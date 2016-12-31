 "С таким народом армия непобедима!", - Полторак поздравил украинцев с наступающим Новым Годом и Рождеством. ВИДЕО

В своем поздравлении глава украинского оборонного ведомства отметил, что 2016 год был переломным для Вооруженных Сил Украины и для каждого военнослужащего, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны.
"Мы завершили стратегическое оборонное планирование и приступили к практической фазе реформирования Вооруженных Сил. Нам удалось выполнить практически все мероприятия по реформированию, которые были спланированы на 2016 год. На службу по контракту в войска пришло почти 70 тысяч украинцев, что в свою очередь дало возможность отказаться от мобилизации. Мы создали 100-тысячный резерв Вооруженных Сил. Органы военного управления получили боевых способностей", - отметил Полторак.
По его словам, значительно повысился уровень подготовки войск, оснащения, обеспечения, вырос потенциал Вооруженных Сил.
В то же время, министр подчеркнул, что на 2017 год у Минобороны есть четкое понимание и план того, что необходимо сделать для создания Вооруженных Сил, готовых обеспечить территориальную целостность и покой украинцев.
"В этот день хотелось бы поздравить всех вас с Новым Годом и Рождеством Христовым! Особенно хочу обратиться к военнослужащим, которые в тяжелых условиях, в зимних окопах сдерживают агрессора и обеспечивают мирную жизнь наших граждан. Хотел бы обратиться к демобилизованным военнослужащим и волонтерам.
С первого дня вы взяли в руки оружие и стали на защиту своей страны. Своим мужеством и героизмом вы дали возможность построить новые Вооруженные Силы. Уважаемые украинцы! Я обращаюсь сегодня к вам со словами благодарности, за то, что вы поддерживаете свою армию. Спасибо, за ту заботу о Вооруженных Силах, которую мы ощущаем ежедневно, за тепло ваших сердец, которое нам очень необходимо. С таким народом армия непобедима!
Искренне поздравляю всех с праздниками и желаю семейного счастья, крепкого здоровья, Божьей поддержки и Победы! С Новым Годом и Рождеством Христовым!", - отметил Полторак.
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Слава ЗСУ!
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остальные просто трутни...
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совместно спёртое «бабло» !!!
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Великий окулист,
академик Владимир Петрович Филатов, отмечал свой юбилей в Одесском оперном
театре . На сцене был изображен человеческий глаз в центре которого находилась
фотография Владимир Петровича ! Когда он
увидал это ,то произнёс ,какое счастье что я не гинеколог ! Если Владимиру
Петровичу попадались пионеры или комсомольцы , то он плевал в сторону их!
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под предводительством льва, чем стая львов под предводительством барана…»Наполеон
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Вікі.
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С Новым Годом,
С Новым Годом,
Пусть нам всем видится время от времени,
Мир, в котором наш ближний нам друг.
С Новым Годом,
С Новым Годом,
Пусть у нас хватит сил для исполнения наших желаний,
Иначе нам ничего не останется, как только лечь и умереть,
Тебе и мне.
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Кличко ялинку навіть запалив…
Жінки з інгредієнтами салату
ворожать, та чекають див…
Зубрить Петро Лексійович промову,
шліфуючи акторський свій талан…
Бо треба, щоб народ повірив знову
у новорічний, чарівний обман…
В те, що зупинить він на Сході вбивства!
Все по-новОму буде! Без війни!..
Що Тягнибок з Наємом - популісти,
а Шустер з Тимошенко - шатуни…
Що ті офшори - зовсім не офшори!
А лиш заначка… Так… На чорний день…
І що «безвіз» вже буде зовсім скоро!
Дамо амністію бойовикам лишень…
Що він і так із вечора до ранку,
неначе голлівудський Пітер Пен,
рятує свій народ від Приватбанку,
й від конкурентів фабрики «Рошен»…
І що то фейк, що є ікона ніби,
де він у тозі римлянській стоїть
Із булавою, і великим німбом!..
Там булави немає! Не брешіть!
Зубрить Петро Лексійович промову,
що ВеВеПе вже почало рости….
І що хреста свого тяжкого знову
ще й другий термін згоден він тягти…
В промові тій він наче голуб миру!
Усе зробив, що людям обіцяв!
Пораненим «атовцям» дав квартири…
У злодіїв квартири відібрав…
І що чекає доля нас щаслива,
лиш з «Мінськом два»!
Зі святом вас, народ!....
………………………………………………
Гарант був переконливий на диво…
народ повірив знову… Ідіот…
))))))
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Поки в країні війна, синочок по Греціях показує патріотизм....
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Честно - честно!
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Великий окулист,
академик Владимир Петрович Филатов, отмечал свой юбилей в Одесском оперном
театре . На сцене был изображен человеческий глаз в центре которого находилась
фотография Владимир Петровича ! Когда он
увидал это ,то произнёс ,какое счастье что я не гинеколог ! Если Владимиру
Петровичу попадались пионеры или комсомольцы , то он плевал в сторону их!
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Ёлочка-ёлка,
лесной аромат
Под ней похоронен
Удмуртов отряд
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Прийде Різдво, ялинка і вогні.
Згадай, хоч на хвилинку, про солдата, який в окопі мерзне на війні...
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Статья Пинчука вызвала волну возмущения среди представителей «партии войны», - мнение
«Абсолютно очевидно, что украинским «ястребам» нечего возразить ни по поводу отсутствия перспектив вступления в ЕС и НАТО, ни по поводу необходимости проведения выборов в Донецкой и Луганской областях». Так Виктор Медведчук прокомментировал резонансную статью в Wall Street Journal авторства Виктора Пинчука.
«Статья Виктора Пинчука, опубликованная в Wall Street Journal, вызвала волну возмущения среди представителей «партии войны», заинтересованных в сохранении их власти и абсолютно необходимого для этого усиления изоляции Украины. Ведь не секрет, что напряженные отношения с Российской Федерацией являются одной из ключевых внешнеполитических проблем и для партнеров Украины в Европе и США. Как не секрет и то, что руководство этих стран с нетерпением ждет от Украины не очередных обвинений в адрес собственных граждан или соседних держав, а того, что в кризисе на Востоке Украины наше государство сможет предложить реалистичную повестку дня, возьмет на себя инициативу и полную ответственность за жизни и благополучие украинцев», - написал Медведчук на своей странице в Facebook.
Лидер «Украинского выбора» считает, что сторонникам силового решения конфликта на Донбассе нечего возразить ни по поводу отсутствия перспектив вступления в ЕС и НАТО, ни по поводу необходимости проведения выборов в Донецкой и Луганской областях.
«Правильность этих идей я и другие участники Общественного движения «Украинский выбор - Право народа» постоянно подчеркивали, отстаивали и отстаиваем. Представители «партии войны» и не критикуют эти идеи. Так как для этого просто нет аргументов. Куда проще попытаться устроить обструкцию.
Впрочем, противники нормализации отношений с РФ уже в меньшинстве - по данным опроса центра Разумкова, опубликованным 16 декабря, 51,1% украинцев считают россиян братским народом (без учета нескольких миллионов украинцев, проживающих на пока неподконтрольных территориях). И эта цифра растет с каждым днем и с каждым новым думающим человеком, который решается признать очевидные факты», - утверждает политик.
З.І. уже і потрібні соцопитування нам подсовують...
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В конце февраля 2014 года мы (добровольцы из РФ) прибыли в Крым, чтобы поддержать местное ополчение в столкновениях с украинцами и татарами. Мы пробыли в Симферополе всего 2,5 дня - больше не понадобилось, «всю работу» сделали российские войска. В начале мая того же года, взяв отпуска, мы поехали поддержать ополчение Донбасса (тогда российские войска ждали со дня на день), и в итоге я нахожусь на Донбассе уже 2,5 года, и, возможно, придется находиться столько же, пока не будет достигнут результат, за которым мы сюда приехали весной 2014-го: минимум - деоккупация всех территорий ДНР-ЛНР (в границах бывших Донецкой и Луганской областей Украины), максимум - освобождение всей Новороссии.
Ходаковский.
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Чисельність українців в Україні страшними темпами зменшується,тому що українці -злидні на самій багатій землі світу,і смертність в рази перевищує народжуваність.
ю2влада без пострілів в тилу зменшує населення на сотні тисяч, і українцям по йух,як під гіпнозом.... А на фронті заборонено визволяти свою землю...
то українці непереможна нація ??
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