 "Я понял, что деятельность этих формирований незаконна", - пособник боевиков освобожден от уголовной ответственности. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, житель Бахмута (Донецкая область) в марте 2015 года из-за материальных проблем вступил в незаконное вооруженное формирование террористической организации "ДНР". Он участвовал в патрулировании города и ремонтировал транспорт боевиков.
Со временем он решил покинуть террористов. Сотрудники СБУ предложили мужчине принять участие в программе "Тебя ждут дома". Поскольку он не принимал участия в боевых действиях и не совершал других преступлений, суд освободил его от уголовной ответственности.
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Вот это умище
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Или это по принципу: пароль "ромашка" знаешь?
- Знаю!
-Тогда, проходи.
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Люди совершают правонарушения, в том числе и солдаты, находящиеся в АТО, это жизнь. как говориться.
Порошенко, своим указом, помиловал несколько гандонов из числа захваченных сепаратистов, но не помиловал НИ ОДНОГО из своих солдат.
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А тепер згадайте що робить щур коли його заженуть в куток. І подумайте про те що цими несправедливо м'якими вироками Україна зберегла життя котрогось із своїх синів. Не таких Героїв як Ви, але вони теж воюють за неї. На передовій.
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а на передке в луганде, только кацапско-податые стоят?!
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