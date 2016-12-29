 "Кровавая собака Турчинов готов к новым военным действиям", - кремлевские пропагандисты хотят штурмовать украинские города, как сирийский Алеппо. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, Ищенко отметил, что посылать российскую пехоту в крупные украинские города не стоит потому, что это грозит большими потерями. Кофман заявил, что как только "наши войска подходят к любому городу украинская армия его всегда оставляет".
Пропагандист Соловьев привел пример сирийского Алеппо, который был "захвачен быстро". Смотрите также: "Вы слабые, мерзкие, ничтожные предатели своей Родины", - кремлевский пропагандист Соловьев экс-"регионалам" Левченко, Бондаренко и Олийныку. ВИДЕО
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