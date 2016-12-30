 "Ми є тут для того, щоб у вас була рідна земля. Все дуже скоро буде добре!", - бойцы на передовой поздравили украинцев с наступающим Новым годом. ВИДЕО

В трогательном ролике свои поздравления украинцам передали военные 137-го отдельного батальона береговой охраны, 81-й отдельной аэромобильной бригады, 72-й и 54-й отдельных механизированных бригад, сообщает Цензор.НЕТ. Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Им там тяжело и холодно. Пусть знают, что мы их любим и думаем о них", - волонтеры-повара приготовили для бойцов на Донбассе новогодний салат оливье. ВИДЕО
Съемки и монтаж осуществлен волонтерами фонда "Вернись живым".
И все таки верю... что все будет хорошо)
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