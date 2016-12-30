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Все про:взятка (3176) Госпогранслужба (2302) пограничники (993) Донбасс (11672) пункт пропуска (238)

 Водитель, везший в оккупированную Горловку 60 тыс. долл., пытался дать взятку пограничному наряду. ВИДЕО

взятка

Сегодня в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" гражданин Украины за беспрепятственный проезд автомобилем на оккупированную территорию Донбасса пытался дать пограничникам взятку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпограслужбы.

"Украинец ехал автомобилем "Митсубиси" из Бахмута в Горловку. Во время мероприятий проверки за пропуск автомобиля без проведения осмотра мужчина предложил пограничному наряду денежное вознаграждение в размере 8500 гривен и 100 долларов США. На такое предложение пограничники ответили категорическим отказом.

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Автомобиль был выведен из общего потока для проведения углубленного осмотра. В результате проверки транспортного средства, в конструктивных особенностях автомобиля, были обнаружены денежные средства. Всего, по словам водителя, он перевозил 60 тыс долларов", - говорится в сообщении.



О выявленных средства были поставлены в известность правоохранительные органы. Проводятся фильтрационные мероприятия.

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...8500 гривен и 100 долларов США...ці гопніки зовсім окуїли...десятина...6000бакінських це норма а за ту херню ще й штраф у розмірі половина...і це якщо не почне скиглити Источник: http://censor.net.ua/v421772
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Вот пазл и складывается: спонсоры террористов есть и на контролируемой Украиной территории. И, видать, их очень много. Ахметов, Пинчук, Медведчук, Вилкул - это только те, кто на поверхности. А ещё уйма из среднего и малого бизнеса.
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У каждого сепара два шнурка... Шнурков хватит!
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Так это понты для отчетности. Нужно конфисковать, разделить между пацанами, десятину в общак ветеранам, машину придурка со своим нотариусом переоформить, а самого придурка в расход. И на хрена нам об этом знать? Главное чтоб вата обосралась!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВодитель, везший в оккупированную Горловку 60 тыс. долл., пытался дать взятку пограничному наряду. ВИДЕО
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