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 "Кровавая собака Турчинов готов к новым военным действиям", - кремлевские пропагандисты хотят штурмовать украинские города, как сирийский Алеппо. ВИДЕО

В пропагандистской программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1" бывший "министр иностранных дел "ДНР" Александр Кофман и сбежавший в Россию украинский политолог Ростислав Ищенко обсудили захват украинских городов армией РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Ищенко отметил, что посылать российскую пехоту в крупные украинские города не стоит потому, что это грозит большими потерями. Кофман заявил, что как только "наши войска подходят к любому городу украинская армия его всегда оставляет".

Пропагандист Соловьев привел пример сирийского Алеппо, который был "захвачен быстро".
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Смотрите также: "Вы слабые, мерзкие, ничтожные предатели своей Родины", - кремлевский пропагандист Соловьев экс-"регионалам" Левченко, Бондаренко и Олийныку. ВИДЕО


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У политологов такая работа рассматривать все варианты и потом говорить какие не реалистичные.
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Когда в Рашке кончаются деньги, ну дайте им хоть покиздеть.
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Дикий ТРЭШ!!! Цензор, зачем это выкладывать? У меня чуть глаза и уши не закровоточили во время просмотра...
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