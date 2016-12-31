EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 За рубежом
  7001  95
Материалы по теме:
Все про:армия РФ (5890) Сирия (1996)

 Российские солдаты в Сирии ходят с нашивками "Хезболлы", - пользователи соцсетей. ВИДЕО

У солдат российской армии, которые находятся в Сирии на руках нашивки военизированной ливанской шиитской организации и политической партии, которая выступает за создание в стране фундаменталисикого исламского режима.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пользователь Фейсбука Андрей Шор.

Он отмечает: "Хороший кадр. Российские солдаты в Сирии с патчем "Хезболлы". Покажите израильской вате".

сирия хезболла

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин решил сократить военное присутствие РФ в Сирии



Смотрите на "Цензор.НЕТ: Российские военные грабят людей на выезде из Алеппо, - сирийский журналист. ВИДЕО

Справка: "Флаг движения "Хезболла" представляет собой зелёную эмблему организации на жёлтом фоне.

Эмблема - стилизованная надпись حزب الله ( Хезболла ) - "Партия Бога". Буква Алиф в слове "Аллах" "держит" автомат Калашникова. Кроме того, в эмблеме присутствуют глобус, книга и меч. Очевидно, общий дизайн эмблемы заимствован от иранского Корпуса Стражей Исламской революции.

Текст над эмблемой, فإن حزب الله هم الغالبون ( Фа'инна хизбу 'ллах хум эль-галибун ) - цитата из Корана (5:56) "Ведь партия Аллаха - они победят". Под эмблемой - слова المقاومة الإسلامية في لبنان ( аль-муккавама аль-исламийя фи лубнан ) - "Ливанское исламское сопротивление".

сирия хезболла
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Скоро новый год, люди БУДУТ желания загадывать!
Мое желания на новый год, что пидерация исчезла раз и насвегда, чтобы маскали све подохли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так не скрепно же, богомерзкое англосакское
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сядет это хуйло за руль и давай проклинать запад и его достижения, и давай надрачивать свой ватный поцреотизм. Непонятно, правда, где он будет обслуживать свое корыто когда, как мечтает в своих снах, покорит Европу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я тут пару лет назад с Шевроле-пикапа/танка пересел на Джип Либерти.Вы будете смеяться,но Уаз Патриот и Джип Либерти произошли от одного и того же предка - Джип Виллис,времен Второй Мировой.Наглядный пример генетической рукожепости русни.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, если ты про автомоблили, то один это автомобиль, а второй нет...
А если ты про людей, то там везде одна сплошная "разница"...
Да там из общего, только то, что у тех и других ноги аж до самой земли и фсьооо...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Один построен людьми,а другой слеплен цирковыми мартышками?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я не спец, но, вроде бы на уазе-патриоте и движок ни хрена не скрепный, а богопротивный импортный.
 показать весь комментарий
Ответить
 
При совке вроде были движки скрепные,отечественные.Сейчас - не знаю.В Либерти - 6-циллиндров, 3,7 литров,на Уазиках вроде 4-горшковые,2-х литровые.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это же сколько нужно зарабатывать чтобы такую машинку купить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вы думаете Израиль не знает. Просто Натаньяху очень любит путлера, правда непонятно за что.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это да, но разведка Израиля уже черт знает сколько лет знает о связях кацапов Хеззболой и что?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ще більше безпілотників РФії продадуть ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Платите- и вам продадут))
Що, грошей нема?
То i не буде
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В своё время швейцарские евреи так и торговали с Гитлером, принимая золото, выплавленное из зубных коронок других евреев из Освенцима!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересные совпадения:

1). Обстрелы Израиля из Газы в 2012 году начались сразу после того, как израильтяне отказались продать Путину (Газпрому) 30% акций месторождения "Левиафан".
2). Обстрелы Израиля из Газы в 2014 году начались на следующий день после визита главы ХАМАС в Москву и вскоре после встречи президента России Владимира Путина с главой Палестины Махмудом Аббасом, когда стало известно о намерении «Газпрома» осваивать нефтегазовые месторождения на шельфе сектора Газа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну так..они террористы.тоже мне..открытие..кацапы фашисты и террористы 21века.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мені все одно, яка нашивка на мішку поки ще ходячого органічного добрива..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ой новость... Ангеле Риббентроповне сообщили? Не ну там по госТВ Дойчланда бы показать... Ну что б уже все санкции сняли, кацапы же не виноваты это все хезболла, она под кацапов косит...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Неправильня у тебя гифка,Пане Люцифере.Шампань льется,а бокал никак не наполняется.Нужно вовсе наоборот!Пьешь-пьешь,а бокал не пустеет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бесконечные конфликты в Нагорном Карабахе, Абхазии, Южной Осетии, в Сирии и Ираке препятствуют строительству газопроводов и нефтепроводов конкурентов России в Европу. России выгодны затяжные войны не только в Сирии, но и на всем Ближнем Востоке и в Закавказье.
Политика Путина в Сирии - это политика "двух рук": Одной официальной рукой Путин поддерживает Ассада и защищает его от угрозы ввода миротворческого контингента ООН и НАТО. Второй тайной рукой Путин вооружает и финансирует Аль-Каиду (переименованную в ИГИЛ), направляет в Сирию бойцов и командиров Аль-Каиды (ИГИЛ), подготовленных в Чечне моджахедов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В узких Кремлевских кругах, вновь поговаривают о том,что планы по Крыму от клана Ротшильдов им поступали давно.Кремль планирует в Крыму создавать еврейские поселения и Пуйло претворяет их в жизнь!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пусть ходять,Натовская авиация запрограмирована на эти нашивки
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если много людей пожелают одного и того же, оно обязательно сбудется, только надо соблюсти некоторые условия: нужна абсолютная вера в то, что то что вы желаете обязательно произойдёт, вера без сомнений.
Пример абсолютной веры : я - мужчина, у меня нет на этот счёт никаких сомнений.
Проанализируйте ощущение абсолютной веры на этом примере и запомните своё состояние.
1.Это состояние вы должны ощутить, запомнить и привязать к желанию краха Параши.
Дата - ко дню их быдло - революции кровавых упырей (7 ноября).
2.Вы должны вспоминать о их крахе каждый день и радоваться тому что это наконец произойдёт к 7 ноября. Радоваться искренне, как будто вам купили большой и желанный подарок, он стоит дома и его вручат именно 7-го ноября (никаких сомнений, не помешает ничто).
Так работают законы Вселенной независимо от того, верите вы в это или нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Спонсоры могут себе позволить нацепить нашивки подопечных.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ruskije fasisty tam xodit Hezbuly ili Igil forme po situaciji.Urody sto mozno dobavit
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Появилась информация об одном из самых знаковых элементов современной политики - новогоднем кремлёвском меню.Политологи давно уже заметили, что, зная, какие блюда будут там представлены, можно получить практически исчерпывающие сведения о том, на каких именно направлениях будет сосредоточены внешняя политика России в наступающем году.
Несмотря на кажущуюся несерьёзность такого подхода, прогнозы, выдаваемые на основе анализа гастрономических и кулинарных предпочтений высшего политического руководства России, сбываются чуть ли не со 100%-й точностью.
Нечто подобное можно было наблюдать во времена СССР, анализируя факт присутствия (или отсутствия) , а также место, занимаемое на трибуне Мавзолея тем или иным государственным деятелем во время официальных мероприятий.Итак, что же в первую очередь обращает на себя внимание?Прежде всего - небывало широкая география и подчёркнутая национальная принадлежность блюд.Судите сами:- узбекский, таджикский, туркменский и киркизский плов, а также различные виды мантов, шурпы и самсы- казахские бешбармак и баурсаки
- армянский хоровац, азербайджанские кебаб и пахлава, грузинскиехинкали и сациви
- молдавский чорба и мусака- белорусские бигос и драникиЭто только основные блюда, поименованные и идущие в меню отдельным списком.Обращает на себя внимание полное отсутствие украинской кухни, которое на фоне всего остального выглядит весьма демонстративно, и выглядящее издевательством наличие в пункте "остальное" раздела "разное" упоминание о прибалтийских (без разделения по странам) шпротах. Очевидно, Кремль даёт таким образом понять, что для него в наступающем году страны т.н. ближнего зарубежья будут поделены на два сорта - те, с которыми планируются и будут проводиться сотрудничество и взаимодействие, и те, которые не рассматриваются как важные, вменяемые или приемлемые партнёры.Кроме того, для приглашённых (согласно протоколу) гостей из Украины и Прибалтики будет выделено особое помещение, т.н. малый, или вспомогательный зал, обслуживающему персоналу которого дано строжайшее указание проследить, чтобы посетители не уносили блюда с собой, для чего у них будут перед началом банкета изъяты все кульки, пакеты и т.д.Естественно, стол не обойдётся и без русских пельменей, ухи из осетровых, различных видов дичи и, конечно же, блинов, от обычных разных видов до блинов с начинкой (творог, мясо, чёрная и красная икра и т.д.).Коронным же блюдом мероприятия будут шашлык и икра на шпажках, приготовленные из подаренного Ираном уникального осетра, длиной более 8 м и весом почти в двести килограммов!
 показать весь комментарий
Ответить
 
ты, лишнехромосомный, забыл об украшении стола - фуфырике Боярышника
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Из Украины и Прибалтики стран Балтии гости А может хватить чушь писать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Kakoje sotrudnicestvo nam s bomzami s rosiji?Ja rosiju vizu kak stranu otstaluju ot nas na 30 let,tak a ciom ty tut pises trudno poniat.My kormit rosiju nesobirajemsia toze
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Як би ще ви Украіну зі свого телебачення забрали , ми ше й вдячні були би що про нас забули , знайщов чим лякати йолоп московський , нема украінських страв у людожера на столі , хай лайно жере
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Яка нах.. різниця в яких нашивках, чи без них, будуть здихати козломорді тварі. Головне щоб по.швидше да і по-більше...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Этим животным все равно в чем ходить. В хуйлостане не одевают так этим ублюдкам любой секонд подходит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ИГИЛ и есть детище россии, даже если там не россияне, то это иракцы Саддама, которые учились в россии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Путлер и его чекисты-миллиардеры уверенно ведут Рашу к гражданской войне, сталкивая между собой быдлятину(ментов, вояк, попов и прочую рашистскую сволочь), руководимую НКВД, и всех остальных.Не знаю, когда наступит истинное ОЧИЩЕНИЕ с поголовным уничтожением пропагандонской и воровской преступной нечисти, но чувствуется, что при таком обилии оружия и агрессивно настроенных людей,это будет внезапно, хотя и не быстро.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А у нас сніжок пролітає, тихо і -5. Якраз новорічна погода. Всьо готово, чекаємо.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас - солнышко,плюс 14,травка жухло-зеленая,кот Мойша(лохматое чудовище) развалился на верху поленницы кверху пузом-cолнечные ванны принимает.
С Новым Годом!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
интересно, они вообще имеют свои нашивки? а если да, то зачем они им? В Украине они были без нашивок, тут арабские нацепили. Что за армия, которая воюет без своих нашивок, непонятно где, зачем, и за что...
 показать весь комментарий
Ответить
 
по сути хуйло - это та же хезболла или игил, только с правом вето в оон, член пасе, обсе. Дайте игилу право вето, право вносить резолюции.. и будет почти такая же раися, а если еще галстуки наденут, то ваще близнецы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацап с позывным-погонялой "Роджер",да еще с шевроном Хезболлы!!!Да,это Ихтамнет,не то что в квадрате,а в 10 n-ой степени!﻿
 показать весь комментарий
Ответить
 
Там у них и сирийская армия без нашивок. Черти
 показать весь комментарий
Ответить
 
ватным дегенератам для осознания что оно кацап,
тупой упоротый ватный раб

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шиитская Хезболла кацаПсинская братва, одна банда
 показать весь комментарий
Ответить
 
...ось рідне лігво ліфтера - мотороли..."бояре та боярошни"...Сірія для ціеї вати пік розвитку людства,відверто кажучи як і Україна...


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рашка не считает Хезболла за террористическую организацию. Неожиданно, да?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на этот Новый год в каждой москальской семье на столе будет праздничная бутылка игристого боярышника
 показать весь комментарий
Ответить
 
И нахрена она "на столе"?
В 3/14дерации уже давно, дабы избежать несчастных случаев, нажираться лезут сразу под стол!
Ну, шоб не падать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
хорошо . скажем так : в рационе . а где там они это пить будут не важно
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шоб кто-то удивился, так нет...
Ну, кроме может быть ОБСЕ, которое два года мимо этих нашивок ходят, но не факт, что и сейчас заметили..)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Для начала 3,14дару Коротченко чуть-чуть поцарапали дорогое авто, затем - сильно поцарапают мерзкую харю,а затем и к Диаволу отправят, если сука не поумнеет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
То просто Хезбола,по русски разговаривает
 показать весь комментарий
Ответить
 
им страшно и стыдно признаться какой сране они принадлежат.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомРоссийские солдаты в Сирии ходят с нашивками "Хезболлы", - пользователи соцсетей. ВИДЕО
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия Геращенко Ирина ГФС Донбасс ДТП Киев Крым Маккейн Мариуполь Нацполиция Новый год обстрел Одесская область оккупация Порошенко Путин Россия смерть стрельба США Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти