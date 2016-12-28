 В бюджете-2017 не хватает 300 млн грн на общественное вещание, - глава Госкомтелерадио Наливайко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Олег Наливайко в эфире "Громадського".
"В бюджете заложено на поддержку общественного вещателя 970 млн грн, в инфографике мы видели примерную сумму 1,3 млрд гривен. А точнее - 1,28 млрд грн. Нам не хватает примерно 300 млн гривен", - сказал он.
Наливайко также отметил, что Кабмин может внести предложения о дофинансировании общественного вещания.
"Вторая статья бюджета об общественном вещании - финансирование Евровидение. Там сумма 432 млн грн. В бюджете, в окончательной части прописано, что во втором полугодии при выполнении определенных показателей бюджета, Кабинет Министров должен внести предложения о дофинансировании", - сказал он.
Также он добавил, что в Евровидении есть и затратная часть, и доходная часть. Он заявил об ожидании, что примерно 7 млн евро будет доходной частью. Он добавил, что также есть финансирование Киева для проведения Евровидения, это - примерно 150 млн грн.
"В сумме, если пересчитать, мы выходим на то, что эти средства будут получены общественным вещателем, и не обязательно это бюджетные", - сказал Наливайко.
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