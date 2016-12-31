 Российские солдаты в Сирии ходят с нашивками террористической организации "Хезболла", - пользователи соцсетей. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пользователь Фейсбука Андрей Шор.
Он отмечает: "Хороший кадр. Российские солдаты в Сирии с патчем "Хезболлы". Покажите израильской вате".
Справка: "Флаг движения "Хезболла" представляет собой зелёную эмблему организации на жёлтом фоне.
Эмблема - стилизованная надпись حزب الله ( Хезболла ) - "Партия Бога". Буква Алиф в слове "Аллах" "держит" автомат Калашникова. Кроме того, в эмблеме присутствуют глобус, книга и меч. Очевидно, общий дизайн эмблемы заимствован от иранского Корпуса Стражей Исламской революции.
Текст над эмблемой, فإن حزب الله هم الغالبون ( Фа'инна хизбу 'ллах хум эль-галибун ) - цитата из Корана (5:56) "Ведь партия Аллаха - они победят". Под эмблемой - слова المقاومة الإسلامية في لبنان ( аль-муккавама аль-исламийя фи лубнан ) - "Ливанское исламское сопротивление".
"Хезболла" считается террористической организацией в США, Великобритании, Нидерландах, Канаде, Израиле, Австралии и Египте; в вину ей ставятся террористические акции против гражданского населения и военных. В России "Хезболла" не считается террористической организацией, хотя в 1985 году похитила трёх дипломатов, а известный террорист Имад Мугния по кличке "Гиена" расстрелял дипломата Аркадия Каткова. В ноябре 2015 года замглавы МИД РФ и спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Северной Африке Михаил Богданов разъяснил эту ситуацию тем, что "Хезболла" не совершала терактов на территории РФ и является законной общественно-политической силой, имея представителей в парламенте Ливана.
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такую хе**рню написал. Какое в джеппу нквд, какое столкновение? кого с кем?
иди попей пивка, иванков кацапездол
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С Новым Годом!
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Кацапстан фейковий.
Путін - Хуйло.
Всіх з днем народження Степана Андрійовича,
але це ніяк не змінює того, що той акаунт фейковий.
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А читать не пробовал?
Внимание - вопрос: Если Хуйло воевало в Сирии с ИГИЛ, то каким образом оно может подписывать перемирие со светской антиассадовской оппозицией, если он с ней не воюет!?!?!
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Откуда такая бредовая информация?
Вот только этих бандюков сейчас частично истребили в Алеппо, частично выгнали в Идлиб, а с наиболее адекватными начали договариваться. Но с ИГ никто не договаривался и не собирается этого делать. Всё ясно?
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В 3/14дерации уже давно, дабы избежать несчастных случаев, нажираться лезут сразу под стол!
Ну, шоб не падать...
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Ну, кроме может быть ОБСЕ, которое два года мимо этих нашивок ходят, но не факт, что и сейчас заметили..)))
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ГУАНО, карочє....
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Нет, не немцев. СВОИХ! Поджигателями, диверсантами и убийцами были солдаты РККА, переодетые в немецкую форму.
Открой совки архивы и народы мира рты разинут.
От подрыва Днепрогэса 18.08.1941 до спаленных "немецкими" зондеркомандами белорусских деревень.
В России всегда принято писать только так "За время оккупации фашисты уничтожили каждого четвертого жителя Белоруссии". Открытие архивов позолит точно знать, какая часть из уничтоженных белоруссов лежит на совести Москвы. И кто, на самом деле, сжег "Хатынь".
И тут запахнет миллиардными контрибуциями. Открой Россия архивы, и Нюрнбергский трибунал покажется одним большим цирком, в котором победители из всех сил убеждали друг друга и свои народы в зверствах побежденной стороны.
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Просто вот подумал, мир давно уже серьёзно болен. Причина - раковая опухоль на одной девятой (шестой, седьмой в разные времена) части суши. Если бы этой опухоли не было, не было бы многих войн, случившихся в прошлом, а также войн, идущих в настоящее время.
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