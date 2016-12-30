 Хор исполнил рождественскую песню "Щедрик" во львовском аэропорту. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, дирижер стояла на втором этаже, чтобы все 300 хористов могли ее видеть. Репетиция совместного пения была только одна - за десять минут до выступления.
Среди слушателей были не только пассажиры, а и львовяне, которые приехали сюда специально.
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Всіх щиросердечно вітаю з наступаючим Новим Роком!
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