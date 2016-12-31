 Порошенко в Мариуполе запустил новейшую систему наблюдения и передал пограничникам новое вооружение. ВИДЕО





В сообщении отмечается: " Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.В сообщении отмечается: "

Глава государства передал соответствующие сертификаты на технику и оборудование командирам подразделений.

"На праздник не принято являться с пустыми руками. Поэтому и сейчас моряки-пограничники получили модернизированный скоростной патрульный бронированный катер украинского производства", - сказал сказал Петр Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что ведется работа по созданию комплексной системы охраны морских границ нашего государства и ее морской экономической зоны. "Примером того, как продвигаемся в решении этой задачи, является обновленный пост технического наблюдения "Мариуполь". Он оснащен новейшей системой раннего обнаружения, предупреждения и идентификации целей. Находим любую воздушную, надводную цель. Надо и пловца найдем", - подчеркнул Президент.

По его словам, система "АЭРОС" - это совместная украинско-американская разработка, изготовленная на одном из предприятий "Укроборонпрома". За счет помощи, инвестиций наших американских партнеров эта система существенно повышает эффективность реагирования, добавил Президент.

"Два с половиной года назад мы были абсолютно слепы и не имели никакой информации. Сегодня отсюда на расстоянии до 50 км в каждую сторону мы точно контролируем безопасность наших границ", - подчеркнул Петр Порошенко.

Глава государства отметил, что эта система раннего обнаружения целей уникальна тем, что "видит" сразу воздух, воду, землю, способна одновременно вести и определять поведение до двухсот целей.

"В дальнейшем планируется выработать и установить еще пять таких комплексов. Они будут интегрированы в единой государственной информсистеме выявления и анализа надводной и воздушной обстановки в акватории Черного и Азовского морей и в бассейнах Днепра и Дуная", - сообщил Президент.

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Говоря о ситуации на фронте, Порошенко заявил, что за 2016 год погибло 211 украинских воинов.