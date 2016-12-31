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Все про:месть (18) Одесская область (1279) Нацполиция (5291) расследование (1786) убийство (4526)

 Подозреваемый в убийстве женщины и ребенка в Овидиополе пошел на преступление из мести и хотел напугать Одессу. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве женщины и ребенка в Овидиополе (Одесская область), пошел на преступление из мести.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, 31-летнего злоумышленника задержали в течение суток после преступления в посадке недалеко от Овидиополя. На протяжении ночи он скрывался в одном из домов дачного кооператива в Овидиопольском районе.

По его словам, преступление он совершил из мести и намеревался запугать всю Одессу.

Напомним, что 29 декабря в Овидиополе была убита женщина и ребенок (им отсекли головы). Злоумышленник также въехал грузовым автомобилем в дом, где проживала семья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в двойном убийстве в Овидиополе взят под стражу без права на залог, - прокуратура. ФОТО

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месть 2-х летнему ребенку??? отсечь голову.. епта, это звиздец
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а накой ему каску с бронежилетом напялили?
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Что в этой голове? Кто им в голову вносит ?! Пожизненно!!!!
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Сколько средств народных потянет за собой этот недоумок а они сегодня нужны фронту, раненым и др. команда стрелку на поражение при попытке сопротивления решила много проблем.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПодозреваемый в убийстве женщины и ребенка в Овидиополе пошел на преступление из мести и хотел напугать Одессу. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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