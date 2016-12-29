 "У нас люди могут травиться жидкостью для ванн "Боярышник". Тут все страшно. Это отставание навсегда", - российский журналист Парфенов. ВИДЕО

"Я как человек 60-го года рождения, я помню эту стабильность Леонида Ильича, у которого рейтинг был - какие там 146%, 289 был у него. И что? У нас 72 год не отличался от 73-го, а 73-й не отличался от 74-го... И сейчас ведь то же самое. Мы в этой архаике, в этом отставании... Знаете, как Греф (ред. - председатель правления Сбербанка России Герман Греф) говорил: "Вы сядьте в автомобиль "Тесла" и поймите: "Добро пожаловать в будущее оно наступило, а вы ничего про это не знали"... Там уже беспилотники скоро будут ездить. Это называется отставание навсегда. Одно дело если какая-то маленькая страна на задворках мира. Но нас по прежнему 140 миллионов, мы самая большая европейская страна и у нас могут люди травится жидкостью для ванн "Боярышник. Тут все страшно", - говорит Парфенов.
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Есть в России такая примета:
если за минуту до Нового Года вы видите этот ебальник,
то ничего хорошего в этом году вам ждать не приходится
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пол-литра чего?
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то где-то в далекой Панаме, можно унюхать его дивный аромат...
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