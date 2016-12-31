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 Порошенко в Мариуполе запустил новейшую систему наблюдения и передал пограничникам новое вооружение. ВИДЕО

Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область осмотрел наблюдательную вышку и принял участие в запуске системы раннего выявления, предупреждения и идентификации целей "AEROS", которая находится в Мариуполе, передал пограничникам легкобронированные катер UMC-1000, 16 единиц бронированных автомобилей марки "ХАМЕР" и новое вооружение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

В сообщении отмечается: "Глава государства передал соответствующие сертификаты на технику и оборудование командирам подразделений.

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"На праздник не принято являться с пустыми руками. Поэтому и сейчас моряки-пограничники получили модернизированный скоростной патрульный бронированный катер украинского производства", - сказал сказал Петр Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что ведется работа по созданию комплексной системы охраны морских границ нашего государства и ее морской экономической зоны. "Примером того, как продвигаемся в решении этой задачи, является обновленный пост технического наблюдения "Мариуполь". Он оснащен новейшей системой раннего обнаружения, предупреждения и идентификации целей. Находим любую воздушную, надводную цель. Надо и пловца найдем", - подчеркнул Президент.

По его словам, система "АЭРОС" - это совместная украинско-американская разработка, изготовленная на одном из предприятий "Укроборонпрома". За счет помощи, инвестиций наших американских партнеров эта система существенно повышает эффективность реагирования, добавил Президент.

"Два с половиной года назад мы были абсолютно слепы и не имели никакой информации. Сегодня отсюда на расстоянии до 50 км в каждую сторону мы точно контролируем безопасность наших границ", - подчеркнул Петр Порошенко.

Глава государства отметил, что эта система раннего обнаружения целей уникальна тем, что "видит" сразу воздух, воду, землю, способна одновременно вести и определять поведение до двухсот целей.

"В дальнейшем планируется выработать и установить еще пять таких комплексов. Они будут интегрированы в единой государственной информсистеме выявления и анализа надводной и воздушной обстановки в акватории Черного и Азовского морей и в бассейнах Днепра и Дуная", - сообщил Президент.

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порошенко вооружение

порошенко вооружение

порошенко вооружение


Говоря о ситуации на фронте, Порошенко заявил, что за 2016 год погибло 211 украинских воинов.

"Сегодня я дал поручение министру обороны поднять доплаты военнослужащим, которые находятся на первой линии, до 6 тыс. грн. И тем военнослужащим, которые находятся на второй линии, - до 2,4 тыс. грн", - заявил Порошенко.

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порошенко пусть сыну расскажет о новом оружии и отправит в АТО
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Ніззя.Він важливі для країни закони приймає,вже палець болить від нажимання кнопок...
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"Сучасна далекобійна офшорна шикаладна гармата" - з нею Петрик переможе весь світ.
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Ну так і главнокамандувач не ідіот грошенята у східному напрямку тринькати.
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Из-за леса из-за гор показал Петро топор и не просто показал его к ...
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Словарь 2016 года: от Алеппо до Яровой

Мы составили для потомков полный словарь явлений и лиц, которыми запомнился 2016 год, на тот случай, если он всё же закончится ядерным апокалипсисом.


ВЫ НЕ ОШИБЛИСЬ, ЭТО ЛАЙФ-НЬЮС
https://life.ru/t/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/952947/slovar_2016_ghoda_ot_alieppo_do_iarovoi
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А сказочек в запасе дох... хрена! Не то шо в некоторых Киплингов и Гриммов.
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пока есть благодарные слушатели - будут и сказки..(
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А Кацманавт на цензоре поздравляет всех своих друзей! Желаю вам здоровья, счастья и любви! Желаю вам жить в мирной процветающей Украине! С Новым Годом! Пусть желания, которые вы загадаете по традиции в момент наступления Нового Года, непременно сбудутся!
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Бл@дь............ ну що тут сказати, щоб не "забанили"???????????????.................... Нехай буде так - Слава справжнім героям України і ганьба її справжнім ворогам!!!
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Так армия вооружена в полном объеме и ни в чем не нуждается? Я правильно поняла? Или это очередные маланские мансы?
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Ти майбуть армію попутала з нацгвардією
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поэтому и спрашиваю, что не верится соевому Хрячеллу, которое вещает, что на фронте у нас все зашибись.
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В армии усё есть! Эта моя армия - самая сильная армия в Европе. Вот токо волонтёры раненных с передовой на своих тарантайках-развалюхах вывозят, но в остальном - усё супер!
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От петя усех сенаторов с конгрессменами поморозил.
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Хряк у нас хозяйственник, ни копеечки мимо собственного кармана не пропустит
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Говоря о ситуации на фронте, Порошенко заявил, что за 2016 год погибло 211 украинских воинов.
Врёт. Но зачем? Ведь общеизвестны все погибшие, их имена, их количество. Это зафиксировано. Официально, втрати силових структур України за 2016 рік складають 668 чоловік.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D1%81%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_-_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2016)

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F_2016)
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А я хочу поздравить россиян с Новым Годом и пожелать им, что бы: 1)только путин был здоров в россии перед скорой смертью 2) что бы им все время хотелось есть, но не было что 3) неизлечимых болезней их детям и родителям 4) и еще форумчане добавят всем вам
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не все россияне гниды и вши ,хоть таких и явное большинство. Я понимаю ,и принимаю ,что нас разделять вам трудно ,да и не нужно ,но всё же. ........
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Хай Новий рік з добром до Вас прийде,
Здоров'я, сміх і радість принесе,
Різдво з колядою хай завітає,
Щастям безмежним Вас благословляє!
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порошенко показал на фото новое оружие,но воевать то сейчас приходится старыми АКМ.Опять Порошенко обещает,все будет ,а чего стоят его обещания знает вся Украина.
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Нехай прийдешній Новий рік
Вам ні на що не наступає.
Ні на фінансовий потік,
Ні на поїздку на Гаваї

Натомість, хай він принесе
Здоров'я, радість, подарунки,
На вищий рівень піднесе
Приємні долі візерунки

Щоб припинилася війна,
Хуйло щоб сіло до в'язниці
І щоб кремльовські фраєра
Висіли низкою на гілці.

Щоб навкруги була любов,
Щоб Бог дивився добрим оком.
Вітаєм вас усіх ми знов -
Вже за години - з Новим роком!
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Це до питання чому я підтримую президента. З Новим Роком, Олексійовичу..
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Ватник! А ты поздравил своего лучшего президента на его странице в Фейсбуке? В Твиттере? А что так? Ты же это искренне делаешь. Тогда почему только здесь? Сделай Олексійовичу такий подарунок. Иначе это выглядит якось наигранно.
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Рассказал...пообещал... и так везде.
Ему надо было по радио сказки рассказывать. Или в актеры идти - такой талант пропадает.
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Новое оружие уже не раз показывали и на парадах, и на презентациях - вот только беда, что оно, это оружие не у воинов на фронте, а где-то в глубоком тылу поскладировано.И главнокомандующий красиво говорит, но очень мало делает.
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Новое оружие... Ну, Дай То Бог... И убедительное, надеюсь. И эффективное. Но... не могу я удержаться, от аналогий, как любитель Военной Истории! Не могу!!! Права не имею! Потому- скажу: начиная с лета 1943-го, некто Доктор Геббельс, все мозги прожужжал немцам, о Вундерваффе. И- соврал, как выяснилось. Будьте Президентом Украины, Петр Алексеевич. И говорите людям Истину, какой бы горькой она не была. Мы Вас поймем. И поддержим. Ложь- невозможна. Бизнес- потом, ладно?
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Панове, не забываем в 23-00 поднять бокалы за расию, не чокаясь само собой.
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А кацапов, как всегда, в такого рода темах, плющит просто не по детски
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Ні. То не кацапи. То боти Тимошенко. Пайку відпрацьовують.
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Ключевое слово-рассказал о новом оружии. Наверно о бластерах секретных.Ох уж эти сказочники.
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собрали мусоров для массовки и он рассказывает шо их обеспечат новым оружием .это точно мусоров вооружают до зубов новейшими образцами оружия и техники .не врет
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Что блядь за народ..? Поехал Порох с Макейном в Марик - голимый пиар, если бы не поехал, то была бы зрада.. Интернет эксперты херовы! Янык от тухлых яиц падал в обморок и съебался при первом паливе, а этот ещё до президенства майданил со всеми на равне! Ладно троли москальские, они на зарплате.. Человеки, хотите изменить жизнь в лучшую сторону, хватить пиздеть про зраду, займитесь чем то конкретным!
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Порошенко был против Майдана и защищал администрацию Януковича от протестующих. Поэтому, майдановцы били Порошенко и стягивали его с трактора.
Порошенко - регионал и работал в преступном правительстве Азарова-Януковича.

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А за две недели закончить АТО он им надеюсь не рассказывал?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко в Мариуполе запустил новейшую систему наблюдения и передал пограничникам новое вооружение. ВИДЕО
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