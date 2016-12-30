 В "Укроборонпроме" заявили о выполнении на 100% государственного оборонного заказа 2016 года. ВИДЕО

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"Выполнение государственного оборонного заказа является главным приоритетом нашей деятельности, это результат работы и тесного сотрудничества всех предприятий "Укроборонпрома", а также приобщенных к этому процессу отечественных производителей. 80 тысяч наших работников и более 200 тысяч рабочих предприятий-смежников своевременно и качественно справились с задачей государства", - заявили в "Укроборонпроме".
В целом по государственному оборонному заказу от "Укроборонпрома" военным передано 2139 единиц нового и модернизированного ВВТ (вооружения и военной техники). Из них бронетанковой техники - 109 единиц; вооружение воздушных сил и ПВО - 36 единиц; ракетно-артиллерийского - 766 единиц, а ракет и боеприпасов - 712; специальной техники, это средства связи, радиоэлектронной борьбы и навигации - 516 единиц.
Отметим, что кроме производства и модернизации новой техники, которая контрактуется по государственному оборонному заказу, Концерн выполняет работы согласно подписанным договорам восстанавливая и ремонтируя военную технику. Поэтому за 9 месяцев работы в 2016 году "Укроборонпром" в целом передал в войска 6209 единиц нового, модернизированного и отремонтированного ВВТ.
Как сообщается, концерн с каждым годом увеличивает долю изготовленного вооружения, которое передается в ВСУ. Больше всего нового ВВТ для армии производят ДККБ "Луч", Харьковское конструкторское бюро им. А.А. Морозова, НПК "Прогресс", ГАХК "Артем", НТК "Завод точной механики", ГП "Оризон-Навигация" и ЦКБ "Протон", модернизируются на ГП "Одесский авиационный завод" и ГП "ЗДАРЗ "Мигремонт".
"Мы и в дальнейшем готовы обеспечивать украинскую армию всем необходимым. Спасибо нашим работникам за выполненную работу", - добавили в "Укроборонпроме"
Информационные атаки, ложные популистские лозунги о зависимости украинского ОПК от России и попытки саботировать работу украинского ОПК - все это имеет место на фронте гибридной войне, которая коснулась и "Укроборонпрома". В независимости от этого Концерн уже третий год подряд обеспечивает украинскую армию заказанным вооружением и техникой в соответствии с утвержденными планами", - добавили в пресс-службе госконцерна.
Напомним, что в этом году "Укроборонпром" также разработал и представил новейшие образцы вооружения для украинской армии, а именно: беспилотный минибронетраспортер "Фантом", БпАК "Горлица", самоходный минометный комплекс, отечественные минометы по стандартам НАТО, боевые модули "Тайпан", "Вий", "Дуплет" и много другой техники.
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