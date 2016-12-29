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 Дело об убийстве в Кривом Озере передано в суд: прокуратура просит максимальные наказания для подсудимых. ВИДЕО

26 декабря следственным отделом прокуратуры Николаевской области завершено досудебное расследование уголовного производства по факту убийства жителя Кривого Озера Цукермана – материалы дела переданы в Кривоозерский районный суд.

Об этом в ходе брифинга в четверг, 29 декабря, сообщил заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Преступности.НЕТ".

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"На протяжении четырех месяцев следственному отделу прокуратуры области удалось собрать максимальное количество доказательств, доказать вину четырех подозреваемых, которым оглашено о подозрении в рамках этого уголовного производства, к нанесению тяжких телесных повреждений и умышленного убийства местного жителя Кривого Озера Цукермана", - сообщил Божило.

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По словам заместителя прокурора, сложность расследования производства состояла, в том числе, и в отсутствии максимального количества свидетелей, так как события развивались ночью.

"Следствие предприняло достаточно серьезные процессуальные мероприятия для установления объективной истины в производстве. Мы разобрались, кто являлся свидетелем и не принимал участия, а именно два сотрудника Кривоозерского отдела полиции, и кто непосредственно был участником всех этих событий, скажем так, виновные", - отметил Божило.

Также он добавил, что все четверо в ходе расследования активно сотрудничали со следствием.

По словам Божило, основная причина смерти Цукермана - это огнестрельные ранения.

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"Интересным является тот факт, что действия сотрудников Кривоозерского отдела полиции, теперь уже бывших, удивляют своей непрофессиональностью. Они действовали во время задержания в нарушение Закона Украины "О полиции", - сказал Божило.

"Отдельно хочу отметить тот факт, с каким цинизмом это все происходило. Особенно это касается действия Ляхвацкого. В ходе проведения досудебного расследования нами было назначено огромное количество судебных экспертиз, которые касались различных моментов, которые необходимо было установить и мы установили, что на обуви правой ноги Ляхвацкого были обнаружены следы крови. Как в дальнейшем подтвердила судебно-медицинская экспертиза, эти сгустки крови подозревают погибшему потерпевшему Цукерману. Как было установлено, Ляхвацкий в ходе задержания наступал своей ногой на горло потерпевшего Цукермана (…) Нами было полностью установлено, кто наносил какие телесные повреждения", - добавил заместитель прокурора Николаевской области.

Кроме того, как отметил Божило, повреждения Цукерману наносились не после того, как он был одет в наручники, а до и во время их надевания.

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"Говорить о том, что он получал телесные повреждения уже после того, как был в спецсредствах, нет оснований", - заявил Божило.

Остановился заместитель прокурора Николаевской области и на выступлениях людей на ток-шоу, которые заявляли, что они соседи и были свидетелями преступления. Однако, как отметил Божило, в ходе расследования стало известно, что все соседи слышали крики, шум, но из домов не выходили и фактически ничего не видели.

Также, как отметил Божило, баллистическая экспертиза установила, что именно из того пистолета, который был найден в реке Кодыма, и производились выстрелы в Александра Цукермана.

Обвинительный акт направлен в Кривоозерский районный суд Николаевской области. Прокуратура будет просить максимальные наказания для подсудимых. В случае с Ляхвацким - это 15 лет лишения свободы, остальным - 8 лет.

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Так, отвечая на вопрос относительно того, установлен ли мотив убийства Цукермана, Божило отметил, что этому вопросу уделялось значительное внимание в ходе досудебного расследования.

"Нас интересовало, что именно подтолкнуло сотрудников правоохраниетльного органа, которые должны максимально придерживаться украинского законодательства, на такие действия. В СМИ звучали различные версии, догадки, как, к примеру, какой-то любовный "треугольник", либо личные неприязненные отношения. Мы установили, что в момент задержания Цукермана его (Ляхвацкого. - Ред.) целью было применить оружие как средство останавливающего действия", - отметил Божило.

"Потерпевший Цукерман, согласно показаниям, держал в руках лопату, приближался к сотрудникам полиции, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью, угрожал, что будет убивать сотрудников полиции, применять к ним насилие. И в этот момент у Ляхвацкого возникло желание осуществить какие-то действия, которые совершили бы останавливающее действие и он решил применить это устройство системы "Сталкер", - добавил он.

При этом, Степан Божило акцентировал внимание на том, что Денис Ляхвацкий вообще не имел права носить на службе этот пистолет.

"Вопрос в другом, они не имели права применять этот "Сталкер". Он (Ляхвацкий. - Ред.) вообще не имел права его носить, поскольку "Сталкер" не находится на вооружении органов полиции, он никоим образом не регламентирован к использованию", - резюмировал заместитель прокурора Николаевской области.

Напомним, 24 августа стало известно об убийстве Александра Цукермана полицейскими при задержании в Николаевской области. 25 августа Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что правоохранители задержали троих полицейских по подозрению в избиении задержанного. Позже стало известно о задержании еще троих полицейских по подозрению в причастности к смерти мужчины. На данный момент известны имена всех сотрудников полиции, которые присутствовали при убийстве. 25 августа суд арестовал троих полицейских по подозрению в причастности к убийству. А прокуратура назвала предварительной причиной смерти Цукермана "выстрел из травматического пистолета".



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Посмотрим по результатам суда на качество этого "Дела", подготовленного прокуратурой......

А когда по Княжичам передадут? Или списали расстрелянных на "недоразумение"?
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Там сами себя поубивали и даже раненых по-достреливали.. особенно разведку.. которых типа "освобождали" а на деле - зачистили !!!
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Опа, погибший уже пьяный с лопатой и нецензурной бранью. Все ясно оправдают.
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Это было в первый же день. И то что он таксисту вломил под горячую руку, а тот позвонил полицаям.
Но так как на следующий день опубликовали фото с синяками и вся страна заорала "Забили ногами !!!! Менты суки!!!", то этого уже никто не хотел слушать.
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Вы случайно не в мвд работаете? Советую передачу посмотреть скольких они еще прессовали хотя конечно все были с лопатами да и перед этим били таксиста. А инфа про то что он избил таксиста который был любовником его жены ментовская деза. На будующее скажу чем больше система будет отмазывать упырей тем быстрее ей придет пипец
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О степени торжества справедливости можно будет сказать, только после вынесения приговора, а пока всё это лишь акварель на стекле в ожидании дождя.
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Хорошо 4х типа судят они избивали а те двое с ними что?! Даже если они просто рядом стояли почему их не судят за то что не остановили так сказать незаконные действия?!! или у нас уже менты могут просто стоять и смотреть как кого то убивают типа это уже не есть их работа останавливать произвол?!!
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Потому что те двое даже к нему не подходили. За что их судить? И еще двоих могут покарать только дисциплинарно. Ну там пускай разбираются. Реально и надолго сесть должны двое - убийца и его начальник, который пытался уничтожить улики.
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они не просто мимо проходящие прохожии они были при исполнении и их обязаность пресикать незаконные действия в том числе и своих сослуживцев!! по вашему выходит что мы им дали оружие форму обеспечение просто чтобы они стояли и смотрели как нас убивают?!! а не жирно ли будет!!
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В законе о милиции (полиции) написано, что даже если сотрудник не при исполнении он обязан реагировать, кроме того даже если гражданский видит правонарушение и не вмешивается он тоже попадает под ответственность.
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А ты мухи с котлетами для начала раздели. Есть факт умышленного убийства из условно-огнестрела и факт вызова полиции на буйство пьяного неадеквата.
Представь себе , если тебя вечером какая нибудь пьянь начала метелить и подъехавшие полицейские его слегка при задержании отмудохали. Подкрасил бы фингал под глазом пудрой и поехал бы писать заяву о "незаконных действиях" полицаев?
И не надо орать, что они смотрели как убивают. Ни жена , ни теща ни слова не сказали в первый день о том что его ЗАСТРЕЛИЛИ. Если они не слышали выстрелов, то почему те двое которые стояли возле них должны были их слышать?
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