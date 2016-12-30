 Украина обошла Россию в ракетном оружии, - Пашинский. ВИДЕО

"Мы начали новые программы. И я абсолютно хочу проинформировать, что за год мы сделали уникальные вещи... Я ответственно заявляю, мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, которые будут этим пользоваться", - отметил он.
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Пашинский отметил: "Мы получили оружие, Россия не смогла сделать такой аналог, который есть, например, в США, но который в США стоит колоссальных денег".
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Аэрокосмическо-самолето-ракетной:
JEDEM--DAS SEINE(C) с МЕНТалитетом своим..
Вот пуцька и обрезан,и заточен быть джавдетовым,
А Порох должен и обязан быть,подобно Сухову,сухим.
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г. Каменское (бывшее оккупационное название Днепродзержинск) переработка урановых руд и производство всех видов обогащённого урана велись с 1948 года вплоть до ужасной непростительной ошибки отказа Украиной 1994 г от ядерного оружия.
При подписании "Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия"....
Предприятие перерабатывало руду из расположенных неподалеку огромных желтоводских урановых залежей. Комбинат -ПХЗ, именно на нём днепродзержинский уран использовался при испытаниях первой советской атомной бомбы в коммуно - фашистской кровавой тюрьме народов ссср и в производстве первых ядерных боеголовок.
Украина, Каменское (Днепродзержинск), в начале 1948 года было начато строительство ПХЗ и уже в 1949 года на заводе получен первый обогащённый уран, и уже в августе 1949 года на полигоне в Семипалатинске из него была взорвана первая в кровавой тюрьме народов ссср украинская атомная бомба.
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Международная обстановка не допускала промедления с осуществлением этого атомного объекта, поэтому строительство его велось «силовым» методом , первоочередные объекты, построили всего за 3 года.
Правда когда в 1953 году завод был обследован специалистами отдела биофизики Института гигиены труда и профзаболеваний ссср. Были выявлены: запыленность радиоактивной пылью рабочих мест на уровне 200-300 норм, содержание радона в воздухе - 35 норм, загрязненность рук, тела, спецодежды ураном - 130-300 норм.
…Изначально уран извлекался из шлака. В доменной печи №6 Днепровского металлургического завода переплавляли криворожскую руду, в которой содержалось до 0,7% урана. По имеющимся данным, за 40 лет работы ДП-6 от радиации умерли 12 тысяч человек. Обогащённый уран коммуно - фашистской стране нужен был любой ценой. Позарез нужен он и сейчас для восстановления своего так преступно утраченного статуса ядерной державы .
И все оставшиеся в Украине технологические мощности и тех -документация позволяют быстро начать выпуск обогащённого урана уже в Украинском демократическом государстве и восстановить свой бывший статус Великой ядерной державы.
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То "Миры Тымчука",то "Хроники Турчинова",теперь вот "Человек-ракета" от Пашинского...)))
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