 Российские солдаты в Сирии ходят с нашивками "Хезболлы", - пользователи соцсетей. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пользователь Фейсбука Андрей Шор.
Он отмечает: "Хороший кадр. Российские солдаты в Сирии с патчем "Хезболлы". Покажите израильской вате".
Справка: "Флаг движения "Хезболла" представляет собой зелёную эмблему организации на жёлтом фоне.
Эмблема - стилизованная надпись حزب الله ( Хезболла ) - "Партия Бога". Буква Алиф в слове "Аллах" "держит" автомат Калашникова. Кроме того, в эмблеме присутствуют глобус, книга и меч. Очевидно, общий дизайн эмблемы заимствован от иранского Корпуса Стражей Исламской революции.
Текст над эмблемой, فإن حزب الله هم الغالبون ( Фа'инна хизбу 'ллах хум эль-галибун ) - цитата из Корана (5:56) "Ведь партия Аллаха - они победят". Под эмблемой - слова المقاومة الإسلامية في لبنان ( аль-муккавама аль-исламийя фи лубнан ) - "Ливанское исламское сопротивление".
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Мое желания на новый год, что пидерация исчезла раз и насвегда, чтобы маскали све подохли.
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А если ты про людей, то там везде одна сплошная "разница"...
Да там из общего, только то, что у тех и других ноги аж до самой земли и фсьооо...
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Що, грошей нема?
То i не буде
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1). Обстрелы Израиля из Газы в 2012 году начались сразу после того, как израильтяне отказались продать Путину (Газпрому) 30% акций месторождения "Левиафан".
2). Обстрелы Израиля из Газы в 2014 году начались на следующий день после визита главы ХАМАС в Москву и вскоре после встречи президента России Владимира Путина с главой Палестины Махмудом Аббасом, когда стало известно о намерении «Газпрома» осваивать нефтегазовые месторождения на шельфе сектора Газа.
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Политика Путина в Сирии - это политика "двух рук": Одной официальной рукой Путин поддерживает Ассада и защищает его от угрозы ввода миротворческого контингента ООН и НАТО. Второй тайной рукой Путин вооружает и финансирует Аль-Каиду (переименованную в ИГИЛ), направляет в Сирию бойцов и командиров Аль-Каиды (ИГИЛ), подготовленных в Чечне моджахедов.
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Пример абсолютной веры : я - мужчина, у меня нет на этот счёт никаких сомнений.
Проанализируйте ощущение абсолютной веры на этом примере и запомните своё состояние.
1.Это состояние вы должны ощутить, запомнить и привязать к желанию краха Параши.
Дата - ко дню их быдло - революции кровавых упырей (7 ноября).
2.Вы должны вспоминать о их крахе каждый день и радоваться тому что это наконец произойдёт к 7 ноября. Радоваться искренне, как будто вам купили большой и желанный подарок, он стоит дома и его вручат именно 7-го ноября (никаких сомнений, не помешает ничто).
Так работают законы Вселенной независимо от того, верите вы в это или нет.
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Несмотря на кажущуюся несерьёзность такого подхода, прогнозы, выдаваемые на основе анализа гастрономических и кулинарных предпочтений высшего политического руководства России, сбываются чуть ли не со 100%-й точностью.
Нечто подобное можно было наблюдать во времена СССР, анализируя факт присутствия (или отсутствия) , а также место, занимаемое на трибуне Мавзолея тем или иным государственным деятелем во время официальных мероприятий.Итак, что же в первую очередь обращает на себя внимание?Прежде всего - небывало широкая география и подчёркнутая национальная принадлежность блюд.Судите сами:- узбекский, таджикский, туркменский и киркизский плов, а также различные виды мантов, шурпы и самсы- казахские бешбармак и баурсаки
- армянский хоровац, азербайджанские кебаб и пахлава, грузинскиехинкали и сациви
- молдавский чорба и мусака- белорусские бигос и драникиЭто только основные блюда, поименованные и идущие в меню отдельным списком.Обращает на себя внимание полное отсутствие украинской кухни, которое на фоне всего остального выглядит весьма демонстративно, и выглядящее издевательством наличие в пункте "остальное" раздела "разное" упоминание о прибалтийских (без разделения по странам) шпротах. Очевидно, Кремль даёт таким образом понять, что для него в наступающем году страны т.н. ближнего зарубежья будут поделены на два сорта - те, с которыми планируются и будут проводиться сотрудничество и взаимодействие, и те, которые не рассматриваются как важные, вменяемые или приемлемые партнёры.Кроме того, для приглашённых (согласно протоколу) гостей из Украины и Прибалтики будет выделено особое помещение, т.н. малый, или вспомогательный зал, обслуживающему персоналу которого дано строжайшее указание проследить, чтобы посетители не уносили блюда с собой, для чего у них будут перед началом банкета изъяты все кульки, пакеты и т.д.Естественно, стол не обойдётся и без русских пельменей, ухи из осетровых, различных видов дичи и, конечно же, блинов, от обычных разных видов до блинов с начинкой (творог, мясо, чёрная и красная икра и т.д.).Коронным же блюдом мероприятия будут шашлык и икра на шпажках, приготовленные из подаренного Ираном уникального осетра, длиной более 8 м и весом почти в двести килограммов!
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Прибалтикистран Балтии гости А может хватить чушь писать?
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С Новым Годом!
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тупой упоротый ватный раб
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В 3/14дерации уже давно, дабы избежать несчастных случаев, нажираться лезут сразу под стол!
Ну, шоб не падать...
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Ну, кроме может быть ОБСЕ, которое два года мимо этих нашивок ходят, но не факт, что и сейчас заметили..)))
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