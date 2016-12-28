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 В бюджете-2017 не хватает 300 млн грн на общественное вещание, - глава Госкомтелерадио Наливайко. ВИДЕО

В Государственном бюджете Украины на 2017 год не хватает 300 млн грн на общественное вещание, по сравнению с той суммой, которая была указана в законе "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Олег Наливайко в эфире "Громадського".

"В бюджете заложено на поддержку общественного вещателя 970 млн грн, в инфографике мы видели примерную сумму 1,3 млрд гривен. А точнее - 1,28 млрд грн. Нам не хватает примерно 300 млн гривен", - сказал он.

нацсове_трв

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил устав Общественного вещания, - Мининформполитики

Наливайко также отметил, что Кабмин может внести предложения о дофинансировании общественного вещания.

"Вторая статья бюджета об общественном вещании - финансирование Евровидение. Там сумма 432 млн грн. В бюджете, в окончательной части прописано, что во втором полугодии при выполнении определенных показателей бюджета, Кабинет Министров должен внести предложения о дофинансировании", - сказал он.

Также он добавил, что в Евровидении есть и затратная часть, и доходная часть. Он заявил об ожидании, что примерно 7 млн ​​евро будет доходной частью. Он добавил, что также есть финансирование Киева для проведения Евровидения, это - примерно 150 млн грн.

"В сумме, если пересчитать, мы выходим на то, что эти средства будут получены общественным вещателем, и не обязательно это бюджетные", - сказал Наливайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В госбюджете Украины необходимо выделить отдельную статью на общественное вещание в размере 1,2 млрд грн, - Мингарелли



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Извините, что не по теме, но уж больно понравилось. :D

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Так добавьте еще один налог пенсионерам.Им все равно подыхать за то вещание будет работать.кто платит тот себе и музыку заказывает
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На громадян у олігархів завжди грошей не вистачає.
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А на стыцька и армию порохоботов деньги есть?
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