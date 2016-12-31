 Порошенко в Мариуполе запустил новейшую систему наблюдения и передал пограничникам новое вооружение. ВИДЕО

В сообщении отмечается: "Глава государства передал соответствующие сертификаты на технику и оборудование командирам подразделений.
Смотрите на "Цензор.НЕТ: Мы защищаем ценности всего демократического мира, - Порошенко и сенаторы США на командном пункте в районе Широкино. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
"На праздник не принято являться с пустыми руками. Поэтому и сейчас моряки-пограничники получили модернизированный скоростной патрульный бронированный катер украинского производства", - сказал сказал Петр Порошенко.
Глава государства подчеркнул, что ведется работа по созданию комплексной системы охраны морских границ нашего государства и ее морской экономической зоны. "Примером того, как продвигаемся в решении этой задачи, является обновленный пост технического наблюдения "Мариуполь". Он оснащен новейшей системой раннего обнаружения, предупреждения и идентификации целей. Находим любую воздушную, надводную цель. Надо и пловца найдем", - подчеркнул Президент.
По его словам, система "АЭРОС" - это совместная украинско-американская разработка, изготовленная на одном из предприятий "Укроборонпрома". За счет помощи, инвестиций наших американских партнеров эта система существенно повышает эффективность реагирования, добавил Президент.
"Два с половиной года назад мы были абсолютно слепы и не имели никакой информации. Сегодня отсюда на расстоянии до 50 км в каждую сторону мы точно контролируем безопасность наших границ", - подчеркнул Петр Порошенко.
Глава государства отметил, что эта система раннего обнаружения целей уникальна тем, что "видит" сразу воздух, воду, землю, способна одновременно вести и определять поведение до двухсот целей.
"В дальнейшем планируется выработать и установить еще пять таких комплексов. Они будут интегрированы в единой государственной информсистеме выявления и анализа надводной и воздушной обстановки в акватории Черного и Азовского морей и в бассейнах Днепра и Дуная", - сообщил Президент.
Говоря о ситуации на фронте, Порошенко заявил, что за 2016 год погибло 211 украинских воинов.
"Сегодня я дал поручение министру обороны поднять доплаты военнослужащим, которые находятся на первой линии, до 6 тыс. грн. И тем военнослужащим, которые находятся на второй линии, - до 2,4 тыс. грн", - заявил Порошенко.
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Мы составили для потомков полный словарь явлений и лиц, которыми запомнился 2016 год, на тот случай, если он всё же закончится ядерным апокалипсисом.
ВЫ НЕ ОШИБЛИСЬ, ЭТО ЛАЙФ-НЬЮС
https://life.ru/t/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/952947/slovar_2016_ghoda_ot_alieppo_do_iarovoi
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Врёт. Но зачем? Ведь общеизвестны все погибшие, их имена, их количество. Это зафиксировано. Официально, втрати силових структур України за 2016 рік складають 668 чоловік.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D1%81%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_-_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2016)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F_2016)
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Вірю.
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Здоров'я, сміх і радість принесе,
Різдво з колядою хай завітає,
Щастям безмежним Вас благословляє!
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Вам ні на що не наступає.
Ні на фінансовий потік,
Ні на поїздку на Гаваї
Натомість, хай він принесе
Здоров'я, радість, подарунки,
На вищий рівень піднесе
Приємні долі візерунки
Щоб припинилася війна,
Хуйло щоб сіло до в'язниці
І щоб кремльовські фраєра
Висіли низкою на гілці.
Щоб навкруги була любов,
Щоб Бог дивився добрим оком.
Вітаєм вас усіх ми знов -
Вже за години - з Новим роком!
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Ему надо было по радио сказки рассказывать. Или в актеры идти - такой талант пропадает.
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Порошенко - регионал и работал в преступном правительстве Азарова-Януковича.
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