
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ИГИЛ и есть детище россии, даже если там не россияне, то это иракцы Саддама, которые учились в россии.
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Путлер и его чекисты-миллиардеры уверенно ведут Рашу к гражданской войне, сталкивая между собой быдлятину(ментов, вояк, попов и прочую рашистскую сволочь), руководимую НКВД, и всех остальных.Не знаю, когда наступит истинное ОЧИЩЕНИЕ с поголовным уничтожением пропагандонской и воровской преступной нечисти, но чувствуется, что при таком обилии оружия и агрессивно настроенных людей,это будет внезапно, хотя и не быстро.
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Ты явно совсем нетрезвый
такую хе**рню написал. Какое в джеппу нквд, какое столкновение? кого с кем?
иди попей пивка, иванков кацапездол
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А у нас сніжок пролітає, тихо і -5. Якраз новорічна погода. Всьо готово, чекаємо.

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У нас - солнышко,плюс 14,травка жухло-зеленая,кот Мойша(лохматое чудовище) развалился на верху поленницы кверху пузом-cолнечные ванны принимает.
С Новым Годом!
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У него есть сестра - Циля. Подобрал их на работе,их мама бросила.
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Всего самого наилучшего тебе, Мойше и Циле в Новом году.
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интересно, они вообще имеют свои нашивки? а если да, то зачем они им? В Украине они были без нашивок, тут арабские нацепили. Что за армия, которая воюет без своих нашивок, непонятно где, зачем, и за что...
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А что не понятного-Армия гибридная, воюют за деньги, работают там, где за это хороше платят. Парадка с настоящими нашивками, дома в шкафу.
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по сути хуйло - это та же хезболла или игил, только с правом вето в оон, член пасе, обсе. Дайте игилу право вето, право вносить резолюции.. и будет почти такая же раися, а если еще галстуки наденут, то ваще близнецы.
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Кацап с позывным-погонялой "Роджер",да еще с шевроном Хезболлы!!!Да,это Ихтамнет,не то что в квадрате,а в 10 n-ой степени!﻿
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Там у них и сирийская армия без нашивок. Черти
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Шиитская Хезболла кацаПсинская братва, одна банда
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млин...я вас никада им и не называл.....я в парнухах и круче видел...(((
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...ось рідне лігво ліфтера - мотороли..."бояре та боярошни"...Сірія для ціеї вати пік розвитку людства,відверто кажучи як і Україна...


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Та не охота.Но вот та,шо за усатым,вылитый мотороллер
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...фейковий твій кацапстан та хуйло...в загалі всіх кацапів вітаю з Днем Народження СТЕПАНА АНДРІЙОВИЧА БАНДЕРИ...


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Кацапстан не мій.
Кацапстан фейковий.
Путін - Хуйло.
Всіх з днем народження Степана Андрійовича,

але це ніяк не змінює того, що той акаунт фейковий.
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такой брэнд кацапье изгадило....мля за что не возьмутся-все обосрут.одно слово-кацапы.
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Рашка не считает Хезболла за террористическую организацию. Неожиданно, да?
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Также её не считают террористической организацией Китай, Индия, Мексика, ЮАР, Малайзия, Индонезия и т.д. Вопрос считает ли Украина Хезболлу террористической организацией?
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???
А читать не пробовал?
Внимание - вопрос: Если Хуйло воевало в Сирии с ИГИЛ, то каким образом оно может подписывать перемирие со светской антиассадовской оппозицией, если он с ней не воюет!?!?!
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Внимание - вопрос: кто тебе сказал, что до сих пор РФ не воевала со "светской антиасадовской коалицией", резавшей горло подросткам, устраивавшей массовые казни, запрещавшей детям учиться в школах и насаждавшей нормы шариата в Алеппо?
Откуда такая бредовая информация?
Вот только этих бандюков сейчас частично истребили в Алеппо, частично выгнали в Идлиб, а с наиболее адекватными начали договариваться. Но с ИГ никто не договаривался и не собирается этого делать. Всё ясно?
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на этот Новый год в каждой москальской семье на столе будет праздничная бутылка игристого боярышника
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И нахрена она "на столе"?
В 3/14дерации уже давно, дабы избежать несчастных случаев, нажираться лезут сразу под стол!
Ну, шоб не падать...
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хорошо . скажем так : в рационе . а где там они это пить будут не важно
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Шоб кто-то удивился, так нет...
Ну, кроме может быть ОБСЕ, которое два года мимо этих нашивок ходят, но не факт, что и сейчас заметили..)))
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Для начала 3,14дару Коротченко чуть-чуть поцарапали дорогое авто, затем - сильно поцарапают мерзкую харю,а затем и к Диаволу отправят, если сука не поумнеет.
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То просто Хезбола,по русски разговаривает
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им страшно и стыдно признаться какой сране они принадлежат.
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Современный российский солдат - он и в Крыму татарин, и в Донецке шахтер, и в Луганске казак, и в Сирии курд, и в Карабахе армянин.

ГУАНО, карочє....
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энто ж как надо бздеть носить шеврон срассиянской армии мля......
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Главная тайна проста. Мы увидим русских в форме немецких солдат. Тысячи, десятки тысяч приказов Ставки жечь живьем; стрелять родителей на глазах у их детей и их детей на глазах у родителей; взрывать госпиталя с раненными бойцами; палить деревни с запертыми в избах селянами; уничтожать где возможно города посредством подрыва гидротехнических сооружений; проводить массовые расстрелы...
Нет, не немцев. СВОИХ! Поджигателями, диверсантами и убийцами были солдаты РККА, переодетые в немецкую форму.

Открой совки архивы и народы мира рты разинут.
От подрыва Днепрогэса 18.08.1941 до спаленных "немецкими" зондеркомандами белорусских деревень.
В России всегда принято писать только так "За время оккупации фашисты уничтожили каждого четвертого жителя Белоруссии". Открытие архивов позолит точно знать, какая часть из уничтоженных белоруссов лежит на совести Москвы. И кто, на самом деле, сжег "Хатынь".
И тут запахнет миллиардными контрибуциями. Открой Россия архивы, и Нюрнбергский трибунал покажется одним большим цирком, в котором победители из всех сил убеждали друг друга и свои народы в зверствах побежденной стороны.
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Это ж надо быть такими идиотами. Принять сторону шиитов-радикалов в войне против суннитов. Просто для информации: среди мусульман 85% составляют сунниты. Ждём продолжения кровавого цирка
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Ого! Им даже смелости хватило нашивки носить!
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Русскіє, так само, як і цигани не мають свого власного національного державного утворення. Тому російська армія це все одно що й циганська армія - незаконне озброєне формування. У Росії нема жодної політичної сили, що виступала би за утворення національної держави русскіх.
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Правильнее сказать Хезболла иногда одевает нашивки российской армии.
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Очередное доказательство низости, подлости и коварства этого народонаселения и его правителей... А в самой паРаше, среди её мусульман, - 95% сунниты!
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Сатана - истинно тот, кому поклоняются рашисты, и тот,кому построены храмы РПЦ МП. Сатана всегда выступает во всех религиозных войнах на стороне сил зла против Бога, ибо он и есть само зло.
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Кстати, да, это надо широко растиражировать в Израиле
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ну и шо??? а чего америкосы сопли с друганами из нато жуют????? ...ждут пока пукин поглубже засадит....тк сказать и на хер сесть и рыбку сьесть??? ..ублюдки ..а Израилю палки в колёса ставят..чмошники...
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Ты, ублюдок, сначала ДИП.ОТНОШЕНИЯ разорви со страной-оккупантом, и убери ее посольство из своей столицы! А потом будешь предъявы гнилые демонстрировать. Я че, должен свои налоги жертвовать, чтоб вы там параше очко лизали? Чмо тупое...
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Все вышеуказанное верно, но я вот не понимаю, какого, пардон, хера, в Украине до последнего стояли памятники красным ублюдкам и убийцам?! И сносить их начали только из-за войны. Вы, че, раньше не знали, что творили большевистские твари?! В остальных республиках их давно демонтировали; остались только у вас и в Параше (сепарские образования, типа, Приднестровья, не считаю.) Я подростком в конце 70х, уже считал, что красные - намного хуже Гитлера, а у вас - рассадник красной заразы вплоть до недавнего времени. Почему украинцы не хотели в НАТО и ЕС ДО?! Кацапы, бандиты, варвары... А где, сцука, раньше были ваши глаза и мозги?! Почему не укрепляли армию?! Какой НАХ ДОГОВОР о продлении пребывания в Крыму российкого Черноморского флота?! Аж на 25 лет вперед?! Я охерел вконец, когда узнал. Где вы все были?! Почему страной управляли бывшие красные мрази, навроде Кучмы?! К чему сейчас весь этот праведный пар в трубу? Эх...
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Кацапы с новым годом вас ! Успехов и новых достижений на поприще дегустации технических жидкостей ! Пусть в ваших стаканах искртся незамерзайка а у соседа не переводится живительный антифриз ! Бояре ! За новый год! Не чокаясь .
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А смертниками быть слабо? Нацепить можно что угодно пидару, но от этого он все равно останется пидаром.
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У хизбаллы нет смертников. Пока во всяком случае. Они личный состав берегут.
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Знал одного мужичка,он сантехником в гостинице работал. Нормальный работник, но дело не в том. Оказалось, он в своё время воевал во Вьетнаме. Ну как сейчас бы сказали, в качестве "ихтамнета". То есть, инструкция в случае попадания в плен была типа, ты доброволец, никто тебя туда от лица Минобороны СССР не посылал. Как бы сейчас сказали с сарказмом, "потеряшка", "заблудившийся", "отпускник". Документов там при себе не имел. Настоящих, соответствующих настоящему имени, имеется в виду.
Просто вот подумал, мир давно уже серьёзно болен. Причина - раковая опухоль на одной девятой (шестой, седьмой в разные времена) части суши. Если бы этой опухоли не было, не было бы многих войн, случившихся в прошлом, а также войн, идущих в настоящее время.
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Пора нормальным людям мира объединиться по-нормальному и провести хирургическое лечение, радио- и химиотерапию мерзкой рашистской опухоли.Она представляет серъезную опасность для окружающих, стремясь посеять метастазы по всему миру.
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Убивать под чужой личиной - это у Орды ещё с Испании 30-х. У меня знакомый "афганец", так он там носил форму Царандоя.
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С Новым Годом! В Новом Году желаю ВАМ выгнать оккупантов из страны!
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомРоссийские солдаты в Сирии ходят с нашивками террористической организации "Хезболла", - пользователи соцсетей. ВИДЕО
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