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Все про:аэропорт (1151) Львов (3187) музыка (630) праздник (1469) Рождество (216)

 Хор исполнил рождественскую песню "Щедрик" во львовском аэропорту. ВИДЕО

В аэропорту Львова хор исполнил известную рождественскую песню "Щедрик".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, дирижер стояла на втором этаже, чтобы все 300 хористов могли ее видеть. Репетиция совместного пения была только одна - за десять минут до выступления. 

Среди слушателей были не только пассажиры, а и львовяне, которые приехали сюда специально.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Давайте праздновать Рождество сегодня, 25 декабря, вместе со всей Европой, вместе со всем миром", - Турчинов

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Я пишаюся тим, що у нас найкращий в світі "Щедрик"!!!
Всіх щиросердечно вітаю з наступаючим Новим Роком!
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