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 Лавров предложил Путину выслать из РФ 35 дипломатов США: "Взаимность - это закон дипломатии и международных отношений". ВИДЕО

Россия планирует объявить персонами нон грата 35 американских дипломатов - 31 сотрудника посольства в Москве и четырех из генконсульства в Санкт-Петербурге.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

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"Мы, конечно, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность - это закон дипломатии и международных отношений, - сказал он. - Поэтому МИД России вместе с коллегами из других ведомств внес предложение на рассмотрение президента России о том, чтобы объявить персонами нон грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из генконсульства в Санкт-Петербурге".

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"Кроме того, предложено запретить американцам пользоваться их дачей в Серебряном Бору и их складом на улице Дорожная", - добавил Лавров. "Рассчитываем, что эти предложения будут рассмотрены в самом оперативном порядке", - отметил он.

"Вчера администрация США, не приведя никаких фактов и доказательств, объявила о новой волне санкций в отношении Российской Федерации, - продолжил министр. - Под санкции попала ФСБ РФ, ряд других российских ведомств и физических лиц. Санкции также охватили наших дипломатов. 35 человек, работающих в Вашингтоне и в Сан-Франциско (31 в Вашингтоне и четверо в Сан-Франциско), должны покинуть США до конца дня 1 января".

По словам главы российского МИД, закрытые администрацией США российские объекты - дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд - предназначались для отдыха детей на зимних каникулах.

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"Нам запрещено пользоваться собственностью, которая является государственной собственностью Российской Федерации, - сказал он. - Это одна дача для отдыха наших сотрудников в Вашингтоне и вторая дача для отдыха наших сотрудников в представительстве России при ООН".

Напомним, вчера Обама подписал указ о новых санкциях против РФ. Они коснутся шести организаций, в том числе и ФСБ. Кроме того, США выслали из страны 35 российских дипломатов.
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Повезёт 35 америкосам - из ссылки досрочно вернуться домой, кацпсинам хуже - ходил по широким улицам вашингтона и сан Франциско, жрал от пуза, покупал качественный товар на сейлах, поливал грязью страну пребывания, строил ей козни, а тут - нежданный пендаль под жопу и белым лебедем в родные мухосрански и зажопински.
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Выслать с России всех иностранных граждан, огородить Россию железной стеной и залить это говно бетоном нахер.
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ну пеносы за втручання в выборы
а кацаепты чего ? мотив каков ?
"... а чего они песком бросаются... " ?
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Где живут дети ведущих российских политиков

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Головні расєйські скрєпи перевезли всіх своїх дітей в США та ЄС!
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кацапские дипломаты не обрадуются такой затее... дочку тоже предложил выслать?)))
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Лавров предложил Путину выслать из РФ 35 дипломатов США: "Взаимность - это закон дипломатии и международных отношений"

ну конь, бл@, ни чего в дипломатии не понимает! не высылать дипломатов США надо, а закрывать их посольства и консульства! Канада, тоже закрыть все диппредставительства! А ещё - Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония, Австралия, Финляндия, Польша, Прибалтика ...
оставить только представительства Л/ДНР, Приднестроья, Сирии, КНДР и ИГИЛ - истинный круг национальных интересов текущих руководителей РФ!

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Случилось отклонение от народного высказывания - старый конь таки насрал в борозду
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Оно думало "нас рать", а получилось что всем на них насрать
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Как из рога изобилия пасыполись накозания от обамы рассии.
Если бу это праизашло год назат хотябы я бы панел труса абаму а так палучаеться что трус пиред уходом как может больше хочеть падасрать трампу.
Хотя меня это все и радует но панимаю что это все а точнее бальшенство этога всего на маленький прамежуток времини
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Думаешь, Трумп будет сильно сопротивляться? Этош не намаз-кве, где правая рука, не знает, что задумала левая!
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Что задумал трус абама понятно, а вот что зделает трамп под вапросом.
Па логике он пайдет на уступки рассии в некаторых вапросах но в астольном папробует сахронить лицо.
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Акция скорби...
принеси дипломат под посольство Срасии

желательно с тротилом)))
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Самосабой, у этих 35 есть жоны и дети и паверь они все не гарят жиланием вернуться в рассию.
А вот высылаемым амерам в падовлыюшем бальшистве это в радость
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О! Лошать заговорило! Овса не просить, значит сытое!
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козломордыши очень любил на зимних каникулах ездить в США, теперь будете в усть-засранск ездить, шишки в тайге собирать.
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КРЫМский бандеровец ‏@CrimeaUA1 18 мин.18 минут назад
В Крыму выявили торговые точки, продававшие аналог Боярышника.
АНАЛОГ! БОЯРЫШНИКА!
Здорово мы зажили.
Спасибо, раха!
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А вот интересно, а ежели Абама выселит с Америки всех русских, всех детей и блядей кацапских вождей, то какой будет одыкватная реакция раши?
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давайте высылайте, мы готовы на это посмотреть :D


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А где ж теперь дети Васи Суходрищева из Тамбовской губернии отдыхать будут????Звери американцы
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"Лавров предложил Путину выслать из РФ 35 дипломатов США"

Та не, нужно всех выслать, отношения разорвать, студентов и бизнесменов - отозвать, деньги - обменять (на рубли, естественно), Макдональдсы - закрыть, авто, компьютеры и оргтехнику вернуть...
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Аха, мы его пропили, сострадание. Оно у нас было 2000-летней выдержки Хорошо пошло, однако, без похмельного синдрома.
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Так хуле ж - отстоялось, муть осела, можно и хлебнуть.
Толку с него всё одно не было - кому ни сострадай, всё одно в ответ кроме гадостей - ничего. Лучше уж выпить самим... Лехаим!
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Дебилы,б....! Они сами давно уже собрали вещи..Уверенна,что не менее чем неделю назад Обама их оповестил о намерении принять данное решение.
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А еще гр. Лошадёв предложил набрать в рот дерьма побольше и заплевать Американское посольство в Мацкве и Ген. консульство в Питере. Всем скрепно-ватникам: -" Тревога"!!! (Послевкусие от дерьма можно запить боярышником и закусить брюквой)...
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Ага щазз. Боярышник, йод и зеленка у них теперь по рецептам. Остался только антифрих и тормозуха.
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Вот и отлично! Чем больше плешивый карлик тявкает на Гориллу тем быстрее пойдут процессы по утилизации педерации!
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ю2кремль , ви собі на член наступили......тепер можна тільки впасти
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не зассіть..він даже помідори тракторами давив !
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А еще нужно в сррррочном порядке запретить фсем пиндосам покупать валенки, ватники, ягель, балалайки, матрешки и настойку боярышника!! И расстрелять фффсехктопрадал ладу калину в Омерику..
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Путин обыграл Обаму Хорощий дипломат удар Он дебудет высылать более того он пргласил детей дипломатов на елку в Кремль
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Насколько мне известно, в данной ситуации надо применять не принцип взаимности, а принцип реторсии с целью восстановления принципа взаимности.

Источник: http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/87238/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Сосите тунца калцапы,так вам и надо,Обама знатно вас на кукан натянул)))))
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ОПЯТЬ ЗАГОВОРИЛА ЛАВРОВАЯ ЛОШАДЬ ПОРОДЫ "ДЕБИЛЫ-БЛЯ" !!!!!!!!!!! А ТАК РАНЬШЕ ПРЕКРАСНО РЖАЛА !!!!!!!!!!!!!
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И получил за это от плешивого наградную подкову!
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предлагаю лавруше в качестве ответной меры разрезать ножницами на 4 части 35 своих банковских карточек от американских банковских счетов. это будет по-честному.
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомЛавров предложил Путину выслать из РФ 35 дипломатов США: "Взаимность - это закон дипломатии и международных отношений". ВИДЕО
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