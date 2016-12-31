 "Козлы, нах#й": Песков выругался матом в прямом эфире. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в программе "Международная пилорама" на телеканале НТВ ведущий заявил, что Песков во время пресс-конференций использует слишком сложные обороты, переполненные официозной лексикой, из-за чего многие комментарии нужно переводить более простым языком. Он задал Пескову вопрос: "Вы перевели бы знаменитую фразу Лаврова "дебилы, бл#?" На это чиновник ответил: "Конечно, я бы сказал "козлы, нах#й".
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Для меня Украина - единое соборное государство.
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С первого слова в нём виден ватник. Безмозглый тупоголовый ватан.
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С первого слова в нём виден ватник. Безмозглый тупоголовый ватан.
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1) "Дебилы бл@" (Конь "Лавруша");
2) "Козлы, нах#й" ("Письков");
3) ......... (ждём-с)
"Культура" так и плещет, я бы даже написал, что выплескивается за края собственной ограниченности, невежества и хамства!
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Это фейковое фото. К тому же место Премьер-министра не есть местом президента страны.
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Мокшанская дурочка, кончай постить в потемках с телефона. На обочине это опасно - фура может сбить.
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наш народ , захватываете наши территории и еще стебётесь здесь над украинцами ! Пошёл отсюда , свинособака бешенная !
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