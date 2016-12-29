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Все про:лицензия (102) Нацсовет_ТРВ (280) ТВ (1991) Гройсман (1918) 1+1 (41)

 Гройсман о ситуации с "1+1": Угроз невыдачи лицензии нет. Но если будем видеть какие-то проблемы, я не буду стоять в стороне. ВИДЕО

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что знаком с ситуацией о возможном лишении лицензии телеканала "1+1" и воспринимает ее негативно.

Об этом глава правительства сказал во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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"Да, я вчера получил ваше обращение (телеканала. - Ред.). Абсолютно негативно воспринимаю даже информацию о том, что могут быть какие-то притеснения. Я думаю, что нужно дождаться официальной позиции Нацсовета и дальше все будет известно. Насколько я понимаю, то сегодня угроз невыдачи лицензии нет, как меня проинформировали. Если нет угроз, то будем считать, что было недоразумение. Но если, не дай Бог, мы будем видеть какие-то проблемы, я не буду стоять в стороне, и чем смогу поддержать, всегда поддержу. Я поддерживаю свободу слова в стране. Считаю, что свобода слова настолько важна, как воздух, потому что это позволяет нам меняться, быть открытыми", - заявил премьер-министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "1+1" может продолжать вещание даже при отсутствии бланка лицензии: на его выдачу нужно до 30 дней, - глава Нацсовета по ТВ Артеменко

Напомним, сегодня появилось обращение коллектива "1+1" о том, что "1+1" пытаются лишить лицензии. В свою очередь, глава Нацсовета по ТВ Артеменко заявил, что "1+1" может продолжать вещание даже при отсутствии бланка лицензии, поскольку решение о продлении лицензии Нацсоветом уже принято. Сам же бланк будет выдан в течение 30 дней.
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Угандонили тварюку. Щас лежит воняет . Нужно оттащить подальше.
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Если Гойцман решил поддержать, значит кирдык плюсам.
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К Богисычу ставлюсь отрицательно из - за земляка Сени. Однако.
Гройсман оплатил, своими деньгами, операцию на глаз отважному пацану, который спас девчонок из под льда. А ты помог нашим героям в АТО, хоть чем то.
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Если бы я наворовал, как эти крысы. то помогал бы налево и направо.Надо же грехи замаливать.
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если бы такие Гройсманы не воровали бы, то и помогать бы ни пришлось - гос-во вполне бы самостоятельно все медицинские нужды населения финансировало бы
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чем смогу поддержу-

деньгами украинцев, как Приватбанк!
Чтоб ты сдох, ублюдок!
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А в Приватбанке чьи деньги? Тех украинцев не надо было поддерживать? Как они обрадовались бы, если бы банк лопнул...
Долбодятлы бля...
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Шустера бля поддержи
земелю своего
которого твой бос ухондошил
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Гройсман, учи украинские пословицы и поговорки. Для начала освой: "Не сери мене і не лижи мене!"
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все такие споры должны решаться в суде. а не зависить от настроения одного-двух человек. даже если это премьер и президент. надо начинать было с справедливых судов. прекратить отток денег за бугор. ну все уже давно известно. и озвучено. что ждут от украинцев. именно от украинцев. а не от властей. потому что какой народ . такое и правительство.и нам здесь жить . ане голландцам. немцам . полякам.мы должны включать смекалку. "хваленную" работоспособность. а не постоянно ждать. только тогда страна начнет двигаться вперед и вверх. а так сплошная импотентность.
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15 декабря трое неизвестных в костюмах и масках Дедов Морозов с криками «С Новым годом!» палками депутата Николаевского облсовета от БПП Федора Барну
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Неужели репетировали поздравление нардепа Барны Олега Степановича?
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На корпоративе у Порошенко произошли "две шикарные драки" - СМИ 09:5228.12.2016 (обновлено: 11:33 28.12.2016)6735193 Спустя почти неделю после корпоратива выяснилось, что на вечеринке произошли две драки. Один из присутствовавших там нардепов сообщил, что пострадал Борислав Розенблат.
РИА Новости Украина:


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Самий создают проблему,а потом решают,зато аидимость работьі.
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У Порошенка вже шукають, хто спонсоруватиме "1+1" після рейдерського захоплення Президенту шкода своїх грошей, тому він шукає того, хто взяв би на себе витрати на телеканал в обмін на певні преференції.Не встиг телеканал "1+1" заявити про загрозу рейдерського захоплення з боку влади, як стало відомо, що в Адміністрації президента уже почали шукати того, хто фінансуватиме канал після зміни власника, повідомляє "Страна".За даними джерела видання, в останні тижні на Банковій вели переговори з низкою підприємців щодо фінансування "1+1", оскільки сам Порошенко не має наміру витрачати свої гроші на телеканал.Як зазначається, президент шукає людину, котра взяла б на себе ці витрати в обмін на певні преференції по бізнесу. При цьому на Банковій кажуть, що їм важливо відібрати канал до того, поки не почався процес відбирання заставного майна у Коломойського."Очевидно, що коли це почнеться, Коломойський стане захищатися агресивною критикою, використовуючи свої медіа. Політика каналу різко зміниться. Порошенко цього побоюється і зараз намагається передбачити ризики", - сказало джерело видання.Чи знайшов Порошенко людину, котра візьметься фінансувати телеканал та ще й вплутається у війну з Коломойським, наразі не відомо. Тим паче що останній теж "1+1" не з власної кишені фінансував, а за рахунок коштів вкладників "Приватбанку".

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Если в кнале проблем нету,то хотябы для приличия этот бездомный ,ага,еврей мог бы сказать что будем разбираться.Жид он и в Африке Жид.Это для модераторов Цензора.Откройте Библию возможно кроме слова Жид прочете в честь Нового Года чтот большее.
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За "Приватом" пойдет "1+1". Процесс пития кофе продолжается.
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Ну не могут простить бене слишком проукраинскую позицию в 2014 году кремлёвкие кураторы..
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я в стороне стоять не буду я там сяду . а если будет место то может и прилягу
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Шустеру тоже кто-то обещал свободу слова)))
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Все підтверджується в черговий раз - не вписався беня зі своїм губернаторством,правим сектором, і т.д. в великий проект по розділу України............
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виталька так напрягся.
"кто же будет стоять в стороне?"
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Жиди чубляться - а в українців чуби тріщать...
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