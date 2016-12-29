 "С эмоциями справиться трудно. Но мы можем", - первое в Украине подразделение женщин-десантников начало подготовку в учебном центре ВДВ. ВИДЕО

"Ничего подобного еще не было. Приходили женщины военнослужащие, но только одна, две. Но чтобы одновременно 44 это впервые. На курсе они будут проходить огневую подготовку, тактическую, медицинскую, психологическую и подготовку по связи", - рассказывет командир учебной роты общевойсковой подготовки женщин Юлия Федоренко.
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https://www.youtube.com/watch?v=oLrQm1hP-f8
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ГАДЮКИ...
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Однозначно-это сильно.
Пусть Боженька хранит малышек)
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Там тебе расскажут про роль женщины в ячейке общества.
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А украиночкам спасибо за смелость.
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Только ссоры в армейский коллектив из-за них принесут !!!!
Да и служаки из них никакие... То им нельзя, то они не хотят, то у них сегодня "жти дни"...
Гнать их в шею и того долбоеба, что это прибумал - гнать следом за этими бабами !!!
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Так отож.
Коли тобі страшно, то яке какцапам.
Між іншим в Ізраїлі навіть фотомоделі служать.
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Следующий этап: детишки-десантники ?
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Наші дами йдуть.
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вбиватив армію, потрібно в Ізраїль з'їздити, одразу передумають.
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