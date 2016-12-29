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 "Я понял, что денег мне не дадут. Тем более, не будет квартиры в Донецке", - боевик "ДНР" сдался СБУ. ВИДЕО

Житель Донецкой области, воевавший на стороне российских боевиков "ДНР" сдался сотрудникам СБУ по программе "Тебя ждут дома".

Как сообщает Цензор.НЕТ, гражданин Украины начал свое сотрудничество с боевиками в 2014 году. Утверждает, что все началось с объявления в интернете.

"Было написано многообещающе: дадут квартиру в Донецке, будут хорошо платить деньгами и чуть помогут лекарствами, если родители нуждаются... Мне выдали форму, дали пистолет Макарова и удостоверение"ДНР", - рассказывает экс-боевик.
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За чертой бедности официально живут около 22 миллионов россиян, еще 5 миллионов зарабатывают в месяц не более семи с половиной тысяч рублей.
https://www.youtube.com/watch?v=H0ULYSfGMEc
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надеюсь, у нас его местом проживания на ближайшие пару лет обеспечат
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не, его простят и отпустят. Будут еще пособие платить.
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Очередной "стоял на блокпосту, никого не трогал"?
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За то в Киеве сразу дали 20тиместную коммуналку в Лукьяновке.. соседи - АТОшники.. ..
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русский мир в своем настоящем лице, убивать за обещания
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Ну раз не дали денег и квартиру-то можно и сдаться...а вот если бы дали,да платили прилично-почему бы и не воевать?укропов бы накрошил прилично...
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Рассея-матушка домбасян и крысчан не любит! Приемные они у нее
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Но кто то же финансирует войну,кто оружием,а кто денюжкой с гуманитаркой??
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"на вечеринке я сидела между двух серёж, мне сказали: загадывай желание, я загадала, но сбылось не моё желание, а их..."
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Гражданство чье было на момент задержания?
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Гы..надо было с российским флагом бегать, вот нашему параолимпийцу дали квартиру.
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