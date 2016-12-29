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 "С эмоциями справиться трудно. Но мы можем", - первое в Украине подразделение женщин-десантников начало подготовку в учебном центре ВДВ. ВИДЕО

Женская рота или рота прекрасного пола. Так себя называют курсантки первой женской группы, которая проходит десантную подготовку в 199-ом учебном центре ВДВ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, подготовка ничем не отличается от той, которую проходять военные-мужчины. Также, чтобы стать десантниками, курсантки должны совершить прыжок с парашютом.

"Ничего подобного еще не было. Приходили женщины военнослужащие, но только одна, две. Но чтобы одновременно 44 это впервые. На курсе они будут проходить огневую подготовку, тактическую, медицинскую, психологическую и подготовку по связи", - рассказывет командир учебной роты общевойсковой подготовки женщин Юлия Федоренко.

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гоняйте их до .....как в одном американском фильме ибо полицейские-женщины доказали, что женщины -просто женщины, а не воины.
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Меньше фильмы смотрите. Израильские женщины - воины и они это доказали.
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1 людина - це бойова одиниця. Все залежить від її здібностей, та підготовки. Вони вам, в принципі, нічого не повинні доказувать, а своїй країні лише. Звичайно, жінка слабіше фізично чоловіка. Але точно не дурніше. І якщо вона здатна знищить ворога, я не бачу ніяких перешкод.
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бабы глупее...как программист могу это с уверенностью сказать ибо за 20 лет карьеры видел 3 с половиной толковых баб программистов. а без причинно следственной связи и логике легко стать трупом в армии...это я заявляю как владелец оружия с 20и летним стажем
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Зато женщина-снайпер может снести тебе пол-головы за пару секунд. И твои знания больше никому не пригодятся.
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женщина снайпер в кино живет...в реальности снайпер очень сложная профессия которую освают лет 5 минимум. обучение снайпера стоит сотни тыс долларов и тратить их на баб никто не будет
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Знакомься Людмила Павличенко. Уничтожила 309 фашистов во время ВОВ. А таких были целые подразделения.
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Скоріше за все це саме ви фільмів передивились.
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а ты уверен что этим женщинам, в армии, отведена роль программистов с оружием в руках?
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я не уверен что они друг друга не взорвут ручной гранатой)
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На рахунок *Але точно не дурніше.*-Ти яскравий приклад,інший твою маячню та дурню не бачу сенсу навіть коментувати
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А с тобою хтось діалог вів чи просив коментувати?
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Афганистан официально обвинил Россию в преступном сговоре с террористами "Талибана" и их финансировании.
https://www.youtube.com/watch?v=oLrQm1hP-f8
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"....первое в Украине подразделение женщин-десантников ...."
ГАДЮКИ...
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А по мне так правильно и нормально, Родину все должны защищать. Армия обороны Израиля Цахал этому есть подтверждение. Гадзя конечно не в счет
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Ммм... Израильская армия и наша... как бы разница очень большая.
Однозначно-это сильно.
Пусть Боженька хранит малышек)
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В ИЗРАИЛЕ Ж ЕВРЕИ. А ОНИ САМИ ВОЕВАТЬ НЕ ПОЙДУТ. ТАМ УБИТЬ МОГУТ И ДЕНЕГ НЕ ЗАПЛАТЯТ...
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У зсу, на відміну від цахалу, є досвід жорстоких кровопролитних боїв. Порівнювати їх не коректно. Лише в технічному оснащенні цахал має перевагу над зсу.
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В любому випадку, в нас має бути завжди мобілізоване суспільство. Нас мають боятись, а не ноги витерать.
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Бабы ну куда вы поперлись? Ваше дело детей рожать да за домом смотреть, а вы людей убивать учитесь. Оно вам надо? )))
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Так они людей и не собираются убивать, только нелюдей.
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Прийдет отпуск, сьезди в Израель, ты для себя много нового узнаешь.
Там тебе расскажут про роль женщины в ячейке общества.
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Это вам не встречались те бабы которые лучше мужиков убивают! )))
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Не в тему, но о женщинах. Последней оставшейся в живых освободительнице Калуги городской голова подарил дрова. Ну, не газ же, в 21-м веке.
А украиночкам спасибо за смелость.
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Молодцы девчонки!.... Без сарказма женщина в ВДВ это только начало проблем ведь одеть форму и прыгнуть с парашютом это еще не все и не женское это дело - шастать по тылам противника...
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Маячня повна. Не вірю, що вони вони будуть виконувати завдання в зоні ато по "профілю". Показуха наче.
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женщины не должны воевать, помогать но не воевать. какие из них бойцы против мужика? снайперами еще куда ни шло, но десантники? какой с них толк...
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Ну и нахрена эти бабы нужны в армии ?!
Только ссоры в армейский коллектив из-за них принесут !!!!
Да и служаки из них никакие... То им нельзя, то они не хотят, то у них сегодня "жти дни"...
Гнать их в шею и того долбоеба, что это прибумал - гнать следом за этими бабами !!!
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Що, страшно?
Так отож.
Коли тобі страшно, то яке какцапам.

Між іншим в Ізраїлі навіть фотомоделі служать.


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Ти, що знущаєшся? Чувак, тобі відомо, що таке справжня армія? Чи ти просто тролиш нас?
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Тебе нужно в отпуск в Израиль сьездить. У тебя мировозрение поменяется.
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подразделение женщин-десантников

Следующий этап: детишки-десантники ?
.
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Жінки в армії, призведуть до розложення дисципліни, серед чоловіків. (бійки, сварки, "хвастовство"). Подивіться фільм "В бой идут одни старики". Там це досить добре висвітлено. Можете навіть в гуглу набрати розшифровку цього фільму.
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Тебе нужно в отпуск в Израиль сьездить. У тебя мировозрение поменяется.
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Це спочатку цим жінкам, котрі хочуть вбивати в армію, потрібно в Ізраїль з'їздити, одразу передумають.
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