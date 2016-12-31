 Российские солдаты в Сирии ходят с нашивками "Хезболлы", - пользователи соцсетей. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пользователь Фейсбука Андрей Шор.

Он отмечает: "Хороший кадр. Российские солдаты в Сирии с патчем "Хезболлы". Покажите израильской вате".

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Справка: "Флаг движения "Хезболла" представляет собой зелёную эмблему организации на жёлтом фоне.Эмблема - стилизованная надпись حزب الله ( Хезболла ) - "Партия Бога". Буква Алиф в слове "Аллах" "держит" автомат Калашникова. Кроме того, в эмблеме присутствуют глобус, книга и меч. Очевидно, общий дизайн эмблемы заимствован от иранского Корпуса Стражей Исламской революции.Текст над эмблемой, فإن حزب الله هم الغالبون ( Фа'инна хизбу 'ллах хум эль-галибун ) - цитата из Корана (5:56) "Ведь партия Аллаха - они победят". Под эмблемой - слова المقاومة الإسلامية في لبنان ( аль-муккавама аль-исламийя фи лубнан ) - "Ливанское исламское сопротивление".