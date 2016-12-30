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 "Ми є тут для того, щоб у вас була рідна земля. Все дуже скоро буде добре!", - бойцы на передовой поздравили украинцев с наступающим Новым годом. ВИДЕО

Волонтеры фонда "Вернись живым" подготовили новогоднее видео с поздравлениями от бойцов АТО, которые несут службу в Донецкой и Луганской областях на востоке Украины.

В трогательном ролике свои поздравления украинцам передали военные 137-го отдельного батальона береговой охраны, 81-й отдельной аэромобильной бригады, 72-й и 54-й отдельных механизированных бригад, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Им там тяжело и холодно. Пусть знают, что мы их любим и думаем о них", - волонтеры-повара приготовили для бойцов на Донбассе новогодний салат оливье. ВИДЕО

Загрузка видео...
Съемки и монтаж осуществлен волонтерами фонда "Вернись живым".

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Безгранично благодарна этим Людям.
И все таки верю... что все будет хорошо)
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дякуемо, дай вам божьего благословения и вернитесь живыми и здоровыми!!ждем вас!! ГЕРОЯМ СЛАВА!!
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какие там поздравления... у меня слов не хватает что бы их высказать и передать ту благодарность и уважение которые эти ребята заслуживают-просто нет таких слов!
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Ребята с наступающим.Дай Бог вам здоровья и скорейшей победы.
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Если начнут с киева отстрел свиней у кормушки, то война закончится ещё быстрее 100%.
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Огромное спасибо и пусть хранит вас Господь, ваше оружие, смелость, отвага, доблесть, боевая дружба и выручка, самоотверженность и любовь к Украине !!! Возвращайтесь живыми с победой !!!
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Спасибо парни, с наступающим вас, возвращайтесь живыми!
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и на этом фоне гадя -пуля мертвенчук пинчук бойки и прочия ...братия ! как так можно?
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Ми є тут для того, щоб у вас була рідна земля. Все дуже скоро буде добре!", - бойцы на передовой поздравили украинцев с наступающим Новым годом. ВИДЕО
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