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Все про:армия (7180) оружие (3506) Пашинский (434) ракеты (430) Россия (64472)

 Украина обошла Россию в ракетном оружии, - Пашинский. ВИДЕО

Украина обошла Россию в ракетном оружии.

На сегодня в Украине разработано ракетное оружие, которого нет в России. Об этом в эфире "5 канала" в программе "Взгляд" заявил председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, заместитель председателя фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы начали новые программы. И я абсолютно хочу проинформировать, что за год мы сделали уникальные вещи... Я ответственно заявляю, мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, которые будут этим пользоваться", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина провела еще одни испытания ракеты собственного производства. ВИДЕО

Пашинский отметил: "Мы получили оружие, Россия не смогла сделать такой аналог, который есть, например, в США, но который в США стоит колоссальных денег".
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клоун жириновский тоже вещает что в россии оружие круче, чем в америке. А пашинский замыливает глаза людей свои коррупционные схемы
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С точки зрения глобально-планетной,
Аэрокосмическо-самолето-ракетной:
JEDEM--DAS SEINE(C) с МЕНТалитетом своим..
Вот пуцька и обрезан,и заточен быть джавдетовым,
А Порох должен и обязан быть,подобно Сухову,сухим.
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Современные мобильные ракетные комплексы средней и большой дальности «земля-земля»,готовые нанести удар по АЭС россии,вот гарантия нашей безопасности на случай глобального конфликта и это не надо скрывать,агрессор должен знать что он может получить в ответ.И ядерного оружия в итоге не надо.
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если в армии появятся и долетит (через ПВО... у них оно есть, в отличии от нас.).
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Напрягает, что это говорит Пашинский....- отчаянный воришка, чтоб ракета не получилась из фанеры за 300 млн.дол.......
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Я так понимаю на этом форуме можно загонять любые новости, под соусом "пэрэмоги" и они будут приняты на святую веру. Не нужны ни пруфы, ни другие доказательства, просто сказал ( а кто? Пашинский? так его же вроде не любят?) Но новость то приятная, и поэтмоу можно верить. ТАк и выбирают порошенков, да индюковичев, лол.
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да, это непорядок, как и то, что на этом форуме новости могут появляться даже от Глухих...
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во всем обошли, везде опередили... а вечная война для быдла и АТО для всех остальных продолжается.
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Реально на передке нет самого необходимого, после всех брехливых и бравурных слов Порошка в момент передачи не понятно кому новой и восстановленной техники, а этому упырю нет причин доверять и подавно. На рожу его поглядите брехливую.
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Перевожу что сказало зто уебище ! Мы спиздили кучу денег на то что засекречено и никто проверить не сможет ! А в результате будут какие то ракеты,они может даже летать в следующем году будут,наверное !!!
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Всё, что сделано на Украине - сделано либо ногами, либо через задницу. Примеров тому достаточно:бронеавтомобиль "Позор", ракета "Зенит" с морским стартом, тайландские танки "Оплот", иракские БТР-4.
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Пашинский хочет повторить подвиг Мюнхаузена.Оседлать ракету и повести её на кремль
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г. Каменское (бывшее оккупационное название Днепродзержинск) переработка урановых руд и производство всех видов обогащённого урана велись с 1948 года вплоть до ужасной непростительной ошибки отказа Украиной 1994 г от ядерного оружия.
При подписании "Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия"....
Предприятие перерабатывало руду из расположенных неподалеку огромных желтоводских урановых залежей. Комбинат -ПХЗ, именно на нём днепродзержинский уран использовался при испытаниях первой советской атомной бомбы в коммуно - фашистской кровавой тюрьме народов ссср и в производстве первых ядерных боеголовок.
Украина, Каменское (Днепродзержинск), в начале 1948 года было начато строительство ПХЗ и уже в 1949 года на заводе получен первый обогащённый уран, и уже в августе 1949 года на полигоне в Семипалатинске из него была взорвана первая в кровавой тюрьме народов ссср украинская атомная бомба.
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Приднепровский химический - объект №906 ( ПХЗ ).
Международная обстановка не допускала промедления с осуществлением этого атомного объекта, поэтому строительство его велось «силовым» методом , первоочередные объекты, построили всего за 3 года.
Правда когда в 1953 году завод был обследован специалистами отдела биофизики Института гигиены труда и профзаболеваний ссср. Были выявлены: запыленность радиоактивной пылью рабочих мест на уровне 200-300 норм, содержание радона в воздухе - 35 норм, загрязненность рук, тела, спецодежды ураном - 130-300 норм.
…Изначально уран извлекался из шлака. В доменной печи №6 Днепровского металлургического завода переплавляли криворожскую руду, в которой содержалось до 0,7% урана. По имеющимся данным, за 40 лет работы ДП-6 от радиации умерли 12 тысяч человек. Обогащённый уран коммуно - фашистской стране нужен был любой ценой. Позарез нужен он и сейчас для восстановления своего так преступно утраченного статуса ядерной державы .
И все оставшиеся в Украине технологические мощности и тех -документация позволяют быстро начать выпуск обогащённого урана уже в Украинском демократическом государстве и восстановить свой бывший статус Великой ядерной державы.
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Официальной информации относительно того, будет этот ОТРК браться на вооружение украинской армией, или только будет производиться на экспорт, пока нет.
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Пашинский,смотрю тоже,наряду с Турчиновым,взялся за перо.Тоже в жанре "фантастика"...)))
То "Миры Тымчука",то "Хроники Турчинова",теперь вот "Человек-ракета" от Пашинского...)))
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Ну наконец-то Россия перестала быть ракетной державой.
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Пашинский ...сдохни, п и з д у н , разработали они (в 80-2000гг), где оно ??завтра не дай бог полезут, будешь чертежами отбиваться??...нас количеством закидают...старьем.
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