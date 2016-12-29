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Все про:банки (1434) задержание (4727) ограбление (1082) Нацполиция (5263) Белгород-Днестровский (7)

 Иностранец, ограбивший банк на Одесчине, задержан при попытке пересечения границы, - Нацполиция ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция Одесской области задержала преступника за ограбление банка, местонахождение его сообщников устанавливается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

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Как отмечается, трое неизвестных мужчин проникли в помещение банка, расположенного в поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района, и, угрожая кассиру пистолетом, завладели деньгами в сумме более ста тысяч гривен.

Преступники завладели денежными средствами в сумме 99 852 гривен, 5000 российских рублей, 200 долларов США и 85 евро, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле.



Около 18.10 в дежурную часть Белгород-Днестровского отдела полиции поступило телефонное сообщение о нападении.

ограбление

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая установила обстоятельства происшествия и приступила к работе. Потерпевшая назвала приметы преступников, ориентировки были направлены во все территориальные подразделения полиции.

С целью установления свидетелей происшествия и лиц, совершивших указанное уголовное преступление, правоохранители провели подворовые обходы и опросили соседей, которые живут неподалеку от места преступления.

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В ходе проведения первоочередных следственных действий неподалеку от места совершения преступления был обнаружен автомобиль Kia Ciara с механическими повреждениями, на котором передвигались злоумышленники.

ограбление

Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции и Государственной пограничной службы Украины на одном из пунктов пропуска в Белгородском районе Одесской области один из подозреваемых - 23-летний гражданин соседнего государства - был задержан. Местонахождение двух других устанавливается, ведется следствие.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 3 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Согласно действующему законодательству за совершенное уголовное преступление предусмотрено наказание от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

ограбление

ограбление

ограбление

ограбление

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Молдаване, румыны или россосиянская пидоросня из ПМС... простите, из ПМР.
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одно можно сказать точно, они были не голодные.
бутрики и чай в бутылке, из под фанты, не тронули.
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а откуда иносранец-то? вообще прикольно, украли три с хвостом штуки баксов - на 12 лет с конфискацией, миллиарды спёр - хозяин жизни
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Не новость, а ребус, догадайся сам. Хотя конечно объем кражи и активность местных бравоохренителей поражают воображение.
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Ментам героя Украины, миллион $ премии и именное оружие- гаубицу...
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К чему новость 3к+ баксов. Герои!!! Топ 1 новость столетия!
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Управление авто было потеряно в тот самый момент, когда на резком повороте, тяжелый мешок с деньгами покатился и ценр тяжести авто сместился , тем самым авто стал не управляем, не исключаю, что обесилевший от голода водитель не смог удержать штурвал-Вывод: Никогда не садитесь за руль не попив чаю с бутербродами...
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на пол снимка разложены купюры по 1 и 2 гривни. Где деньги Зин? Почти 100 кило папиру. Вымерзли при задержании ?
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