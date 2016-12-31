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Все про:Лавров (1194) мат (67) Песков (529) Россия (64489) телевидение (322)

 "Козлы, нах#й": Песков выругался матом в прямом эфире. ВИДЕО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выругался матом в прямом эфире.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в программе "Международная пилорама" на телеканале НТВ ведущий заявил, что Песков во время пресс-конференций использует слишком сложные обороты, переполненные официозной лексикой, из-за чего многие комментарии нужно переводить более простым языком. Он задал Пескову вопрос: "Вы перевели бы знаменитую фразу Лаврова "дебилы, бл#?" На это чиновник ответил: "Конечно, я бы сказал "козлы, нах#й".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я научусь говорить более сдержанно", - Савченко о своем нецензурном высказывании в парламенте

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мачо)) мужик!!! и барана на скаку вы*бет!!! и голову коню в ж*пу засунет,не закрывая глаза!!! настоящий русссссский!!!
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Это у него головокружение от любви к Трампу и от ложного впечатления что это взаимно.
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Стадо йобнутых уродов, это и есть "современный" )(уйленд (росия).
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Россияне становятся всё меньше и меньше похожими на людей. Впрочем, они ими никогда и не были. Свиньи. Двуногие позорные свиньи.
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Челядь уже не знает как намекнуть Сцарю, шо его нужно именовать народным наречьем Хуйло хуйлович.
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Нафига Цензор эту фигню здесь размещает?!
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на цензоре некоторые агенты работают или слабоумные
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Этого мудака в бан отправляй. Не вступай в дискуссию с ним , это бесполезное занятие . Его исправит только лоботомия .
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Челядь довольна, и рукоплещет. Клоун с работой справился.
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Кацап федот в обнимку с кацапом боярышниковым.
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Это новый рюский дипломат. Заменит Чуркина в ООН
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и вот хорошая новость. теперь ясно. что когда мы завоюем росию. то отучим их ругаться в прямом эфире.
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кому надо завоевывать роиссю? )) корми потом 140 миллионов голодранцев
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ну раз. мы уже и на этой новости. - кормить 140 милионов руцких глупо-так?. а 25 лет кормили и содержали крым и донбас. теперь они отпали. позвали вофку. отстреливаются от нас. назад не просятся. а мы их хотим освободить. чтобы обосцать и снести их памятники. я правильно понимаю цель освобождения. ?
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я совершенно против этого разделения Украины по регионам, противостояния регионов и вражды.

Для меня Украина - единое соборное государство.
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ДЛЯ МЕНЯ ТОЖЕ. ЕДИНОЕ И СОБОРНОЕ. НО гЕРМАНИЯ КАК ТО УЖИВАЕТСЯ В РАМКАХ ФЕДЕРАЦИИ?. И ГДР. ВОТ ТОЛЬКО ПОД "ЛАМБАДУ" ПРИСОЕДИНИЛАСЬ.
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Поражаюсь как люди ведутся на этого ватного дебильного клоуна под ником Юрий Примак.
С первого слова в нём виден ватник. Безмозглый тупоголовый ватан.
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Ну так обратись к своему любимому хутину , пусть всё-таки сделает из РФ настоящую федерацию , а не липовую как сейчас ... А Украина уж потом , после вас ...
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Поражаюсь как люди ведутся на этого ватного дебильного клоуна под ником Юрий Примак.
С первого слова в нём виден ватник. Безмозглый тупоголовый ватан.
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...когда лошадь в стойле, надо под ней вовремя песок менять... ...гадит, сука, господа...
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Письков, так ты же сам козел вонючий, так что иди вместе со своим шефом-козлом-хуйлом нах#й
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кстати заголовок совершенно неправильный. Что значит выругался матом? Он давно матом не ругается, он на нем разговаривает
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Ну да. Завтра путену насрут на голову и разотрут,а Трамп похвалит .
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нахрена нам Европа? Вот же! Вот же духовность, облико морале
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КАЦАПОЧИТАТНИК:
1) "Дебилы бл@" (Конь "Лавруша");
2) "Козлы, нах#й" ("Письков");
3) ......... (ждём-с)

"Культура" так и плещет, я бы даже написал, что выплескивается за края собственной ограниченности, невежества и хамства!
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Уровень культуры чиновников на рассии зашкаливает от тупизны которую они демонстративно показывают и это очень нравится простым Бояришниковым они видят в них своих ребят.
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Феня...пля буду пчёлы,пля..сливай..нах РАБссию..
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Истинный мир - невидим,неосязаем,неслышим,не имеет запаха и вкуса.Истинный мир есть движение Разума.кажись Алексей Толстой сказал,точно не помню..
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КацаПсинская ПАДАЛЬ всегда ОДИНАКОВА,хоть при Ваньке Грозном,хоть при ПЛЕШИВОМ Мудаке..
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В тюрьме народов, другого языка не понимают! Потомки вертухаев, наконецто перешли на родной руССкий язык. Видно конец приближается, нет сил прикидываться человеком, нутро прёт наружу.
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Беременная Трампом РАБссия дрочит на рыжую шевелюру Немца..,фанатически,..,Впрочем Карл Маркс Фридрих Энгельс и Адольф Гитлер совсем недавно были Кумирами РАБссии..Паталогическая ЛЮБОВЬ к немчуре..
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Это у них так независимость проявляется Трампу в рот заглядывать.
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мокшанский дебил )))
Это фейковое фото. К тому же место Премьер-министра не есть местом президента страны.
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Типичный кацапский быдлятник. Я бы даже сказал классический козломордый мордвин. Самое время этому быдляку начать расказывать о культуре рузьких свиней, и не забыть повизжать о высокодуховности.
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в 1941 году поздней осенью шёл караван кораблей Британии и Исландии в Мурманск в помощь советским ЗОЛЬДАТАМ унд Коммуняцким шакалам,его потопила немецкая подводная лодка с немецкой базы ВОСТОЧНЕЕ Мурманска 80 миль..,которую Гитлер арендовал у СССР с 1939 года...Позорище...,база называлась "Nord basis"
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Чушкан мокшанский, раскрой свои косые глаза и внимательно прочти, про проституток ржу, потому что как правило в мацькву свои пипки везут те же кацапки, только крымские или дамбасские. Так что пьяный кацап тычет своим червячком в соплеменницу.

Мокшанская дурочка, кончай постить в потемках с телефона. На обочине это опасно - фура может сбить.
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У них теперь президент США вместо премьер министра и президента. То они просто завидовали. И прикинь их дипломатов выслали нах потому что они больше не нужны и похвалили за понимание, а они рады до усрачки.
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Мычишь ты с*** а кацапская ! Заработать пришёл сюда гебешник смердючий ? Вы убиваете
наш народ , захватываете наши территории и еще стебётесь здесь над украинцами ! Пошёл отсюда , свинособака бешенная !

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свиньи снова в безопасности, снова в мире перемог и процветания
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уважаемый ваши грозные матюки в адрес москаля Никитки перекидывает мне поэтому он их вряд ли прочтет
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Курский вокзал в Москве.1977 год.я приехал в Подмосковье на семинар.Вышел из поезда с вещами и рюкзаком.Откуда ни возьмись 2 девицы : привет,откуда прибыл?говорю в командировку, город Дубна.Поможем, это недалеко.Спрашиваю вы откуда,что то не похожа ваша речь на русскую..Мы из Донбасса,тоже в командировке.Хватаю вещи и драпать что космический ракета...,прибежал на вокзал,узнал когда электричка и ходу на Метро..
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежом"Козлы, нах#й": Песков выругался матом в прямом эфире. ВИДЕО
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