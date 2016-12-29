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Все про:Кабмин (9549) налоги (2269) пенсия (1479) Розенко (370)

 Не может быть высоких пенсий в стране, где 50% людей либо не платят налоги, либо платят их не в полном объеме, - Розенко. ВИДЕО

Низкие пенсии украинцев связаны с тем, что не все граждане платят налоги.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в ходе селекторного совещания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".
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"Налоги, социальные взносы должны уплачиваться своевременно и в полном объеме. Потому, что когда мы слышим упреки о низких пенсиях, нужно четко понимать, что пенсионный фонд у нас формируется исключительно за счет уплаты налогов работающими людьми. И поэтому не может быть в стране, где 50% людей, которые или не платят налоги, или не платят их в полном объеме, высоких пенсий. Не может быть высоких пенсий в стране, где низкие показатели по оплате труда наших работников", - заявил Розенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пенсионный фонд должен перестать быть дотационным, а пенсия должна вырасти", - Гройсман

С 1 декабря 2016 года минимальная пенсия в Украине увеличилась на 10%. 11 декабря премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что Кабинет Министров планирует повысить пенсии украинцам на 10% в 2017 году.
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ХА ХА ХА
ПЧЕЛЫ ПРОТИВ МЕДА
Какие у нас наивные журналисты просить волка не есть мяса НУ НУ
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Истребите коррупцию и договорняки и вы войдете в историю. На мою думку , воно так ВЛЯПАЛОСЯ в історію ,що вже не відмиється.Горбатого могила виправить
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с 1ДЕКАБРЯ ТАК БЛ..... И ОСТАЛАСЬ ПЕНСИЯ 949ГР. УРА РОЗЕНКО
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Блин, пенсия считаеться от прожиточного минимума, а не от минимальной зарплаты!Чего вы ожидали?
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Прыдёцца линять на вяликаю РАБссию Путлера,там пенсия 7 114 ржублей из них за ЖКХ надо заплатить 6 216
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зачем вам пенсии, если денег нет.. какой верный последователь пуйла.. а у самого ряха в экран телевизора не пролазит
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Новий прем'єр-міністр України приступив до підвищення зарплат ...

pohnews.org › Политика


Перевести эту страницу20 апр. 2016 г. - Новий прем'єр-міністр України приступив до підвищення зарплат… ... Володимир Гройсман підписав закон про збільшення заробітної ... Саме таким був останній указ Володимира Гройсмана на посаді спікера ВР.На проведение пенсионной реформы в этом году нам не хватило ресурса, - РеваС 1 декабря 2016 года минимальная пенсия в Украине увеличилась на 10%. 11 декабря премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что Кабинет Министров планирует повысить пенсии украинцам на 10% в 2017 году.Источник: http://censor.net.ua/v421548
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вот смотри, доллар стоил 30 рублей,сейчас 62.значит доход РАБссии увеличился..,вяликий ыканамист мира Путлер объяснял лохам НТВ об увеличенни доходов в своём тухлом СаРае год полтора назад
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Влада не пробувала знизити податки та кабальні побори дял малого та середньго бізнесу та знизити відсоткові ставку ПДВ. Яка зараз на рівні 20. В жодній країні ЄС немає такої високої ставки ПДВ. Максимум 3-4%. А в деяких країнах, як Словаччина взагалі 1% ПДВ. А у нас людей обдирають прямо в магазинах. Причому більшість навіть цього не помічає. А то хочуть,що підприємці платити чесно податки та відрахування в пенсійний фонд і працювали в мінус та борг. Іпануті.
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Не могут быть высокими пенсии у прокуроров,если быдло не платит налоги.Молчаааать!!!
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Новий прем'єр-міністр України приступив до підвищення зарплат ...
pohnews.org › Политика

20 апр. 2016 г. - Новий прем'єр-міністр України приступив до підвищення зарплат… ... Володимир Гройсман підписав закон про збільшення заробітної ... Саме таким був останній указ Володимира Гройсмана на посаді спікера ВР.
На проведение пенсионной реформы в этом году нам не хватило ресурса, - Рева

С 1 декабря 2016 года минимальная пенсия в Украине увеличилась на 10%. 11 декабря премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что Кабинет Министров планирует повысить пенсии украинцам на 10% в 2017 году.Источник: http://censor.net.ua/v421548
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Щоб вы подохлы, мародёры липецко-рюкзачные!!!!Хари отъели,хоть цуценят бый.
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Забыл г###н Розенко добавить, что не может быть высоких пенсий в стране, где 99.9 % нелюдей (властьимущие) воруют в астрономических масштабах!!!
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А сколько налогов заплатила эта жирная морда?
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а про коррупцию в лице президента, премьера, и всей их своры вы забыли? о офшорных компаниях и квартирах в лондоне. А остальное - то так, мелочи
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В діряве відро скільки не лий, все одно воно повним не буде. Може нове відро потрібно?
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Не может быть высоких пенсий в стране, где 50% негде работать а остальным 50% законы, депутаты и чиновники не дают работать.

Коммунисты построили для себя капитализм по Марксу-Энгельсу-Ленину.

Рабу незачем пахать чтобы потом всё отдавать дяде Пете. Всё везде запрещено, огромные штрафы не за что и любой рэкетир придёт и отожмёт, как Кличёк это делает. В кандалах существуем, иначе законы от депутатов-коррупционеров нельзя называть.
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Советую поинтересоваться рынком вакансий http://rabota.ua/%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8
а потом уже говорить о том, что работать негде. Заодно и про миф о зарплатах в 1500 гривен. Вся проблема в том, что эти все зарплаты мало где платятся официально, отсюда и проблема с налогами.
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Нешановний Розенко, я підкажу, з кого треба почати перевірки на предмет сплати податків. Та це й так відомо вам - Кернел, Бунге, які вивозять наш хліб і які не зовсім резиденти. Але ви не будете їх перевіряти, враховуючи, що за ними стоять "шишки".
І ще одне з приводу наповнення бюджету. Днями Юля Тимошенко заявила, що Італія має вдесятеро більше, експортуючи спагетті, ніж Україна, яка просто вивозить зерно. А такі "герої України", як Вадатурський, кричать, які вони молодці. Отож, не там собака зарита. Кабмін бездарний, а Розенко - найбільша бездарність.
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Это работодатели не платят налоги. Ставку налога в пенсионный фонд для них уменьшили до 28 % , а они и их не платят. Дефицит ПФ увеличился в 2 раза за 1 год, а пенсии увеличились на 10 %. Больше пенсионеров не стало. Надо заставить предпринимателей оформлять работников и платить налоги. И не воровать...
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это ты на кого намекаешь на порошенко? А по поводу заставить вам мало что даже официально признается что 40% экономики в тени (реально наверно 60-70%) вам мало вам надо все 100% в тень загнать!!
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ахахах, что за бред, вообще должно быть как в нормальных странах, платить работнику черными, и пускай сам за себя идет платит налоги, стоит в очередях, пусть ему там мозг ебут, или пусть нанимает бухгалтера, а потом посмотрит, сколько с его зп в налоги пойдет, и почему до сих пор в стране такая жопа. А так то да, предпрениматели виноваты - совковый пидорский подход
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Можно подумать, что предприниматели платят налоги. Они перечисляют налоги, а платит ему весь народ. через цены.Прибыль он оставляет себе чистенькой.
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Св должен входить в ЗП и пенсия должна начисляться из ЗП + св., как в Нидерландах
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ахаха, налог как раз докуя платится, одним только пдв можно обеспечить всю Украину, это не считая всяких таможенных сборов, акцизов на все что можно и тд.
Как пенсии могут быть высокими в стране, где прокуроры ездят на тачках за 100 штук, судьи живут в домах по пару лимонов баксов, при всем этом бюджетные пидары получают повышенные пенсии при этом грабя людей, которые отстояли на заводе 30 лет и получают минимальную пенсию? Суки у власти совсем охуели, наверное думают, что бессмертные
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зато в этой стране, где налоги платят 50% могут быть зарплаты депутатов в 20-30 раз выше,чем пенсии, чем зарплаты обычных людей, в этой сРане могут позволить гулять на 500 000 грн корпоративы, могут позволить закупать мерседесы, могут свободно за год заработать миллионы и положить под матрас, все в этой стране возможно,что касается благ и обогащения депутатов, президентов,министров,судей,прокуроров, и прочей мишуры , которая вокруг них вьется. Зато да, на пенсии , конечно нет денег, и на дороги нет денег, и на соц выплаты нет денег, и на компенсации людям потерявшим свое жилье в следствии ато, ни на что нет денег, зато на приват-деньги есть, на дотации банкам-деньги есть.
ты бы молчало,убогое, или подумало бы , прежде чем высказывать подобный бред.
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Как в старом анекдоте про Вовочку, которого мамка за сметаной послала..
А он принёс бутылку водки и заявил, что на сметану денег не хватило..
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Не может быть высоких пенсий в стране где коррупция цветет пышным цветом, а прокуратура и СБУ занимаются всякой фигней вместо того чтобы бороться с коррупцией. Ну а рыба как известно гниет с головы.
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Смотрите глубже! Это такая игра в наперстки.. вот вам всем запала сумма 3200,, а то, что все соц забезпечення насчитуются с прожиточного минимума , а не с минимальной зарплаты!Тоесть там ,где должно платить государство- отсчет от суммы 1544грн(прож.минимум за январь 2017),а это повторюсь и пенсии и все соц.выплаты. А уже с нас налоги они снимают отталкиваясь от суммы 3200,,вот вам и круговорот бабла в природе!
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и это тоже!! про это тоже много писалось но как говорится чхала власть на мнение экспертов и уж тем более чхала на мнение народа!!
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Не может быть высоких пенсий в стране, где богачи, пользуясь тем, что создали пенсионеры, наживаются и становятся богаче государства. Прибыль не должна быть выше 30 процентов. Все, что выше - обдирание народа и должно возвращаться народу. Налоги не богачи платят, а весь народ через цены на товары. и услуги. Богачи налоги только перечисляют. Прибыль нельзя оставлять большой, так как у нас еще нет рынка из за бедности населения.
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Да, а почему в 2016 году Украина потеряла 10 мест в привлекательности для бизнеса? Может Розенко не знает, что налоги платят не люди, а работодатели? И еще,- когда нам объявят сколько взносов уплачено с доходов, указанных в е-декларациях?
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Эти суки желают,чтобы пенсионеры передохли.Вот тогда все будет хорошо.
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Не может быть высоких пенсий в стране, где банда барыг грабит народ и выводит всё в панамские офшоры
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+к 22% с зарплаты. для всех лиц до 35лет.дополнительно еще 2% от зарплаты на новосозданный пенсионн. счет(накопительный),которым воспользоваться вы до выхода на пенсию не сможите.А вы сильно доверяете нашим банкам с их накопительными счетами?
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Так наведите порядок, каждую неделю по одному магнату вешайте...
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Ну и? С вашими новшествами, по поводу платы налогов временно не работающими предприятиями началось массовое закрытие ЧП. А еще ждите волну увольнений лишних ртов потому что оставшимся чем то платить нужно будет. Вы же неви"енно умные, сами гробите мелкого предпринимателя, а потом все у вас пидарасы, одни вы д,артаньяны блин. Х"ево быть по пояс деревянным.
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Розенко, ауу те, кто получает минимальную пенсию платили налоги, но работали до 2000 года, имеют по 20-45 лет стажа,- где деньги, Зин? Если вы такие твари конченные, кто вам теперь должен платить? Поскребите по кабинетам, по офшорам,откройте сейфы -много интересного можно найти.Хватит на пенсии и на пособия. На следующий год субсидии ещё урежут, и обязательный платеж будет недосягаем.
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Украина довольно богатая страна. Уж сколько десятелетий ее власти грабят, а все еще не все разграбили и пенсии платили. Но видать подошли к красной черте.
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Якщо я вірно зрозумів того пузиря,то 50% людей тримають свої мільйони під подушкою, живуть в злидених палацах а жебрати під верховну раду їздять на тонованих тавріях
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