 Знаковое и самое запоминающееся видео 2016 года по версии Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Загрузка видео...

Загрузка видео...

Загрузка видео...

Загрузка видео...

Загрузка видео...

Загрузка видео...

Загрузка видео...

Загрузка видео...

Загрузка видео...

Загрузка видео...

Загрузка видео...

Загрузка видео...

Самым резонансным событием начала уходящего года стал приговор украинской летчице Надежде Савченко, вынесенный московским судом, который назначил ей наказание в 22 года лишения свободы.Уже в мае после долгих переговоров Савченко обменяли на российских военнослужащих Александрова и Ерофеева, задержанных на ДонбассеГлавным политическим событием апреля в Украине стала новая премьериада. После отставки премьер-министра Арсения Яценюка, парламент избрал на эту должность Владимира Гройсмана. Такое решение поддержали 257 народных депутатов."Я вам покажу, что такое управление государством", - эмоционально заявил Гройсман перед голосованием в ответ оппонентам, скандирующим "Ганьба!" в сессионном зале.Май ознаменовался блестящей победой украинской певицы Джамалы на песенном конкурсе "Евровидение-2016" в шведской столице Стокгольме. По результатам голосования национальных жюри стран-участниц Евровидения-2016 и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла.По результатам референдума, состоявшегося 23 июня и получившего название Brexit, 51,9% британцев проголосовали за выход страны из ЕС. Это, наверное, самое большое потрясение для ЕС в уходящем году. После объявления результатов референдума премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил об уходе с должности, на мировых рынках и биржах начался обвал, а курс британского фунта упал до 30-летнего минимума. Президент Европейского совета Дональд Туск, комментируя результаты британского референдума, заявил, что ЕС решительно настроен сохранить единство на уровне 27 стран.В ночь с 14 на 15 июля в Ницце грузовик, заехавший на Английскую набережную, задавил десятки людей, отмечавших День взятия Бастилии. Грузовик проехал по набережной около двух километров. Очевидцы сообщили, что он специально ехал зигзагами, чтобы задавить как можно больше людей. Полиция обезвредила преступника, но его жертвами стали 84 человека. Среди них, один украинец.Участие украинских спортсменов в Олимпиййских играх в Бразилии было названо многими, как самое провальное. Украинцам удалось завоевать всего 11 медалей: "золото" у Олега Верняева и Юрия Чебана, "серебро" у Олега Верняева, Павла Тимощенко, Сергея Кулиша, Жана Беленюка и женской сборной по фехтованию на саблях, "бронза" - у Ольги Харлан, Богдана Бондаренко, Анны Ризатдиновой и каноэ-двойки Тараса Мищука и Дмитрия Янчука.Выступление украинских паралимпийцев в Рио-де-Жанейро, напроти, стало сенсационным. За 10 дней соревнований наши спортсмены завоевали 117 наград (41 "золото", 37 "серебра" и 39 "бронзы") и установили новый медальный рекорд Украины на Паралимпиадах. Предыдущий рекорд был установлен на Паралимпиаде-2012 в Лондоне. Тогда наши паралимпийцы завоевали 84 медали.В День Независимости Украины в центре столицы прошел военный парад.Украинские бойцы на передовой в этот день провели необычную спецоперацию и устроили праздничный салют практически возле позиций российских боевиков. Террористы открыли огонь на поражение, но было поздно - наши военные отошли на безопасное расстояние.Праздничную "диверсию" устроили неизвестные и в центре оккупированного Донецка. На пересечении улицы Артема и Таманского проспекта из уличных динамиков зазвучал гимн Украины. По реакции прохожих видно, что музыка звучала громко и они оборачивались в сторону источника звука.В августе российские власти заявили о захвате "крымские диверсантов" на территории оккупированного полуострова. ФСБ опубликовала видео допроса с жителем Запорожской области Евгением Пановым, назначенным российскими спецслужбами "членом диверсионной группы", якобы готовившей теракты в оккупированном Крыму.Позже российские спецслужбы показали и других "диверсантов" - Андрея Захтея и Ридвана Сулейманова.Черным для новых украинских патрульных стал сентябрь. От рук преступника погибли исполняя свой служебный долг полицейские из Днепра Артем Кутушев и его напарница Ольга Макаренко.Сенсационным результатом завершились президентские выборы в США. Победу на которых одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.В этом году завершилось строительство новой защитной арки над четвертым энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Надвигание нового безопасного конфайнмента происходило с помощью специальной системы, которая состоит из 224 гидравлических домкратов и позволяет передвигать конструкцию на расстояние 60 см за один цикл. Арка была построена неподалеку от 4-го энергоблока ЧАЭС и должна была преодолеть 327 метров, чтобы накрыть объект "Укрытие". В эксплуатацию арку планируют ввести через год, а затем - демонтировать старый саркофаг и извлечь ядерные отходы.Средства на строительство нового конфайнмента, который обошелся в 1,5 млрд евро, собраны странами-донорами чернобыльского фонда "Укрытие", распорядителем средств является ЕБРР.В конце года обострилась ситуация на Донбассе. Самые активные бои шли на светлодарской дуге. Во время боев на Светлодарской дуге погибло девять украинских бойцов. Потери противника, по данным различных источников, составили порядка 20 человек убитыми.После четырех лет ожесточенных боев, сирийский диктатор Асад при поддержке России вернул под свой контроль Алеппо - крупнейший город страны. Министерство обороны режима показало захваченный и разрушенный российскими бомбардировками город.