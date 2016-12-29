 Не может быть высоких пенсий в стране, где 50% людей либо не платят налоги, либо платят их не в полном объеме, - Розенко. ВИДЕО

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"Налоги, социальные взносы должны уплачиваться своевременно и в полном объеме. Потому, что когда мы слышим упреки о низких пенсиях, нужно четко понимать, что пенсионный фонд у нас формируется исключительно за счет уплаты налогов работающими людьми. И поэтому не может быть в стране, где 50% людей, которые или не платят налоги, или не платят их в полном объеме, высоких пенсий. Не может быть высоких пенсий в стране, где низкие показатели по оплате труда наших работников", - заявил Розенко.
С 1 декабря 2016 года минимальная пенсия в Украине увеличилась на 10%. 11 декабря премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что Кабинет Министров планирует повысить пенсии украинцам на 10% в 2017 году.
ПЧЕЛЫ ПРОТИВ МЕДА
Какие у нас наивные журналисты просить волка не есть мяса НУ НУ
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Новий прем'єр-міністр України приступив до підвищення зарплат ...
pohnews.org › Политика
Перевести эту страницу20 апр. 2016 г. - Новий прем'єр-міністр України приступив до підвищення зарплат… ... Володимир Гройсман підписав закон про збільшення заробітної ... Саме таким був останній указ Володимира Гройсмана на посаді спікера ВР.На проведение пенсионной реформы в этом году нам не хватило ресурса, - РеваС 1 декабря 2016 года минимальная пенсия в Украине увеличилась на 10%. 11 декабря премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что Кабинет Министров планирует повысить пенсии украинцам на 10% в 2017 году.Источник: http://censor.net.ua/v421548
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Новий прем'єр-міністр України приступив до підвищення зарплат ...
pohnews.org › Политика
20 апр. 2016 г. - Новий прем'єр-міністр України приступив до підвищення зарплат… ... Володимир Гройсман підписав закон про збільшення заробітної ... Саме таким був останній указ Володимира Гройсмана на посаді спікера ВР.
На проведение пенсионной реформы в этом году нам не хватило ресурса, - Рева
С 1 декабря 2016 года минимальная пенсия в Украине увеличилась на 10%. 11 декабря премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что Кабинет Министров планирует повысить пенсии украинцам на 10% в 2017 году.Источник: http://censor.net.ua/v421548
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Коммунисты построили для себя капитализм по Марксу-Энгельсу-Ленину.
Рабу незачем пахать чтобы потом всё отдавать дяде Пете. Всё везде запрещено, огромные штрафы не за что и любой рэкетир придёт и отожмёт, как Кличёк это делает. В кандалах существуем, иначе законы от депутатов-коррупционеров нельзя называть.
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а потом уже говорить о том, что работать негде. Заодно и про миф о зарплатах в 1500 гривен. Вся проблема в том, что эти все зарплаты мало где платятся официально, отсюда и проблема с налогами.
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І ще одне з приводу наповнення бюджету. Днями Юля Тимошенко заявила, що Італія має вдесятеро більше, експортуючи спагетті, ніж Україна, яка просто вивозить зерно. А такі "герої України", як Вадатурський, кричать, які вони молодці. Отож, не там собака зарита. Кабмін бездарний, а Розенко - найбільша бездарність.
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Как пенсии могут быть высокими в стране, где прокуроры ездят на тачках за 100 штук, судьи живут в домах по пару лимонов баксов, при всем этом бюджетные пидары получают повышенные пенсии при этом грабя людей, которые отстояли на заводе 30 лет и получают минимальную пенсию? Суки у власти совсем охуели, наверное думают, что бессмертные
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ты бы молчало,убогое, или подумало бы , прежде чем высказывать подобный бред.
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А он принёс бутылку водки и заявил, что на сметану денег не хватило..
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