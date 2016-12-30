 Водитель, везший в оккупированную Горловку 60 тыс. долл., пытался дать взятку пограничному наряду. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпограслужбы.
"Украинец ехал автомобилем "Митсубиси" из Бахмута в Горловку. Во время мероприятий проверки за пропуск автомобиля без проведения осмотра мужчина предложил пограничному наряду денежное вознаграждение в размере 8500 гривен и 100 долларов США. На такое предложение пограничники ответили категорическим отказом.
Автомобиль был выведен из общего потока для проведения углубленного осмотра. В результате проверки транспортного средства, в конструктивных особенностях автомобиля, были обнаружены денежные средства. Всего, по словам водителя, он перевозил 60 тыс долларов", - говорится в сообщении.
О выявленных средства были поставлены в известность правоохранительные органы. Проводятся фильтрационные мероприятия.
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