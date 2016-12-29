 Иностранец, ограбивший банк на Одесчине, задержан при попытке пересечения границы, - Нацполиция ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, трое неизвестных мужчин проникли в помещение банка, расположенного в поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района, и, угрожая кассиру пистолетом, завладели деньгами в сумме более ста тысяч гривен.
Преступники завладели денежными средствами в сумме 99 852 гривен, 5000 российских рублей, 200 долларов США и 85 евро, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле.
Около 18.10 в дежурную часть Белгород-Днестровского отдела полиции поступило телефонное сообщение о нападении.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая установила обстоятельства происшествия и приступила к работе. Потерпевшая назвала приметы преступников, ориентировки были направлены во все территориальные подразделения полиции.
С целью установления свидетелей происшествия и лиц, совершивших указанное уголовное преступление, правоохранители провели подворовые обходы и опросили соседей, которые живут неподалеку от места преступления.
В ходе проведения первоочередных следственных действий неподалеку от места совершения преступления был обнаружен автомобиль Kia Ciara с механическими повреждениями, на котором передвигались злоумышленники.
Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции и Государственной пограничной службы Украины на одном из пунктов пропуска в Белгородском районе Одесской области один из подозреваемых - 23-летний гражданин соседнего государства - был задержан. Местонахождение двух других устанавливается, ведется следствие.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 3 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Согласно действующему законодательству за совершенное уголовное преступление предусмотрено наказание от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
2152 9
Двое сутенеров, втягивавших девушек в занятие проституцией, задержаны в Харькове. ФОТО(22)
Гражданин Украины, разыскиваемый Интерполом за изнасилование и избиение, задержан в аэропорту(4)
Задержан россиянин, пытавшийся незаконно пробраться в Польшу. ФОТО(9)
Пограничники помогли полицейским задержать грабителя банка на Одесчине(1)
Одесский «регионал» Барвиненко открыл приёмную в психбольнице(0)
Задержаны члены банды, занимавшейся похищениями и ограблениями в Кривом Роге, - полиция. ФОТОрепортаж(12)
Генерал российского МВД лопатой забил до смерти гостя и изувечил его жену(186)
Ответить
бутрики и чай в бутылке, из под фанты, не тронули.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить