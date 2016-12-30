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 В "Укроборонпроме" заявили о выполнении на 100% государственного оборонного заказа 2016 года. ВИДЕО

Предприятия-участники Государственного концерна “Укроборонпром” на 100% выполнили государственный оборонный заказ 2016 года.

"В ответ на все упреки о безоружности украинского войска новой и современной техникой сообщаем, что именно по ГОЗу Концерн поставляет новую, изготовленную с нуля, и модернизированную технику в ВСУ", - сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе госконцерна.

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"Выполнение государственного оборонного заказа является главным приоритетом нашей деятельности, это результат работы и тесного сотрудничества всех предприятий "Укроборонпрома", а также приобщенных к этому процессу отечественных производителей. 80 тысяч наших работников и более 200 тысяч рабочих предприятий-смежников своевременно и качественно справились с задачей государства", - заявили в "Укроборонпроме".

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В целом по государственному оборонному заказу от "Укроборонпрома" военным передано 2139 единиц нового и модернизированного ВВТ (вооружения и военной техники). Из них бронетанковой техники - 109 единиц; вооружение воздушных сил и ПВО - 36 единиц; ракетно-артиллерийского - 766 единиц, а ракет и боеприпасов - 712; специальной техники, это средства связи, радиоэлектронной борьбы и навигации - 516 единиц.

Отметим, что кроме производства и модернизации новой техники, которая контрактуется по государственному оборонному заказу, Концерн выполняет работы согласно подписанным договорам восстанавливая и ремонтируя военную технику. Поэтому за 9 месяцев работы в 2016 году "Укроборонпром" в целом передал в войска 6209 единиц нового, модернизированного и отремонтированного ВВТ.

Как сообщается, концерн с каждым годом увеличивает долю изготовленного вооружения, которое передается в ВСУ. Больше всего нового ВВТ для армии производят ДККБ "Луч", Харьковское конструкторское бюро им. А.А. Морозова, НПК "Прогресс", ГАХК "Артем", НТК "Завод точной механики", ГП "Оризон-Навигация" и ЦКБ "Протон", модернизируются на ГП "Одесский авиационный завод" и ГП "ЗДАРЗ "Мигремонт".

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"Мы и в дальнейшем готовы обеспечивать украинскую армию всем необходимым. Спасибо нашим работникам за выполненную работу", - добавили в "Укроборонпроме"

Информационные атаки, ложные популистские лозунги о зависимости украинского ОПК от России и попытки саботировать работу украинского ОПК - все это имеет место на фронте гибридной войне, которая коснулась и "Укроборонпрома". В независимости от этого Концерн уже третий год подряд обеспечивает украинскую армию заказанным вооружением и техникой в соответствии с утвержденными планами", - добавили в пресс-службе госконцерна.

Напомним, что в этом году "Укроборонпром" также разработал и представил новейшие образцы вооружения для украинской армии, а именно: беспилотный минибронетраспортер "Фантом", БпАК "Горлица", самоходный минометный комплекс, отечественные минометы по стандартам НАТО, боевые модули "Тайпан", "Вий", "Дуплет" и много другой техники.



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Це повний провал! Жодного танку Т-64 БМ Булат за три роки, а Порошенко обіцяв перед бійцями влітку 2014 десятки, сотні Булатів замість проданих в Тайланд танків БМ Оплот. Оплоти віддали тайцям, але пробний контракт на 49 танків та БРЕМ досі не виконали і тому основне замовлення Тайланду на 200 танків пішло китайцям, тобто великий контракт, заради якого ми віддавали надсучасні танки які потрібні на фронті, ми просрали! На танках та бронетехниці досі немає сучасного українського динамічного та активного захисту - Дуплет, Ніж, Ніж-Л, Ракетка, Заслін, Шершень, які ми намагаємось продавати по всьому світові!!!!! А що на війні динамічний та активний захист БТР, БМП, МТЛЮ та танків не потрібний? Навіщо вішати на танки старі блоки ДЗ Контакт-1 який вже вивітрився і не спрацьовує і навіть коли спрацьовує вже не може відбити сучасні російські ракети ПТРК подвійної дії! Чому ми не намагаємось зберегти нашу бронетехніку, яка для нас на вагу золота? Де БТР-4Е, чому їх не роблять масово? Де БМ Дозор, казали що розпочато масове виробництво, де вони? Де важкі БМПТ-64 про які йдуть розмови вже три роки? Де триосні MRAP бронемашини які витримують протитанкові міни та постріли зенітки? Де українську корвети та фрегати, де відновлений ракетний крейсер який стоїть роками вже готовий на 90%? Укроборонпром знову провалив оборонне замовлення 2016 і не зміг поставити нічого з критично важливого обладнання, керованої зброї та нової бронетехніки! Укроборонпром треба ліквідувати та створити міністерство оборонної промисловості і призначати міністра рішенням Верховної Ради, а не рішенням корумпованого Президента в якого працюють власні оборонні заводи!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ "Укроборонпроме" заявили о выполнении на 100% государственного оборонного заказа 2016 года. ВИДЕО
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