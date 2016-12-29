"Я понял, что денег мне не дадут. Тем более, не будет квартиры в Донецке", - боевик "ДНР" сдался СБУ. ВИДЕО
Житель Донецкой области, воевавший на стороне российских боевиков "ДНР" сдался сотрудникам СБУ по программе "Тебя ждут дома".
Как сообщает Цензор.НЕТ, гражданин Украины начал свое сотрудничество с боевиками в 2014 году. Утверждает, что все началось с объявления в интернете.
"Было написано многообещающе: дадут квартиру в Донецке, будут хорошо платить деньгами и чуть помогут лекарствами, если родители нуждаются... Мне выдали форму, дали пистолет Макарова и удостоверение"ДНР", - рассказывает экс-боевик.
https://www.youtube.com/watch?v=H0ULYSfGMEc
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