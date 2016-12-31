 Подозреваемый в убийстве женщины и ребенка в Овидиополе пошел на преступление из мести и хотел напугать Одессу. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, 31-летнего злоумышленника задержали в течение суток после преступления в посадке недалеко от Овидиополя. На протяжении ночи он скрывался в одном из домов дачного кооператива в Овидиопольском районе.
По его словам, преступление он совершил из мести и намеревался запугать всю Одессу.
Напомним, что 29 декабря в Овидиополе была убита женщина и ребенок (им отсекли головы). Злоумышленник также въехал грузовым автомобилем в дом, где проживала семья.
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