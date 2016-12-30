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"Им там тяжело и холодно. Пусть знают, что мы их любим и думаем о них", - волонтеры-повара приготовили для бойцов на Донбассе новогодний салат оливье. ВИДЕО
Неравнодушные киевляне объединились, чтобы устроить праздник бойцам в зоне АТО и приготовили для них салат оливье.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, работу повара-волонтеры организовали посменно и уже накрошили 200 ведер. Частью салата уже лакомятся на передовой. На днях туда отвезли тонну продукта. Шутят, что в этом году идут на рекорд и надеются, что к следующему Новому году салат готовить не придется - бойцы вернутся домой с победой.
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На передовую можно отправить хоть фуру, и она сразу разойдется.
Девушки знают, что делают.
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