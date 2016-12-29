 Полиция продолжит операцию по ликвидации нелегального игорного бизнеса, - и. о. начальника департамента Нацполиции Вязьмикин. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом и.о. начальника Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Сергей Вязмикин заявил 28 декабря во время видеоселекторного совещания с участием руководства МВД, Нацполиции и ее территориальных подразделений.
По словам Вязмикина к проведению отработки, которая длится уже на протяжении трех недель, вовлечены все подразделения Национальной полиции Украины. За время отработки ликвидировано 789 игорных заведений, подавляющее большинство из которых - интерактивные клубы. Кроме того, прекращена деятельность пяти клубов для игры в покер. Там под видом спортивных турниров по покеру проводились азартные игры. Игроки во время турнира пользовались "кешовимы" фишками, которые имели денежный номинал и в дальнейшем обменивались на реальные деньги.
Полицейские изъяли 8125 единиц игрового оборудования, среди которых - почти 7800 системных блоков, 313 игровых автоматов, 50 платежных терминалов, 12 столов для игры в покер. Стоимость изъятого оборудования составляет 24 миллионов гривен. Кроме того, изъято более 2,6 миллиона гривен, полученных преступным путем.
Во время документирования нелегального игорного бизнеса полицейские провели 195 обысков в помещениях и офисах его организаторов. При обысках правоохранители получили данные о причастности этих лиц к организации незаконного игорного бизнеса.
Сергей Вязмикин отметил, что в период с 5 декабря в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 361 уголовных преступлениях по фактам занятия игорным бизнесом (ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины). За этот же срок правоохранители сообщили о подозрении в этих производствах 21 организатору нелегальных игорных заведений. Трое из них, жителей Львовщины, подозревают в организации игорного бизнеса в составе организованной преступной группы.
По словам и.о. начальника Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, с целью профилактики участия граждан в азартных играх, оперативники ДЗЭ составили в отношении правонарушителей 169 административных протоколов.
"Учитывая то, что дельцы незаконного бизнеса ждут завершения нами профильного отработки, предлагаю его продлить до полного искоренения этого позорного явления", - отметил Сергей Вязмикин.
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