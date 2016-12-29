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Все про:Россия (64451) развитие (45) Парфенов (23)

 "У нас люди могут травиться жидкостью для ванн "Боярышник". Тут все страшно. Это отставание навсегда", - российский журналист Парфенов. ВИДЕО

Динамика развития России сегодня не отличается от брежневского периода советских времен, а уровень развития очень низок по сравнению с другими странами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Дождь, об этом заявил российский журналист Леонид Парфенов.

"Я как человек 60-го года рождения, я помню эту стабильность Леонида Ильича, у которого рейтинг был - какие там 146%, 289 был у него. И что? У нас 72 год не отличался от 73-го, а 73-й не отличался от 74-го... И сейчас ведь то же самое. Мы в этой архаике, в этом отставании... Знаете, как Греф (ред. - председатель правления Сбербанка России Герман Греф) говорил: "Вы сядьте в автомобиль "Тесла" и поймите: "Добро пожаловать в будущее оно наступило, а вы ничего про это не знали"... Там уже беспилотники скоро будут ездить. Это называется отставание навсегда. Одно дело если какая-то маленькая страна на задворках мира. Но нас по прежнему 140 миллионов, мы самая большая европейская страна и у нас могут люди травится жидкостью для ванн "Боярышник. Тут все страшно", - говорит Парфенов.
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Смотрите также: "Если бы не хавали, то не втюхивали бы", - российский журналист Парфенов о росТВ и россиянах. ВИДЕО
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Молодец, конечно. Только где он там людей рассмотрел?
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Да не гони нет там людей вы Мордор а он и должен быть страшным
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Уголок циника ‏@cynicarea 11 ч11 часов назад

Есть в России такая примета:
если за минуту до Нового Года вы видите этот ебальник,
то ничего хорошего в этом году вам ждать не приходится
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Напрасно они Боярышник запретили.... Народ проспится и спросит куда подевали батюшку царя.....
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Плять...Давно ли у нас алкаши травились водкой???? Вы дебилы???? http://www.segodnya.ua/analytics/v-ukraine-alkogol-ubivaet-lyudey-kak-ne-stat-zhertvoy-otravleniya-755473.html
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Любой спиртной напиток объемом более литра называется «Кацаппьяно»....
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Що найцікавіше - навіть Парфьонов вірить , що їх там 140 млн ... це точно клініка .
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Только русский человек услышав слово "пол-литра" не станет спрашивать
пол-литра чего?
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по-моему самый звездец в том что они этим гордятся
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Судя по всему его били долго...и возможно ногами.....
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жидкостью сейчас травиться,допустим, будут меньше.Но ведь клей ПВА,стекломой ,тормозуха спасет их.
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если в Иркутске открутить крышечку с бутылочки боярышника,
то где-то в далекой Панаме, можно унюхать его дивный аромат...
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А люди у вас какие страшные,с виду вроде ничего,а нутро звериное...
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Чо за срам. А когда было по другому. И сто лет назад так было и двести и триста и... И в будущем то же так будет. Я ему отвечу на его вопрос, в чем разница. Разница в том что до не давно изменения происходили, но очень медленно. А теперь просто на глазах. Это Тоффлер назвал "Футурошок" В книге с таким же названием. Это видно по Парфенову, то есть по его вывалившемуся языку.
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парфен красава, третий десяток лет на ТВ, а всё придерживается одного репертуара - кровь, говно, треш и угар. И да - свободы в рашке нет. Это он, наверняка, тоже не забыл сказать.
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Може я ненормальний ,але я ржу після слів про "жидкості для ванн"
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Леонид, ну вы же ничего не сделаете. Вы себя измениить не можете, и еще Украину вернуть в эту гадость пытаетесь.
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