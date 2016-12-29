 Гройсман о ситуации с "1+1": Угроз невыдачи лицензии нет. Но если будем видеть какие-то проблемы, я не буду стоять в стороне. ВИДЕО

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"Да, я вчера получил ваше обращение (телеканала. - Ред.). Абсолютно негативно воспринимаю даже информацию о том, что могут быть какие-то притеснения. Я думаю, что нужно дождаться официальной позиции Нацсовета и дальше все будет известно. Насколько я понимаю, то сегодня угроз невыдачи лицензии нет, как меня проинформировали. Если нет угроз, то будем считать, что было недоразумение. Но если, не дай Бог, мы будем видеть какие-то проблемы, я не буду стоять в стороне, и чем смогу поддержать, всегда поддержу. Я поддерживаю свободу слова в стране. Считаю, что свобода слова настолько важна, как воздух, потому что это позволяет нам меняться, быть открытыми", - заявил премьер-министр.
Напомним, сегодня появилось обращение коллектива "1+1" о том, что "1+1" пытаются лишить лицензии. В свою очередь, глава Нацсовета по ТВ Артеменко заявил, что "1+1" может продолжать вещание даже при отсутствии бланка лицензии, поскольку решение о продлении лицензии Нацсоветом уже принято. Сам же бланк будет выдан в течение 30 дней.
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Гройсман оплатил, своими деньгами, операцию на глаз отважному пацану, который спас девчонок из под льда. А ты помог нашим героям в АТО, хоть чем то.
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деньгами украинцев, как Приватбанк!
Чтоб ты сдох, ублюдок!
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Долбодятлы бля...
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земелю своего
которого твой бос ухондошил
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РИА Новости Украина:
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"1+1": А попиздеть?
#медіабляді
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"кто же будет стоять в стороне?"
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