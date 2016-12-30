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 "Им там тяжело и холодно. Пусть знают, что мы их любим и думаем о них", - волонтеры-повара приготовили для бойцов на Донбассе новогодний салат оливье. ВИДЕО

Неравнодушные киевляне объединились, чтобы устроить праздник бойцам в зоне АТО и приготовили для них салат оливье.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, работу повара-волонтеры организовали посменно и уже накрошили 200 ведер. Частью салата уже лакомятся на передовой. На днях туда отвезли тонну продукта. Шутят, что в этом году идут на рекорд и надеются, что к следующему Новому году салат готовить не придется - бойцы вернутся домой с победой.
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Справа в тім що цей салат має дуже обмежений термін придатності, а це ризик. Я колись його наївся "на всю оставшуюся жізнь."
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Зберігати його треба в розібраному вигляді, змішувати лише при подачі. А так да, згоден, не той продукт щоб везти на фронт
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сейчас не лето, герметично упаковать, заправлять майонезом на месте и все будет в порядке
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Везут нарезки только. А там уже ребята смешают, посолят и т.д. Я знаю волонтеров из Павлоградского района, так они даже борщи посылают на фронт. Надо только положить в кастрюлю, добавить воды и закипятить. все продуманно.
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А вот люди, о которых статья, не парятся на этот счет, а делают доброе дело.
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Молодцы девушки. Я тоже на петарды для сепаров через "Повернись живим" передал. Это самые лучшие петарды и фейерверки на Новый год, не покупайте гавно в магазинах, передавайте нашим ребятам на передовую, они позажигают
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Яскравий наочний приклад єднання армії та народу України..Велика подяка жіночкам..
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Умнички!!! как когда-то говорилось--НАРОД И АРМИЯ ЕДИНЫ!!! С наступающим всех украинцев!!!
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Съесть тонну оливье, особенно, на Новый Год - это легко.
На передовую можно отправить хоть фуру, и она сразу разойдется.
Девушки знают, что делают.
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